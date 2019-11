Jak se žáci základních škol dívají na komunisty? Dostanou možnost se vyjádřit

Soutěž se koná jako součást vzdělávacího projektu Po stopách totalitní minulosti. Děti a školy se do ní mohou se svými výtvory přihlásit do 15. prosince na e-mailové adrese bezkomunistu89@gmail.com. ČTK to dnes řekl zástupce platformy Petr Marek.

Projekt Po stopách totalitní minulosti funguje podle Marka tři roky a jeho cílem je seznamovat děti s dobou komunismu. Zástupci projektu doprovází učitelky s žáky na místa, která jsou s minulostí spojena, a vypráví si o nedávných dějinách. Chodí tak například k památníku 17. listopadu na Národní třídě nebo k památníku komunistických obětí na Újezdě. Děti a studenti potom své dojmy z vycházky zpracovávají výtvarnou, literární či multimediální formou. Soutěž se bude konat poprvé.

Výtvory mohou posílat jak školy, tak jednotlivci z celé republiky. Školáci, kteří se do soutěže zapojí, budou rozděleni do dvou kategorií podle věku. V první budou žáci základních škol, mezi zhruba 12 a 15 roky, a ve druhé studenti středních škol, mezi 15 a 20 roky. V případě zájmu se mohou přihlásit i děti mladší, dodal Marek. Nejzajímavější práce vybere porota do konce roku a ocení. Následně by z nich měla vzniknout putovní výstava, řekl Marek.

Svá díla mohou soutěžící posílat elektronicky nebo i na adresu Síť pro rodinu, Truhlářská 24, 110 00 Praha 1. Soutěž podporují radnice Prahy 1 a pražský magistrát.

Psali jsme: Václav Klaus poprvé veřejně prozradil: Co se stalo, když v roce 1989 řekli, že prezidentem bude Havel Intervence nás poučily, proč nikdy nepřijímat euro. Markéta Šichtařová o velkém průšvihu, o kterém se mlčí Komunisté mi vyhrožují, ať chcípnu, vykládala Drtinové herečka Hrzánová. Bolševická hesla o obyčejném člověku. Václava Havla si berou do pusy podivné existence Nový průzkum: Dvě třetiny lidí hodnotí dnešní režim lépe, než ten před Listopadem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.