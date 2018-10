Já jsem Babiš, ale před známými to neříkám, nechci poslouchat ty kecy. Procházeli jsme před volbami sídlištěm a dozvěděli se mimořádně zajímavé věci

Důležitost voličů z pražských sídlišť si uvědomily snad všechny strany kandidující v současných komunálních volbách a začaly se na ně cíleně zaměřovat. Hlavní město jsou totiž dvě města v jednom. První, to centrum obdivované turisty, druhé, ta sídliště plná paneláků na okraji. Ač o nich mnozí mluví přezíravě, třeba jako bývalý prezident Václav Havel v replice o „králíkárnách“, stále v nich po republice bydlí zhruba třetina Čechů. A právě do pražských sídlišť se vydaly Parlamentní listy, aby vyzpovídaly tamní obyvatele, aby pak mohly vytvořit vlastní předvolební verzi „panelstory“...

I love Jižák

Na jednom z paneláků v pražských Hájích je červenou barvou nastříkáno právě toto vyznání: „I love Jižák.“ Ostatně kousek odtud na zemi leží plakát, na němž kandidátovi ČSSD na pražského primátora Jakubu Landovskému nabízejícímu „MHD zdarma pro Pražáky“ někdo přimaloval rohy. O Jižním Městě, které tvoří například Chodov, Háje či Roztyly, se říká, že jde o největší sídliště v Česku. Údajně z přibližných až devadesáti tisíc obyvatel městské části Praha 11 bydlí většina právě v těchto sídlištních celcích.

Kousek u stanice metra Háje před Bistrem Hájovna sedí chlapík s pivkem v kelímku. Představí se jako Pepa, a když spustím o volbách, zatváří se, jako bych měl lepru. „No, je to tady celý oblepený plakátama. Já už skoro nikomu nevěřím. Jestli vůbec půjdu, o čemž ještě nejsem rozhodnutý, dám to asi ODS. Podle mě to trestní stíhání na Svobodu za Opencard tenkrát ušili političtí konkurenti, podle mě je nevinný,“ vysvětluje.

To matka Petra, která o kousek dál ve vnitrobloku z lavičky hlídá syna hrajícího si na prolézačkách, má úplně jiný názor: „Ne, ne. ODS u mě mají jednou pro vždy útrum. Já jsem Babiš, ale před známými to neříkám. Nechci poslouchat ty kecy, jaký je to podvodník.“ Prý k volbám půjde, protože má volební místnost ve škole, kam syn chodí, tak se tam s ním zase jednou ráda podívá. Nicméně bude vybírat i lidi z jiných stran, třeba trenéra místního mládežnického fotbalu. Toho volila i minule. Právě ona s šibalským úsměvem říká, že na pražských sídlištích žijí normální a slušní lidé, kteří si nenakradli.

Na plácku za autobusovým nádražím lákají děti na balónky zdarma dobrovolníci ODS a Praha sobě. První rozdávají modré, druzí žluté. Od dobrovolníka z týmu Jana Čižinského se dozvím, že dostali od sponzorů peníze teď, na poslední chvíli, takže si u nich na stánku můžu dát pivo a něco zakousnout. „My jsme jen pro magistrát, tady podporuju Hnutí pro Prahu 11. Ti bojovali s developerem Daliborem Mlejnským, který by nejraději všechno zastavěl. Jsem naopak rád, že zde máme tolik zeleně,“ dodal.

Výpadovka na Plzeň

Na trase C pražského metra, kterou se lze nejrychleji dostat na jiné okraje Prahy, ještě stavím ve stanici Roztyly. Před menším z paneláků je zrovna na procházce důchodce Z. C. „Chodím jen k parlamentním a prezidentským volbám. Tyhle jsou pro mě ztrátou času, vždyť ani nevím, co jsou ti lidé na kandidátkách zač. Nicméně v parlamentních jsem nejdřív volil ANO, ale to dost zbytnělo, takže jsem to dal loni ODS,“ vysvětluje. Z „výpadovky“ na Brno se přemisťuji k „výpadovce“ na Plzeň.

Jihozápadní Město tvoří například Stodůlky, Velká Ohrada, Lužiny či Zličín. Má přes 65 000 obyvatel a zahrnuje většinu městské části Praha 13. Ostatně na Lužinách v místní základce volí prezident Miloš Zeman, tam na něj letos při prezidentských volbách ukázala hruď aktivistka Femen Angelina Diashová. Nyní jsem ale na Lužinách neviděl snad jediný projev neúcty k politikům. Nějaký výkřik či pomalovaný plakát. Až na stanici metra Hůrka má lídr místního ČSSD a místostarosta Pavel Jaroš na plaktáu v jednom očku vyžvejkanou žvejkačku.

„Budete se divit, ale z hlediska kvality života je to tady mnohem lepší než v jiných lokalitách. Pod námi leží přírodní rezervace Prokopské údolí, kam si člověk může zajít odpočinout. Proto budu volit stávající vedení městské části. Za osmnáct let, co tady bydlím, vidím ty pokroky. Myslím si, že se zdejší politici o část starají dobře. Dohlížejí, aby nebyla sídliště příliš přehuštěná a brání prolomení výstavby blíže k Prokopáku,“ vysvětlí zaměstnankyně soukromé firmy Alena, kterou potkám u supermarketu na Velké Ohradě.

Do nonstopu Hrobař na stanici Luka chodí stále stejné tváře. „Nikam nepudu, to se tady raději ožeru. ODS, ANO, ČSSD stejná banda,“ vysvětlí Roman a objedná si další točené. „Tak ale ‚ty vole‘ nenadávej na poměry. Nevolíš, drž hubu. Volby by měly být povinný. Já to dám do pražskýho magistrátu Pirátům. Trochu jsem sice na pochybách, jestli budou umět vládnout, a ne jen kritizovat, ale v opozici si počínají skvěle. Musíme je vyzkoušet, a když zklamou, tak ahoj a vraťte se do Karibiku,“ podotýká Jenda. Mezi štamgasty se rozvine živá debata, s „volem“ před a za každou větou. Ta už ale zcela přestává být politicky korektní.





autor: Jan Rychetský