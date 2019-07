Já se vždycky bavím, když Fridrichová z ČT napíše... Jiří Ovčáček se rozpovídal v rozhovoru

Jako bývalý novinář se Jiří Ovčáček vyjádřil i k práci některých tuzemských médií. Čte prý všechna média. Pokud se však jedná o klasická média, tam je kritičtější. U nich prý dochází k jakémusi aktivismu. Projevit názor v komentáři je přirozené, pokud se ale názor novináře objeví ve zpravodajském článku, není to dobře. „Tu nemají rádi prezidenta, tu Andreje Babiše a s přibývajícími volebními výsledky za posledních deset let roste nespokojenost novinářů a projevuje se to jejich aktivistickou novinařinou, které jsem odpůrcem. Proto jsem velmi kritický třeba k České televizi,“ uvedl prezidentův mluvčí.

Problém má prý s objektivitou ČT. „Ono to vychází z toho, že v redakci zpravodajství nejsou většinově rádi za to, jak dopadly volby, a dávají to dost ostentativně najevo. V redakci ale nejsou hloupí, a když uspořádají debatu, tak si tam pozvou politiky z různých stran a potom můžou říkat, že je to pluralitní a dodržují určitá pravidla. Potíž je v tom, že všichni politici z pozvaných stran mají stejný názor,“ všímá si Ovčáček.

Na druhou stranu podle něj Česká televize nemá žádný vliv. To, čeho se dopustila před prezidentskou volbou v roce 2013 a 2018 a před parlamentními volbami 2017, ji v očích veřejnosti podle Ovčáčka natolik diskvalifikovalo, že dnes ji nikdo nebere vážně. „Já se vždy bavím, když Nora Fridrichová napíše na Twitter, že měla 820 tisíc diváků. Tak kde je těch 820 tisíc voličů, kteří volí opoziční strany? Nejsou. Je to o tom, že Česká televize dává jasně najevo svůj politický názor,“ je si jistý Zemanův mluvčí. Příkladem může být prý také americká volební noc, kdy vyhrál Donald Trump. „Chvíli to vypadalo, že se zhroutí Kavčí hory a redaktoři spáchají hromadnou sebevraždu,“ podotkl.

Anketa Která z parlamentních stran už zcela jistě NEBUDE v příští Poslanecké sněmovně? ANO 3% ODS 3% Piráti 2% SPD 1% KSČM 6% ČSSD 12% KDU-ČSL 4% TOP 09 61% STAN 8% hlasovalo: 14281 lidí

Vyjádřil se také k protivládním demonstracím, jež zorganizovala iniciativa Milionu chvilek pro demokracii. „Pokud se podíváme na Milion chvilek, tak je to aktivita, vůči které jsem mimořádně kritický. Je to aktivita, která jde proti tomu, co se započalo před třiceti lety,“ míní a dodává, že dnes tady máme organizaci, která pořádá demonstrace proti výsledku svobodných voleb a chce je vlastně zvrátit.

Nemyslí si však, že aktivity Milionu chvilek mohou překlopit do nějaké politické aktivity jako třeba přeměnu v politické hnutí. Jim podle jeho slov naopak vyhovuje to, že se tváří nadstranicky. „Hrají si trošku na Občanské fórum II, ale to už prostě fungovat nebude. To je ten paradox, který dokazuje, že jsme se za třicet let stali vyspělou demokratickou zemí, ve které jsou klíčem k rozhodování svobodné volby. Milion chvilek považuji za parodii na Občanské fórum. To totiž zahrnovalo širokou škálu občanů Československa, bylo takovým celonárodním hnutím. A to přesně Milion chvilek není,“ říká s tím, že to není celonárodní hnutí, ale uskupení lidí, kteří volili opoziční strany.

Původní zdroj ZDE.

V jednom z rozhovorů také zmínil, že by byl v roce 2023 ochoten kandidovat na prezidenta. Má to však prý jednu podmínku. Aby se zapojil do politického dění, tak by muselo být naplněno to, že by se na podzim tohoto roku aktivita Milionu chvilek přetavila v nějaké násilnější činy. „Déle by se také musela prohlubovat cenzurní opatření a předsudečná nenávist v politickém boji. Pak by přišel čas, kdy bych do té politiky také šel. Upřímně řečeno, mě ale politika úplně neláká, není to příjemné prostředí,“ dodává na závěr prezidentův mluvčí, který je prý ale bojovník, takže by do toho šel.

Psali jsme: Hamáček oznámil stanovisko ČSSD k vládní krizi. Pár minut nato ale pustili do ČT Dienstbiera. A začalo to lítat Postoj ČSSD ohledně setrvání ve vládě a trvání na nominaci Šmardy Hrad nechce komentovat, podle opozice se nic nevyřešilo Hrají o to, aby přežily léto, spustil po verdiktu ČSSD k vládní krizi Bartoš Hamáček dal ultimatum: Buď bude Šmarda ministrem, nebo jdeme z vlády



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab