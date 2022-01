Jaderný fyzik: Nikdo v Evropě neví, co je blackout. Až to zjistí, bude to naprostá katastrofa

Blackout je strašák visící nad Evropou. Zelení ideologové však dál bezohledně tlačí obnovitelné zdroje energie, které nenabízejí stabilitu dodávek elektřiny. Pro Česko je možné získat čistou energii, která dokáže pokrýt tuzemské potřeby z jádra, to je klíčové. Přesto vlády nebyly dosud schopny dostavět Dukovany a Temelín. O tom, jak zajistit co nejrychleji energetickou soběstačnost našeho státu a zabránit krutým dopadům blackoutu, hovořil na serveru O čem se mlčí jaderný fyzik Jaroslav Novák. „Uhlí se nesmíme vzdát. Společnost neví, jaký katastrofický scénář může nastat,“ varuje.

reklama

Pokud bychom chtěli české zemi zajistit energetickou soběstačnost, museli bychom mít v čele státu nejdříve politiky, kteří by nepracovali pouze pro cizí moc a ukončili by lipskou energetickou burzu: „Chceme mít v čele státu a v politice vlastence, to bude ale velký problém. Takoví vlastenci by pak určitě měli přestat obchodovat elektřinu přes burzu,“ uvedl Novák.

Dalším zásadním krokem k energetické soběstačnosti by pak bylo zrušení plateb za emisní povolenky a také dotěžit veškeré uhlí, které zatím v České republice máme. „Nechat zničit nějakých 800 milionů tun uhlí za 800 miliard jen proto, že tu máme Green Deal a uhlíkovou neutralitu, je obrovská národohospodářská škoda, která se nedá ani vyčíslit. A to jen proto, že jsme se unáhlili a udělali nejhorší rozhodnutí, které jsme mohli udělat,“ zdůraznil jaderný fyzik, že nesmíme nechat zničit velmi potřebnou energetickou surovinu.

Původní zdroj ZDE.

Připomněl opačné kroky Číny: „Číňané nic takového neudělají, budou investovat do uhelných elektráren, protože je postaví rychleji než elektrárny jaderné a protože elektřinu potřebují a jsou si vědomi, že elektřina je základ rozvoje státu,“ hovořil o elektřině jako o komoditě, jež má zásadní význam pro fungující život lidí, fungující chod měst a fungující průmysl.

„Jestli tohle vše naši politici nevnímají, pak dělají katastrofickou chybu jako naši sousedé v Německu,“ konstatuje dál odborník na jadernou energii.

Považuje za velký nedostatek, že jsme dávno nezačali stavět nové bloky našich současných jaderných elektráren a spolu s tím neuvažovali o vytvoření úplně nové. „Samo sebou, že se měla dávno dostavit temelínská trojka, čtyřka. My jsme jako jedna z mála zemí na světě dokázali postavit jadernou elektrárnu na klíč. Jádro díky tomu dalo práci až 50 tisícům lidí, jenže my jsme je rozpustili, přijdeme o ten nejcennější potenciál, o lidi, kteří to dokázali,“ obává se Novák.

Celé Evropě kvůli energetické krizi a Green Dealu hrozí blackouty. Jaderný fyzik vykreslil, jaké dopady by mělo, pokud by došlo k blackoutu neboli plošnému výpadku elektřiny v české kotlině, byť na pár hodin: „Byly by to kruté dopady. Málokdo z krizového řízení radnic a krajských úřadů si dovede představit i šestihodinový blackout. Po šesti hodinách by ale začaly nastávat problémy v hygieně – odtok splašek, zásobování vodou, to by byl obrovský problém. Stejně tak by byl problém v zásobování obyvatelstva potravinami atd.

Společnost neví, jaký katastrofický scénář může nastat, protože si to ani neuvědomuje, tak to zlehčuje, téměř o tom raději ani nemluví. A to je to nejhorší,“ všímá si Novák, že se přehlíží čím dále reálnější hrozba tzv. blackoutu.

„Kdyby si civilní obrana udělala cvičné blackoutové ostrovní cvičení třeba na Prahu, tak by teprve byli všichni v šoku, jak by byl negativní dopad rozsáhlý a co všechno by to přineslo. Nejenom oběti na životech, ale hlavně i obrovské ekonomické ztráty,“ naznačil, jak smrtonosná může být ve výsledku česká energetická politika.

Psali jsme: Vondra (ODS): Energetická transformace se dá zvládnout. Jen to chce odvahu Vážně si někdo myslí, že lidi v energetické bídě zachrání žebračenky? Alena Vitásková rozdrtila nejčastější výmluvy politiků Vy jste to nečetli! Konec topení. List z EU: Šéf ČEZu ví, co v něm je Eurokomise navrhla jádro a plyn mezi čisté zdroje. V Rakousku to bouchlo



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama