Izrael vyhlásil totální blokádu Gazy. A EU stopla všechny peníze Palestině

Eurokomisař Oliver Varhelyi na síti X napsal, že rozsah teroru a brutality vůči Izraeli a jeho lidu je bodem zlomu a nemohou proto pokračovat žádné styky s Palestinou, jako doposud. „Evropská komise, která je největším donátorem Palestinců, přezkoumává celé své rozvojové portfolio v celkové hodnotě 691 milionů eur,“ informoval Varhelyi.

„Okamžitě pozastavujeme všechny platby, přezkoumáme všechny projekty, odkládáme všechny návrhy rozpočtu, včetně toho na rok 2023, komplexně posoudíme celé portfolio. Nyní je třeba se zabývat základy míru, tolerance a soužití. Podněcování k nenávisti, násilí a oslavování teroru otrávilo mysl příliš mnoha lidí. Potřebujeme jednat, a to hned,“ napsal Varhelyi.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.

There can be no business as usual.

As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

??