Já to dostal do hlavy, kameraman naplno. Tady vedle holčička do ruky. A jedné paní tu nafackovali... Babiš na VIDEU krátce po útoku

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš dosáhl svého. Opět se mluví především o něm, zatímco jeho političtí konkurenti zůstávají kdesi v pozadí. Mluví se o Babišově nové knize, v níž premiér veřejnosti tvrdí, že ji možná zakážou, i když sám vlastní jeden z největších mediálních domů v Česku, mluví se o křížích za mrtvé, po kterých v Průhonicích šlapal, a mluví se o vajíčkách, jež k němu v Průhonicích doletěla. Babiš se před nimi běžel schovat do tamní cukrárny.

Spolek Milion chvilek nakreslil na dlažbu náměstí v Průhonicích kříže za 30 tisíc lidí, kteří zemřeli ve spojitosti s covidem během vlády Andreje Babiše. Opoziční politici šéfovi hnutí ANO vyčetli, že přes tyto kříže chodil, jako kdyby se nechumelilo.

„Šlape po nich,“ poznamenal na adresu křížů za zemřelé poslanec STAN Petr Gazdík. A nebyl sám. Na Babišovu adresu také zaznělo, že slušný politik by projevil mrtvým úctu.

Jeden z nespokojenců skutečně hodil na Babiše při akci vajíčko. Patřil podle všeho do skupinky lidí, kteří vyčítali Babišovi, že vládní covidové restrikce byly až příliš přísné, či dokonce nesmyslné. Jak již bylo řečeno, Babiš se před létajícími vajíčky běžel za doprovodu ochranky schovat do průhonické cukrárny. Expremiér Mirek Topolánek kvůli tomu šéfa hnutí ANO označil za „s*áče“.

Jenže sám Babiš hodnotí průhonickou akci jako povedenou. Natočil k tomu dokonce i video. To bylo natočeno tak, že na něm nejsou k vidění ani bílé kříže jako připomínka Babišových chyb, ani letící vajíčko. Nahrazují je záběry na modré nebe, zářící slunce a spokojené davy Babišových příznivců. Nechybějí ani záběry na děti.

Fotogalerie: - Vajíčkový útok na Babiše

„Já vás všechny zdravím. Chtěl jsem všem poděkovat, kdo mě dneska přišli podpořit do Průhonic na autogramiádu,“ oznámil Babiš z cukrárny, před kterou stála jeho ochranka.

Přišel střih a následovalo poděkování jedné z voliček.

„Já bych chtěla poděkovat panu premiérovi, protože dělá strašně moc pro nás pro všechny, ale lidi si toho neváží a nikdo mu pořádně nepoděkuje,“ prohlásila paní, dojatá ze setkání s předsedou vlády.

Babiš si pochvaloval, že do Průhonic přišlo plno lidí a on stihl rozdat a podepsat na 2300 knížek. „Lidi i stáli na slunci a čekali. Přišli staří, mladí i rodiny se psy,“ zářil Babiš.

Na videu nechyběly ani záběry na točenou zmrzlinu, která konkuruje pirátskému nanuku. Lidé si ji užili ve velkém.

A najednou tu byl další střih a jiná volička přála Babišovi hodně sil. „Hodně pozitivní energie, která z něj srší, aby ustál veškerý ten tlak, který je na něj vyvíjený, a chtěla bych mu vzkázat, že má obrovskou skupinu podporovatelů,“ žena ujišťovala šéfa hnutí ANO.

Babiš věnoval několik slov i vajíčkovému extempore.

„Všechno bylo fajn, až potom přišla nějaká parta, která tady začala dělat nějaké narušení tý akce. Proti očkování. Velice agresivní. Potom začali házet vajíčka. Tak jsem dostal vajíčko do hlavy, náš kameraman to dostal naplno, potom taky nějaká holčička to dostala do ruky, ale co bylo velice nestandardní, tady pobíhala velice agresivní paní, která druhé paní, která si přišla pro podpis mé knížky, nafackovala. To jsem ještě nezažil a je mi to líto. Ale pokud je to skutečně ten Volný blok, tak to asi není způsob, jak by si měly parlamentní strany konkurovat. Tak doufejme, že je to skutečně výjimečné a že se to nebude opakovat,“ vyjádřil naději Babiš.

Nakonec přišla další pochvala od voličky. „Pan Babiš je najlepší člověk a najlepší premiér, doufám, že zvítězí, a je anděl pro nás všechny,“ zdůraznila.

Průhonice. Dneska. Knížka. Zmrzlina. Lidi. Děkuju vám všem, kdo jste mě podpořili a kdo jste za mnou přijeli. pic.twitter.com/n4W14LCjIT — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 7, 2021

