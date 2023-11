Ivo Lukačovič o islámu: Jako nacisté. Chtějí nás ovládnout. Už tu jsou, tanky nepotřebují

reklama

Poté, co se několik propalestinských shromáždění v německých městech, včetně Berlína, Düsseldorfu a Essenu podobným způsobem „vymklo kontrole“, jak hodnotí například Frankfurter Rundschau či server Merkur.de, se již začaly ozývat hlasy nespokojenosti s tím, aby takové dění v německých ulicích pokračovalo.



„Hranice byly překročeny,“ zhodnotil též předseda vlády Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst z německé Křesťanskodemokratická unie, jejíž předsedkyní byla po dlouhá léta bývalá německá kancléřka Angela Merkelová. „Je naprosto nepřijatelné, že islamističtí extrémisté prosazují své cíle v ulicích naší země a volají po chalífátu. To nepřijmeme,“ řekl Wüst poté, co islamisté v německých ulicích mávali i vlajkami Islámského státu, Hamásu či Tálibánu.

Essen, Germany - Last night. Thousands of Jihadis demand a caliphate in Germany, waving ISIS flags.



See how quickly "Free Pale" blended with "We demand a 1slamic caliphate in Europe"?? pic.twitter.com/1MxSH2lu7m — ????RonEnglish???????????????????? (@RonEng1ish) November 4, 2023

Nejčtenější německý deník Bild v této souvislosti otiskl rozhovor s odborníkem na islamismus Eranem Lahavem, jenž varoval, že otázka samostatné Palestiny je pouze zástěrkou, za níž se v Německu shlukují radikální islamisté, kterým jde o „islámskou válku“.

Antisemitské výroky a výzvy ke zničení Izraele, které na podobných akcích běžně zaznívají – a výjimkou nebyly ani mnohé propalestinské pochody v Praze – jsou dle Lahava pouze začátkem a brzy se může pozornost islamistů obrátit nejen proti židům, ale i proti křesťanům. „Nejde o palestinskou válku, ale o islámskou válku,“ varoval s tím, že Islámský stát či al-Káida už burcují na sociálních sítích ke vzpouře proti židům a křesťanům, které označují za „křižáky“.

Německý Die Welt po volání na propalestinských demonstracích po utvoření islámského chalífátu v Německu poznačil, že už i policejní odboráři po víkendu vyzvali k přísnějším předpisům či dokonce zákazům týkajících se propalestinských srocení.

V úterý ráno pak Bild už otevřeně hovoří o „islamistické hrozbě“ pro Německo a varoval i před nebezpečím terorismu. Podotkl, že „nyní dokonce i“ německá ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD) říká, že byla „překročena červená linie“ a že se musí přistoupit i k zákazům shromáždění a k tvrdým zásahům policie.

Odborník na terorismus Peter Neumann pak německé vládě doporučil, aby vypracovala „akční plán pro islamistický a protiizraelský terorismus“ ve stylu, jaký již německý kabinet vypracoval v minulosti proti pravicovému extremismu. „Kromě toho musí vláda okamžitě zastavit financování a získávání finančních prostředků pro islamistické organizace,“ upozornil.

Zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič volání po chalífátu v sousední zemi přirovnává k nacistické snaze o ovládnutí Evropy a Ruska. Akorát by dle něj v současné době Lebensraum nahradilo právo šaría.

„1939: Germánie od Atlantiku až po Vladivostok. Lebensraum pro Němce. 2023: Islámsky chalífát od Atlantiku až po Vladivostok. Nastolení práva šaría,“ připodobnil Lukačovič, čímž zřejmě narážel nejen na události v Německu, ale také na velmi vstřícný postoj k islámu v Rusku, kde žije vůbec nejvíce muslimů z celé Evropy a kde před několika lety ruský prezident Vladimir Putin v Moskvě například otevřel největší evropskou mešitu.



V Německu i v Rusku se v posledních dnech ozývají silné antisemitské postoje a Lukačovič píše, že stejně jako bylo cílem nacistů v jejich vysněné říši vyvraždit židy, byl by to i „vedlejší cíl“ Islámského chalífátu od Atlantiku až po Vladivostok i v současnosti.

Změnil se však dle něj akorát „způsob dopravy bojovníků“. Upozornil, že ještě v roce Němci k svému boji využívali tanky, letadla či náklaďáky, což nyní islamisté nemají za potřebí. „Už u nás jsou,“ vysvětlil zakladatel Seznamu.

Hlavni cil:



?? 1939: Germanie od Atlantiku az po Vladivostok. Lebensraum pro nemce.



?? 2023: Islamsky Chalifat od Atlantiku az po Vladivostok. Nastoleni prava Saria.



Vedlejsi cil:



?? 1939: Vyvrazdeni zidu.



?? 2023: Vyvrazdeni zidu.



Hlavni zpusob dopravy bojovniku:



?? 1939:… — Ivo Lukacovic (@ilblog) November 6, 2023

„Teď tady dostanete sodu… oni nevidí, neslyší, nevnímají,“ upozornil po takovémto příspěvku Lukačoviče poslanec za ANO Patrik Nacher.





A taky se tak stalo. „Nemáte horečku? To je naprosto bláznivý tweet. Úplný nesmysl,“ sneslo se následně na Lukačoviče od jednoho z komentujících.





„Kdo tohle říkal v době ‚kdy byl ještě čas‘, byl označen za dezoláta a populistu…“ zaznělo také v diskusi.

„Tenhle komentář má tedy pořádné Musk vibes!“ ohodnotil pak Lukačoviče za příspěvek cestovatel trabantem Dan Přibáň.







Podobná slova však zakladatele Seznamu nikterak neodradily. Shrnul, že se na Elona Muska dívá jako na někoho, kdo v byznysu dokáže přeměňovat „vodu ve zlato“. „Rozjel elektromobilitu, znovupoužitelné vesmírné nosiče, funkční a cenově dostupný satelitní internet, z twitteru odstranil prokázaný levicový bias a cenzuru nepohodlných názorů,“ ocenil Lukačovič Muska s tím, že je tento vynálezce sice „naivní jako děcko“ například v otázce zahraniční politiky, ale jeho příspěvky na sociální síti X (někdejším Twitteru) tvoří méně než 1 % jeho aktivit a osobnosti.



„Přesto jej budeme i nadále hodnotit většinou podle nich,“ poznamenal Lukačovič.



1?? V byznysu dokaze promenovat “vodu ve zlato”



2?? Rozjel elektromobiltu, reusable space nosice, funkcni a cen dostupny sat internet



3?? Z Twitteru odstranil prokazany levicovy bias a cenzuru nepohodlnych nazoru



4?? Jako jeden z mala hovori o tom, ze se musime stat maziplanetarni… — Ivo Lukacovic (@ilblog) November 6, 2023

