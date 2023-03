Jablka: 9 Kč za kilo. Jak to? Posaďte se, vysvětlíme

reklama

Kromě cukru upozorňuje Agrární komora ČR na rozdíly v ceně také u zdravějších potravin. Třeba u jablek. Cena se minulý rok snížila. V listopadu je pěstitelé prodávali za 13,45 Kč za kilo, v prosinci už za 12,28 Kč. „Obchodní řetězce v listopadu toto základní ovoce nabízely za 30,67 Kč/kg a v prosinci cena stále přesahovala 30 korun. U jablek je jasně vidět, že obchodníci za celý loňský rok oproti předešlému období průměrně zlevnili o 1 %. Pěstitelé jablek ale zlevnili až o 10 %, přitom na rozdíl od řetězců musí platit mnohonásobně vyšší náklady na pěstování, a především za energie při uskladnění a chlazení sklizené úrody,“ dodává komora, podle které místo toho, aby si řetězce snížily přirážku, tak začaly tlačit pěstitele ke snížení cen.

Jako ukázka toho, za kolik řetězce prodávají a za kolik si mohou dovolit prodávat může sloužit i slevová akce supermarketu Tesco. Zatímco zákazník bez Tesco clubcard zaplatí za kilo jablek 35 korun, zákazník s touto zákaznickou kartou zaplatí jen 15 korun. Tedy dvacet korun rozdíl. Tato akce končí dnes.

Ceny supermarketu Tesco

Ovšem ani tato akce se nevyrovná té, jakou do zítra provozuje polská Biedronka. Kilo jablek (u méně než kila akce neplatí) stojí 1,79 polských zlotých. V přepočtu tedy devět korun. Což je méně, než za kolik pěstitelé prodávají jablka v Česku. Podle letáku se jedná o polská jablka.

Ceny supermarketu Biedronka

Proč mohou být polská jablka levnější, vysvětloval už v únoru bývalý prezident Agrární komory ČR, exsenátor Jan Veleba. „Poláci vyváželi už před deseti roky 1,2 milionu tun jablek do Ruské federace, na to měli nastavenou plochu sadů a produkci. No a pak v roce 2014 přišlo embargo, postupně ztráta ruských trhů a 1 milion tun jablek zbylo na polském trhu. A právě to je vítaná příležitost pro obchodní řetězce, které levně nakoupí nadprodukci a halasně, jsou to holt dobráci, prodávají našim zákazníkům a do východních zemí,“ řekl v rozhovoru pro PL.

Dodal, že na západ Poláci jablka nevyvezou, protože tam podporují svou výrobu. „A výsledek? Právě nyní, v období vegetačního klidu, naši ovocnáři likvidují 1500 hektarů sadů, většinu tvoří právě jabloně. A pan ministr Nekula se probudil ze sna a jedná dnes s obchodními řetězci a premiér Fiala možná vyšle nějaký signál. Inu, to je výsledek politiky této vlády, politiky pohrdání domácí produkcí, politiky podpory dovozů ze zahraničí. Být ministrem zemědělství, tak bych měl špatné spaní – trhat ovocný sad, který je v plné plodnosti a za 3 měsíce v plném květu s rojem včel… Tak to pokládám za těžkou ránu přírodě, za což by měl ministr Nekula nést zodpovědnost,“ míní bývalý senátor.

O kácení sadů informovala Česká televize. Kvůli vysokým nákladům na pěstování i skladování ovoce a nízkým farmářským cenám pokácelo na začátku letošního roku Zemědělské družstvo Senice na Hané bezmála 16 hektarů jabloňových sadů. Loni družstvo pěstovalo ovoce na 108 hektarech. „Postupně klesáme dolů z 218 hektarů, které jsme měli před osmi či devíti lety,“ uvedl vedoucí ovocnářské sekce ZD Senice na Hané Jaroslav Mačkal. Jedná se tedy o snížení o více než polovinu. Mačkal též uvedl, že s nízkými cenami mají čeští ovocnáři problémy dlouhodobě.

