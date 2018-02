Jaká je vaše kariéra, vyptávala se čtenářka ministryně financí. Přečtěte si odpověď

Jedna ze čtenářek serveru ParlamentníListy.cz se ministryně zeptala na její profesní kariéru. „Jak dlouho působíte na Ministerstvu financí? Přišla jste tam až s Babišem, nebo už dřív? Proč nejste členkou jeho hnutí? Viděla jsem vás několikrát v televizi a moc se mi na vás líbí, že se novinářům snažíte vždy odpovědět, což není úplná samozřejmost a teď jsem si všimla, že odpovídáte i obyčejným lidem. Nejsem volička ANO, ale přístup některých se mi zamlouvá. Bohužel jiní vám to zase kazí,“ napsala jedna volička.

Schillerová odvětila, že odpovídá každému, kdo se slušně ptá. Poděkovala za slova chvály. Pokud jde o její profesní kariéru, zdůraznila, že se v oblasti financí pohybuje víc než dvacet let. Působila na různých pozicích Finanční správy České republiky.

Práci Schillerové ocenil i další čtenář. Přivítal, že se na televizních obrazovkách objevil politik, který vysvětluje věci srozumitelně a jedná s patřičným nadhledem. „Děkuji Vám za pochvalu. Nevadí mi o věcech diskutovat a vůbec se nezlobím, pokud mají lidé jiný názor. Naše práce na Ministerstvu financí je pro tuto zemi důležitá a má rozhodně smysl. Proto vidím své poslání také v tom, abych jasně a lidsky vysvětlovala, co, proč a jak děláme,“ odpověděla Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP

Ministryně financí v demisi

ministryně financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec se vyjádřila i ke kauze firmy Čapí hnízdo, která čerpala evropské dotace, ačkoli na ně možná neměla nárok. V takovém případě by došlo k dotačnímu podvodu. Poslední slovo však může vynést jen soud.

Schillerová čtenáře ujišťovala, firma Čapí hnízdo byla vyňata z dotačních programů EU, což mělo posloužit ochraně finančních zájmů České republiky. Pokud by k tomuto kroku nedošlo, tak by Česko muselo vracet dotace do EU a pak by byly poškozeny zájmy českých občanů.

„Čapí hnízdo, stejně jako všechny ostatní projekty, bylo předfinancováno z rozpočtu poskytovatele dotace Regionální rady ROP Střední Čechy a jeho vyjmutí na tom nic nemění, protože ČR již od EU obdržela za příslušný operační program plnou platbu. Další postup má ve svých rukou právě poskytovatel dotace. Pokud by dospěl k závěru, že byly v případě Čapího hnízda porušeny podmínky pro poskytnutí dotace, vymáhala by se tato částka přímo po příjemci dotace, a to v rámci správního nebo trestního řízení,“ prozradila ministryně.

Psali jsme: Ministerstvo financí odmítlo poskytnout plné znění vyšetřovacího spisu, Piráti podali rozklad Ministerstvo financí: Mezinárodní den celníků 2018 „Babiš vyjebává s lidmi. Je načase vyjebat s ním!“ Na Václaváku se demonstrovalo. Drzá Klára, Bára Štěpánová, Knížák burcoval z telefonu Budeme platit za Čapí hnízdo všichni? Ministryně Schillerová čtenářům vysvětlila, jak to teď bude

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp