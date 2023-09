Jaká Čína? Vždyť EU se ničí sama... Leyenová i Pekarová semlety veřejností

reklama

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na úvod svého projevu o stavu Unie ve Štrasburku slíbila, že ve zbývajících měsících mandátu Evropská komise dokončí svoji práci. Poslední čtyři roky označila za jednu z nejambicióznějších transformací, do které se kdy Evropská unie pustila. „V příštích 300 dnech musíme dokončit práci, kterou nám lidé svěřili,“ prohlásila.

Zatímco v dřívějších proslovech kladla Leyenová velký důraz na zelenou transformaci, nyní i vzhledem k blížícím se eurovolbám uvedla, že zelená transformace Evropy bude ještě více proprůmyslová. „Změnili jsme klimatickou agendu na ekonomickou. Za posledních pět let vzrostl počet továren na výrobu čisté oceli v EU z nuly na 38. Nyní přitahujeme více investic do čistého vodíku než USA a Čína dohromady,“ řekla podle informací serveru Politico.eu.

„Od tohoto měsíce budeme pořádat sérii dialogů o čisté transformaci s průmyslem. Hlavním cílem bude podpořit každé odvětví při vytváření jeho obchodního modelu pro dekarbonizaci průmyslu. Jsme totiž přesvědčeni, že tento přechod má zásadní význam pro naši budoucí konkurenceschopnost,“ prohlásila Leyenová.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15112 lidí

„Světové trhy jsou nyní zaplaveny levnějšími čínskými elektromobily. A jejich cena je uměle udržována na nízké úrovni díky obrovským státním dotacím. To narušuje náš trh. Proto dnes mohu oznámit, že Komise zahajuje antisubvenční šetření týkající se elektromobilů pocházejících z Číny. Evropa je otevřená hospodářské soutěži, ale ne klesání ke dnu,“ pokračovala Leyenová s tím, že takové šetření by mohlo Evropě otevřít cestu k uvalení dalších poplatků na čínská vozidla, o nichž se domnívá, že jsou prodávána nespravedlivě levně, aby semlela evropské konkurenty.

„Nezapomněli jsme, jak nekalé obchodní praktiky Číny ovlivnily náš solární průmysl. Mnoho nových podniků bylo vytlačeno silně dotovanými čínskými konkurenty. Průkopnické společnosti musely vyhlásit bankrot, nadějní talenti odešli hledat štěstí do zahraničí,“ dodala předsedkyně EK, která by ještě letos měla hovořit tváří v tvář s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu EU – Čína v Pekingu.

Leyenová se také vyslovila pro rozšíření Evropské unie na více než třicet zemí, přičemž jmenovala Srbsko, Moldavsko a Ukrajinu. „Dokázali jsme, že můžeme být geopolitickou unií, a ukázali jsme, že když jsme jednotní, můžeme postupovat rychle. A já věřím, že tým Evropa funguje i ve formátu 30+,“ řekla, že „rozšíření Unie by mohlo být katalyzátorem pokroku“. Zároveň upozornila, že vstup do EU je nadále podmíněn dalekosáhlými reformami v kandidátských zemích – a že Komise bude tuto zásadu vždy vyžadovat.

Rozšíření by podle ní ale také znamenalo nutnost navýšit rozpočet EU. „Musíme diskutovat o budoucnosti našeho rozpočtu – pokud jde o to, jak se naplňuje a co se z něj financuje,“ řekla Leyenová, a že přijetí nových chudších členů by znamenalo obrovský odliv prostředků z unijní pokladny.

Předsedkyně Komise se zároveň znovu vyjádřila pro vstup Bulharska a Rumunska do bezvízového schengenského prostoru EU. Pochválila tyto dvě země za ukázku osvědčených postupů v oblasti azylu i navracení a vyzvala země EU, aby je přijaly bez dalšího prodlení. Tato slova byla nejspíše zaměřena zejména na Rakousko, které vetovalo vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu v prosinci 2022 kvůli obavám, že by přes obě země mohli přicházet nelegální migranti.

Leyenová také potvrdila pokračování pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům na území států EU. Šéfka Komise přislíbila, že bude Ukrajinu podporovat „tak dlouho, jak bude třeba“, a zopakovala, že unijní blok nabídne na financování investic a reforem na Ukrajině až 50 miliard eur. „Naše podpora Ukrajině potrvá,“ pravila von der Leyenová.

Svůj téměř hodinový proslov končila apelem, „aby lidé mysleli ve velkém a aby psali svůj vlastní osud“. Mladí lidé v Evropě podle ní mají vybudovat kontinent, kde můžete být kým jste, milovat, koho chcete, a mířit tak vysoko, jak chcete. „Evropa má nyní příležitost odpovědět na volání dějin. Ať žije Evropa!“ dodala Leyenová.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proslov předsedkyně Evropské komise ocenila i předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová, která vypíchla několik zásadních momentů, se kterými se ztotožňuje. „Budeme stát na straně Ukrajiny na každém kroku, tak dlouho, jak to bude potřeba. – Neexistuje jediný argument, proč by za stejnou práci měla být žena placena méně než muž. – EU musí bránit neférovým čínským praktikám na trhu. – Unie nyní přitahuje více investic do vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů, než USA a Čína dohromady, a také, že se zvýšil počet oceláren, jež přešly na čistou výrobu. – Členy by se měly stát země západního Balkánu, Ukrajina i Moldavsko. – Tyto věty z projevu Ursuly von der Leyenové o stavu EU považuji za klíčové, plně se s nimi ztotožňuji a je moc dobře, že zazněly,“ citovala Pekarová Adamová na síti X (dříve Twitter).

„Budeme stát na straně Ukrajiny na každém kroku, tak dlouho, jak to bude potřeba."

„Neexistuje jediný argument, proč by za stejnou práci měla být žena placena méně než muž."

„EU musí bránit neférovým čínským praktikám na trhu."

„Unie nyní přitahuje více investic do vodíku… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 13, 2023

Velká část diskutujících se pozastavila zejména nad slovy o čínských automobilech, které „válcují evropský trh“. „Paní Markéto, jsou to líbivá slova, se kterými se ztotožňuji. Ovšem brek o čínských neférových praktikách je irelevantní. Svými kroky EU naopak Číňanům své dveře otevřela. A to třeba bylo vidět na autosalonu v Mnichově. EU má podporovat, ne nařizovat,“ stojí v jednom z komentářů.

Paní Markéto, jsou to líbivá slova se kterými se ztotožňuji. Ovšem brek o čínských neférových praktikách je irelevantní. Svými kroky EU naopak číňanům své dveře otevřela. A to třeba bylo vidět na autosalonu v Mnichově. EU má podporovat, ne nařizovat. Děkuji — Ondra Prochazka (@ondraprochazka) September 13, 2023

„EU musí bránit neférovým čínským praktikám na trhu.“ Jojo, především vytvořením závislosti a zničením vlastní konkurenceschopnosti,“ reaguje další komentující, že si za to Evropa může sama.

„EU musí bránit neférovým čínským praktikám na trhu." Jojo, především vytvořením závislosti a zničením vlastní konkurenceschopnosti;) — Pavel Burian (@pavel_burian) September 13, 2023

Jiným byla trnem v oku slova o rovných mzdách mužů a žen na stejné pracovní pozici. „Ok, pracuji ve svařovací dílně. Žádné ženy zde nepracují. Sháníme svářeče a brusiče. 12hodinnové pracovní šichty. Zvedání břemen kolem 50 kg běžné. Prašnost, vedro a zvýšená šance zmrzačení zaručeny. Tak co, dámy, kolik se vás hlásí?“ klade otázku jeden z přispěvatelů.

Ok, pracuji ve svařovací dílně. Žádné ženy zde nepracují. Sháníme svářeče a brusiče. 12hodinnové pracovní šichty. Zvedání břemen kolem 50kg běžné. Prašnost, vedro a zvýšená šance zmrzačení zaručeny. Tak co dámy, kolik se vás hlásí? — Slavek (@ZpevakV) September 13, 2023

Psali jsme: Pekarová plně ztotožněná, u Ukrajiny, plynu i oceláren. Asi tušíte s kým... Šéfovat NATO - Biden tam chce „Uršulu“. Ale je to složitější „Pojďte s námi proti Putinovi.“ A Evropa narazila. Tady to nejde Leyenová v Praze. Fiala s ní řešil světovou politiku, pak jela na Hrad za Pavlem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama