Jak blbý film! Profesor Šerý rozstřelil tiskovku Blatného. Zásadní info

Co není nezbytné, to si od 27. prosince v obchodě nekoupíte, zaznělo ve zkratce na dnešní tiskové konferenci vlády. Podle profesora Omara Šerého to znamená, že koronavir vlezl vládě na mozek. Protože dle výzkumu to nejsou obchody, kde se lidé nakazí. Už z několika stran znějí slova o likvidaci podnikatelů. Která se nakonec vymstí i ve zdravotnictví. A kde byl Babiš?

Mezi omezeními, která vláda dnes oznámila v rámci plánovaného přechodu na pátý stupeň systému PES, je i opětovné zavření maloobchodů kromě těch, které prodávají nezbytné zboží. To bylo ovšem bylo kritizováno jako diskriminační. Tudíž si občané v hypermarketech po 27. prosinci zřejmě nic, co není „nezbytné“ nekoupí, jak ministr zdravotnictví informoval na tiskové konferenci.

Kritika tohoto opatření an sebe nenechala dlouho čekat. „Domnívám se, že na mozek leze vše kolem koronaviru nejen nám všem, ale především lidem z vlády, co například vymýšlejí, co budou a co nebudou smět prodávat supermarkety. To je už opravdu za hranicí blbého béčkového sci-fi,“ vyjádřil se molekulární biolog Omar Šerý. A dodal, že nemluví zbůhdarma. „Z našeho výzkumu mám důkazy o tom, že se v prostředí jako jsou obchody při dodržování platných hygienických zásad koronaviry nepřenášejí ani na površích ani vzduchem,“ uvedl.

Vím o čem mluvím, z našeho výzkumu mám důkazy o tom, že se v prostředí jako jsou obchody při dodržování platných hygienických zásad koronaviry nepřenášejí ani na površích ani vzduchem. https://t.co/VukUxtgqVL — O Šerý (@omarsery1) December 23, 2020

„Jak vidíte, nikdo se nenakazil v obchodě, ani při nočním randění. Dva se nakazili při návštěvě rodiny, když byli všichni bez příznaků a jeden se nakazil v nemocnici, které důvěřoval. Nákaza původem z nemocnice vedla ke smrti dalšího příbuzného, který byl do té doby zavřený doma,“ podotkl.

Než dostal horečky stačil nakazit manželku a dalšího příbuzného B. Manželka je jakž takž v pořádku, ale stále mírně pozitivní, zatímco náš příbuzný B dnes zemřel v nemocnici. Sice sedmdesátiletý, ale klidně tu s námi ještě mohl nějakou dobu být. Myslíme na Tebe Vláďo. — O Šerý (@omarsery1) December 22, 2020

Jak vidíte, nikdo se nenakazil v obchodě, ani při nočním randění. Dva se nakazili při návštěvě rodiny, když byli všichni bez příznaků a jeden se nakazil v nemocnici, které důvěřoval. Nákaza původem z nemocnice vedla ke smrti dalšího příbuzného, který byl do té doby zavřený doma. — O Šerý (@omarsery1) December 22, 2020

Ještě vysvětlil, že se nejedná o paušální odsouzení všech nemocnic. „Ne všechny nemocnice a ne všechna oddělení mají ‚na háku‘ bezpečnost pacientů před koronavirem. Rozhodně to nemělo vyznít jako nabádání k tomu, aby lidé nechodili do nemocnice, když potřebují. Prostě konstatuji, kde se kdo nakazil... Nic víc v tom nehledejte...“ upozornil.

Ne všechny nemocnice a ne všechna oddělení mají "na háku" bezpečnost pacientů před koronavirem. Rozhodně to nemělo vyznít jako nabádání k tomu, aby lidé nechodili do nemocnice, když potřebují. Prostě konstatuji, kde se kdo nakazil... Nic víc v tom nehledejte... — O Šerý (@omarsery1) December 22, 2020

Kromě Šerého si omezení sortimentu všimli i další, například Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Podle něj stát pokračuje v cílené likvidaci podnikatelů. „Dopoledne hlavní hygienička prohlašuje, že střediskem nákazy je domácnost a pracoviště. Odpoledne ministr zdravotnictví uzavírá bez jakéhokoliv věcného zdůvodnění maloobchod a služby. Kompenzace nejsou ani ve výši prokazatelných nákladů,“ stěžoval si na postup.

„Líbí se mi, že vláda KSČM, ČSSD a ANO dokončí likvidaci soukromého podnikání u nás v únoru. Jo tradice zavazují, přátelé...“ komentoval ve stejném duchu investor a ekonom Radovan Vávra.

Cílená likvidace podnikatelů pokračuje. Dopoledne hlavní hygienička prohlašuje, že střediskem nákazy je domácnost a pracoviště. Odpoledne ministr zdravotnictví uzavírá bez jakéhokoliv věcného zdůvodnění maloobchod a služby. Kompenzace nejsou ani ve výši prokazatelných nákladů. — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) December 23, 2020

Líbí se mi, že vláda #KSČMČSSDANO dokončí likvidaci soukromého podnikání u nás v únoru. Jo tradice zavazují, přátelé... — Radovan Vávra (@BlanikZ) December 23, 2020

Přidal se i poslanec ODS Jan Skopeček. „Máme tu další tvrdé uzavření velké části ekonomiky. Chtěl bych jen připomenout, že schopnost financovat zdravotní systém závisí na ekonomické výkonnosti této země. Zdravotnictví nemůže dlouhodobě dobře fungovat bez fungujícího hospodářství. Nevím, zda si to vláda vůbec uvědomuje,“ upozornil a dodal: „Kdyby si to uvědomovala, dávno by od jarních měsíců nahradila plošné restrikce cílenými, které by braly v úvahu rizikovost jednotlivých společenských i podnikatelských aktivit. Aspoň by tím naznačila, že se snaží o minimalizaci ekonomických nákladů. Předvádí ale pravý opak.“

Kdyby si to uvědomovala, dávno by od jarních měsíců nahradila plošné restrikce cílenými, které by braly v úvahu rizikovost jednotlivých společenských i podnikatelských aktivit. Aspoň by tím naznačila, že se snaží o minimalizaci ekonomických nákladů. Předvádí ale pravý opak. — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) December 23, 2020

Ekonomický novinář Daniel Morávek si pro změnu povšiml, že si teď protiřečil ministr Havlíček, který nejdříve prohlašoval, že největší konkurencí pro maloobchod jsou e-shopy, ale nyní obrátil a tvrdí, že prodej v hypermarketech byla konkurence a situace by se měla srovnat.

20. 11. Havlíček: Problém pro malé zavřené prodejce není hypermarket, tam se toho prodá jen nepatrně více, ale e-shopy.



23. 12. Havlíček: Byla to konkurence, která jim (zavřeným malým obchodníkům) škodila, a já se v tomto případě budu zasazovat o to, ať se to srovná. — Daniel Morávek (@DanMoravek) December 23, 2020

Ondřej Kundra z Respektu už spekuloval, co bude na seznamu potřebného zboží, které budou moci ve velkoprodeji prodat.

Takze toaletak a portsky? https://t.co/4X1NWKDIiC — Ondrej Kundra (@okundra) December 23, 2020

A spisovatel Jiří Padevět upozornil, kdo změnu ohlásil. „Čím se vyhlašují přísnější opatření, tím dál se nachází premiér republiky od konferenční místnosti,“ poukázal na Andreje Babiše.

Čím se vyhlašují přísnější opatření, tím dál se nachází premiér republiky od konferenční místnosti. — Jiří Padevět (@padevetjiri) December 23, 2020

