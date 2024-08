Jak můžu zvednout ruku pro Trumpa? Takhle. Z Kennedyho tábora přišlo obvinění Harrisové

Minulý týden nezávislý kandidát Robert F. Kennedy ml. ukončil svou prezidentskou kampaň a otevřeně podpořil Donalda Trumpa. Ředitelka jeho kampaně Amarillys Foxová se nyní na síti X přidala k jeho výzvě a také Trumpa podpořila. Za vlády Joea Bidena totiž podle ní Spojené státy zažily pád na dno.

„Za vlády Joea Bidena a Kamaly Harrisové se do chudoby propadly další desítky milionů Američanů, přičemž rok 2022 poslal do chudoby více Američanů než kterýkoli rok za poslední půlstoletí. Za jejich vlády bylo uvězněno více Američanů, stali se z nich bezdomovci, spáchali sebevraždu a zemřeli na předávkování ve srovnání s vládou Donalda Trumpa. Na celém světě zemřelo na následky válek a násilí o statisíce lidí více. Jaderné hodiny se loni posunuly blíže k půlnoci než kdykoli od svého vzniku ve 40. letech 20. století,“ tvrdí Foxová s tím, že prakticky podle všech měřítek dopadu na každodenní život běžných lidí Demokratická strana selhala.

Demokraté prý vynikají jen v psaní projevů, marketingu, zostuzování každého, kdo se odváží uvažovat o alternativě, a v ovládání mainstreamových médií i domácích zpravodajských služeb. „I já jsem byla celoživotním demokratem, ale pravdou je, že strana, které jsem věřila, už neexistuje. Je to jako říkat, že stále věříte Boeingu, protože v 90. letech to byla důvěryhodná značka. Od té doby byli všichni klíčoví zaměstnanci a součástky vyměněni za účelem maximalizace zisku s minimálním zájmem o lidi, kterým slouží, a s katastrofálními výsledky. Boeing má stále stejnou značku, stejně jako demokraté, ale vše pod kapotou bylo zlevněno a rozbito kvůli osobnímu prospěchu,“ srovnává Foxová.

Fotogalerie: - Hašek do Senátu

Foxová vyjmenovává některá volební hesla Kamaly Harrisové a upozorňuje, že za Bidenovy vlády s Harrisovou jako viceprezidentkou se přitom děl pravý opak. „Harrisová mluví o pozvednutí pracujících lidí, a přitom dohlíží na rekordní propad do chudoby. Mluví o demokracii, ale Zuckerberg právě potvrdil, že Bílý dům vyvíjel na Facebook nepřiměřený tlak, aby cenzuroval americké projevy. Mluví o dostupnosti inzulínu, zatímco potravinářským společnostem umožňuje masově trávit naše lidi návykovými chemikáliemi, které jsou v Evropě zakázané, a vytvářet tak epidemii obezity, která tento inzulín následně vyžaduje,“ vyjmenovává Foxová.

„Mluví o dostupném bydlení, přitom natiskla stovky miliard inflačních dolarů, aby poslala zbraně na Ukrajinu, čímž způsobila zvýšení sazeb a narušení dodavatelského řetězce, které způsobilo tak akutní nedostatek bydlení. Mluví o možnosti volby nad vlastním tělem, a přitom vyhrožuje, že připraví Američany o jejich příjem, pokud se nepodrobí experimentální vakcíně, která ani nebrání přenosu,“ vrací se k povinnému očkování na covid-19.

Zmiňuje také možné zapojení USA do výbuchu Nord Streamu. „Harrisová mluví o ochraně klimatu, ale její administrativa vyhodila do povětří plynovod Nord Stream, který vyprodukoval více emisí než jakákoli jiná událost v nedávné historii. Vyzývá k hospodářskému oživení, zatímco navrhuje kontrolu cen a zdanění nerealizovaných zisků, které ochromí inovace a investice na desítky let do naší společné budoucnosti,“ varuje ředitelka ukončené prezidentské kampaně RFK.

Volit demokraty by podle ní byla stejná chyba jako znovu koupit nekvalitní výrobek s pěkným obalem. „Koupit si jednou výrobek na základě lákavého obalu je pochopitelná chyba. Ale kdyby vás pak tento výrobek učinil nemocnějším, chudším a méně bezpečným, opravdu by vás klamavá značka přesvědčila, abyste si ho koupili znovu?“ ptá se Foxová.

„Uvědomit si to může být těžké, zejména tváří v tvář tlaku vrstevníků a sociální bublině. Ale žádná věrnost značce nestojí za další čtyři roky cenzury, chudoby a války. Make America Great Again je pro každého Američana, který upřednostňuje své bližní a svou zemi před náklonností ke značce strany, která vyžaduje jejich slepou loajalitu, zatímco selhává v jejich nejnaléhavějších každodenních potřebách,“ dodává Foxová.

For those asking how, as a former Democrat, I could support Robert F Kennedy Jr’s endorsement of President Trump, please try to consider the following with an open mind:



Tens of millions more Americans slipped into poverty on the Biden/Harris watch, with 2022 sending more…