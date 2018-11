Jak to bylo se smrtí Zemanova lékaře během cesty do Číny. Dvě svědectví z místa, vyvracející spekulace médií

Zeman se ze třídenní cesty do Číny vracel v úterý po poledni tamního času. Na palubě vládního speciálu se před odletem při přepočítávání cestujících zjistilo, že Halata sice ráno odevzdal pas, ale už nedorazil na odjezd kolony vozidel, která vezla hlavu státu a další členy delegace z hotelu na letiště. Letadlo nakonec odletělo bez něj.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček poté na sociální síti facebook obvinil některá média, že skonu lékaře využila k útoku na prezidenta. Ránu si vysloužil server iDNES.cz, který měl podle Ovčáčka naznačovat, že osud lékaře byl celé delegaci lhostejný. „Česká mainstreamová média překročila rubikon. Zneužít zarmucující náhlé smrti člověka k útoku na pana prezidenta, to mohou jen ty největší svině mezi námi,“ vypálil v souvislosti se smutným odchodem lékaře rozzlobený Ovčáček.





Později vzal server iDNES.cz znovu na milost. „Beru postup serveru iDNES.cz jako nedorozumění. Text článku už pravdivě uvádí, že nám osud lékaře opravdu nebyl lhostejný a pátrali jsme po něm. Bojkot tedy nemusí pokračovat,“ prohlásil.

Taktéž na sociální síti facebook zdůraznil, že se celá delegace po panu doktorovi sháněla, až nakonec její členové požádali hotelový personál, aby hledal pana doktora. Lékař byl bohužel nalezen mrtev. Delegace prý ihned požádala o součinnost diplomaty v Šanghaji.

Ale to ještě nebylo vše. Kvůli tomu, jak se k postupu delegace postavil exministr zemědělství za KDU-ČSL Marian Jurečka, vybouchl Ovčáček ještě jednou. Lidoveckého politika označil za „prase“.

Publicista Petr Kolář k nešťastné události přidal také pár slov. Pokud si někdo myslí, že se členové delegace zachovali hanebně, když odletěli bez lékaře, měl by si uvědomit, že každá cesta prezidenta do zahraničí má svá pravidla.

„Ke všem těm komentářům, jaký je to hnus, že ho tam nechali. Státní návštěva má svoje pravidla, všechno je naplánováno na minuty. V Číně to platí obzvlášť, protože jsou to pedantští šílenci, co chtějí všechno ne na minutu, ale na půl minuty. Kvůli průjezdu kolony na letiště třeba zavřou všechny ulice, kudy se jede, a nejspíš i ty přilehlé, takže v části města úplně stojí doprava. Při vší úctě k lékaři, když někdo nepřijde na předem určené místo, fakt není možné zastavit třeba na půl hodiny celou kolonu, odlet letadla etc. Prostě to nejde. Stál jsem u toho, když tomu lékaři volali ještě na schůdcích při nástupu do letadla. Zároveň mluvili s kýmsi, kdo měl zjistit, co se s ním děje. S tím, že lékař přiletí do Prahy později. V letadle se říkalo, že si večer předtím stěžoval, že mu je špatně. Fakt ale nikoho ani ve snu nenapadlo, že by to mohlo mít tak fatální následky. Po cestě to absolutně nikdo netušil a v podstatě se to dál nijak neřešilo. Holt přiletí později. Je to smutný, ale rozčilovat se, že se vše nezastavilo a nešlo se mu zaťukat na pokoj, co s ním je, je úplně mimo. No, anebo je tu samozřejmě druhá možnost: játra toho doktora potřebovali na transplantaci pro Zemana, takže mu uletěli schválně a čínští soudruzi se postarali o zbytek...“ napsal Kolář na sociální síti facebook.

