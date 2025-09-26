Já čísla neřeším. „Čistička“ Decroix nevěděla, pak zuřila

26.09.2025 9:53 | Monitoring

V podcastu Na dračku se u Sabiny Dračkové střetly ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) a předsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová. A ačkoli u stolu seděly dvě dámy a o ženách v politice se říká, že budou jemnější, než politici muži, vzduchem létala ostrá slova. Decroix v jednu chvíli naštvaně bouchala do stolu. „Bábo, přestaňte chvíli mluvit,“ osopila se na Maláčovou. Ta jí slovní údery vracela a označila ji za „Evičku – bitcoinovou čističku“. Ještě hůře to dopadlo, když moderátorka začala ministryni zkoušet z konkrétních čísel.

Já čísla neřeším. „Čistička“ Decroix nevěděla, pak zuřila
Foto: Screen YouTube Datarun
Popisek: Eva Decroix a Jana Maláčová se setkaly v podcastu

Sněmovní volby jsou za rohem. Volební místnosti se v Česku otevřou již za týden a politici promlouvají v jedné debatě za druhou. Jejich slovní údery vedené vůči sobě navzájem umějí být někdy tvrdé. Dokázala to i lídryně hnutí STAČILO! v Praze Jana Maláčová, která vstoupila do slovní bitky s ministryní spravedlnosti Evou Decroix (ODS).

Dámy měly v podcastu Na dračku mimo jiné odpovědět na několik otázek. Např. kolik lidí v závěru minulého roku pobíralo příspěvek na bydlení?

Jana Maláčová uvedla číslo 303 tisíc domácností. Eva Decroix rovnou sdělila, že si nebude tipovat. A bylo to 286 tisíc, takže Jana Maláčová se svým odhadem nebyla úplně daleko.  

„Objem dávek za poslední 4 roky, za vaší vlády, stoupl na trojnásobek. Tak strašně vysoká je chudoba obyvatelstva,“ vmetla Maláčová Evě Decroix.

„Nebo to taky znamená, že ti, kteří potřebují pomoc, tak se mají kam obrátit a stát jim tu pomoc poskytne,“ kontrovala ministryně. Jenže Maláčová hned zasadila další slovní úder. „Myslím, že lidé by se chtěli uživit prací a ne chodit žádat o dávky,“ zaznělo od kandidátky STAČILO! v Praze.

A přišla další otázka: Kolik lidí v Česku je v exekuci? Maláčová okamžitě vystřelila číslo 800 tisíc. Eva Decroix se k tomu postavila jinak. „Já čísla neřeším,“ poznamenala. Řeší prý spíš otázky, co znamenají exekuce pro českou ekonomiku a jak těmto lidem pomoct v případě potřeby.

Poslední otázka se týkala počtu bytů v posledním roce v Česku. Maláčová si tipla 20 tisíc, Decroix neodpověděla nic.

Když tuhle slovní výměnu zaznamenal komunální politik SPD Jan Čížek, nad ministryní Decroix kroutil hlavou.

„Evička ‚nememorujem‘ předvedla opět vrchol ignorance. Tady je vidět její tupost. Neví nic. Umí jen agresivitu a sprostotu,“ napsal Čížek na sociální síti Facebook. A hned pokračoval. „Tak a teď si pojďme říci, jak se takový exot objeví na pozici ministra spravedlnosti. Když se podíváte do USA, tam byla za Bidena situace obdobná. Jejich ‚barevní‘ ministři vůbec neznali informace z učiva základní školy. Prostě dle hesla ‚blbej, ale náš‘,“ nebral si servítky Čížek.

V debatě, kde se potkaly dva výrazné ženské hlasy české politiky, to ale zdaleka nebylo to jediné zajímavé. 

Když se řešily bitcoiny, Maláčová připomněla, že nebylo vysvětleno nic, jen si všichni vyfakturovali peníze. Decroix se snažila namítat, že vznikla časová osa, kterou ale asi Maláčová nečetla, protože je to na ni příliš rozsáhlé.

„Tady toho času ministryně spravedlnosti za ODS, které se přezdívá lidově, a já nevím, jestli to víte, Evička – bitcoinová čistička. Já nemám ráda zdrobněliny, ale tady se to rýmuje,“ pousmála se Maláčová. 

A Eva Decroix už se v jednu chvíli neudržela a praštila do stolu. Doslova. A na Maláčovou zesílila hlas. „Bábo, přestaňte furt mluvit!“ rozkřikla se na Maláčovou.

Stalo se tak v okamžiku, kdy Maláčová stále dokola opakovala, že izraelská vláda páchá v Pásmu Gazy genocidu a Decroix nemá dost odvahy k tomu, aby ji odsoudila.

Ale Decroix tady odpověděla. „To, co dělá izraelská vláda, tak česká vláda říká, že je to neakceptovatelné. A česká vláda poskytuje humanitární pomoc. A co může dělat česká vláda více? Vy to víte, paní kolegyně?“ chtěla slyšet od Maláčové „Vy byste se postavila na nějaké pódium a tam řečnila. A to by těm dětem nepomohlo,“ vmetla Decroix Maláčové.

Ministryně nastavila tón debaty už na samém začátku, když uvedla, že spolupráce s komunisty je něco, co ona Maláčové nikdy neodpustí, protože s komunisty se nespolupracuje. 

Později myšlenku rozvinula, že Maláčová prosazuje komunistický program, protože většinu STAČILO! stejně tvoří komunisté.

„A řekla jste to třeba prezidentovi Pavlovi?“ ptala se obratem Maláčová v narážce na fakt, že před listopadem 1989 byl dnešní prezident také členem komunistické strany. Decroix prezidenta hájila, že se nestal prezidentem s komunistickým programem za zády.

I moderátorka pojala povídání velmi neformálně, mezi oběma dámami to tedy létalo. O kauze bitcoion, o justiční vraždě Milady Horákové, kterou spáchali komunisté, o údajné zkorumpovanosti vlády Petra Fialy. Maláčová tuto vládu jednoznačně považuje za zkorumpovanou.

„Paní kolegyně nemá problém veřejně lhát a obviňovat mě tady z krádeže i ze lži a říkat něco jenom ve svůj vlastní prospěch. … Tím, jak se chováte, vlastně ukazujete, jaká vy jste,“ kroutila nad Maláčovou Eva Decroix.

Dámy si neustále skákaly do řeči a vzájemně se napomínaly. „Já jsem vás také nechala domluvit, tak se kousněte do jazyka,“ žádala Maláčová Decroix a vedle toho Decroix nabádala, aby se raději nevyjadřovala.

Decroix se na to konto rozesmála.

„Vy se nevyjadřujte, to už mi dlouho nikdo neřekl. Vyjadřovat se je základním úkolem politika,“ smála se Decroix, že Jana Maláčová se chce vrátit do politiky za každou cenu. I za cenu spolupráce s Babišem a s komunisty.

Maláčová přešla do protiútoku.

„Vy kradete a zadlužujete zemi,“ rozkřikla se na ministryni Decroix.

„Můžete mi říct, co jsem ukradla?“ vpadla členka vlády do řeči Maláčové.

A ta hned odpovídala, že se stačí dívat na kauzy jako IKEM, kde údajně měly jít peníze i do pokladny ODS.

Decroix oponovala, že to není prokázané, ale když teď Maláčová kandiduje s komunisty, asi nepovažuje za důležité cokoli dokazovat a jen ukazuje prstem, jako v minulosti ukazovali komunisté v politických procesech.

„Vy jste taková trhovkyně. A když vám to není hloupé, tak mi řekněte, co já jsem ukradla?“ žádala Decroix.

Maláčová v tu chvíli zmínila kauzu IKEM, jednou kauzu Kampelička a další. „Vám už nevěří ani vaši voliči,“ vmetla Maláčová Evě Decriox.

„Někdo, kdo se musel spojit s komunisty, aby se vůbec mohl vrátit do sněmovny, mě vypočítává odchod našich voličů?“ kroutila hlavou Eva Decroix nad Maláčovou.

Dámy si stále znovu a znovu skákaly do řeči, jedno slovo střídalo druhé, občas pro diváky muselo být složité sledovat tuto opravdu ostrou výměnu názorů.

autor: Miloš Polák

