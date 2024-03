Jako mopsík za ministryní? Tak to ne! V ANO dali Černochové výzvu

reklama

Dohady se na sociální síť přenesly od sněmovního řečnického pultíku, kde Černochová reagovala na výtky, že se důležité záležitosti řeší pouze mezi zdmi Ministerstva obrany. „26. února 2024 jsme měli sezvaných 14 velkých zbrojních firem na resort Ministerstva obrany, přizvali jsme k tomu i zástupce Asociace obranného průmyslu, zástupce Hospodářské komory a všichni jsme téměř tři hodiny diskutovali o aktuálních věcech, které nás trápí. I o zapojení našeho průmyslu do velkých zbrojních zakázek.“

Následně uvedla, že zástupci opozice neprojevili o účast na této schůzi zájem. „Ta schůzka na resortu byla svolána s dostatečným předstihem. A zdálo se mi za vhodné přizvat na tuto schůzku se zbrojním průmyslem předsedy obou výboru komor Parlamentu. Přizvala jsem pana Fischera jako předsedu Výboru pro zahraničí, bezpečnost a obranu a přizvala jsem tam pana Metnara jako předsedu Výboru pro obranu a ještě jsem tam přizvala pana předsedu podvýboru pro akvizice Výboru pro obranu pana Krejzu.

Jak myslíte, že to dopadlo? Jako vždycky. Pan Metnar tam nedorazil. Je to něco, co si myslím, že je škoda, protože my vám ty informace dáváme na stříbrném podnose a vy je neustále odmítáte. Chci tímto demonstrovat a deklarovat, že ze strany našeho resortu vůle bavit se s vámi je,“ uvedla Černochová směrem k opozici.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 4% hlasovalo: 19188 lidí

Ta se následně ohradila proti tvrzení Metnara, že mu žádná pozvánka nepřišla. Sdělila jeho sněmovní e-mailovou adresu, na kterou pozvánka dorazila, a to 7. února. „A protože se nám do 22. neozvali, tak jsme 22. 2. poslali cestou asistenta pana Metnara ještě urgenci. Takže pane Metnare, prosím, už nelžete,“ dodala Jana Černochová.

„Já jsem neřekl, že mi to nepřišlo, to zaprvé. Zadruhé, vy jste řekla, že jste mě pozvala jako předsedu Výboru pro obranu, což jsem si ověřoval, a neposlala, tam to nepřišlo. Poslala jste mi to na mail. Paní ministryně také ví, že pondělky jsou poslanecké dny, takže i kdybych to věděl, stejně bych, bohužel, nepřišel,“ zareagoval následně Metnar na plénu Sněmovny.

Později ministryně Černochová slovní přestřelku sdílela na sociální síti X jako důkaz toho, že si opozice nekomunikaci vymýšlí. „Opozicí jsme často kritizováni, že s nimi nedostatečně komunikujeme, že s nimi nejednáme, nebavíme se. Jaká je ale skutečnost dnes předvedl pan předseda Výboru pro obranu Lubomír Metnar. Aneb od ‚pozvánku od Vás na jednání jsem nedostal‘ přes ‚pozvánku jsem dostal, ale ne jako‘…“ napsala.

Z řad opozice jsme často kritizováni, že s nimi nedostatečně komunikujeme, že s nimi nejednáme, nebavíme se. Jaká je ale skutečnost dnes předvedl pan předseda výboru pro obranu @metnarl. Aneb od "pozvánku od Vás na jednání jsem nedostal" přes "pozvánku jsem dostal ale ne jako… pic.twitter.com/IRDSiqulfB — Jana Černochová (@jana_cernochova) February 29, 2024

Do Černochové se ale opřel také poslanec ANO Pavel Růžička, který zdůraznil, že zásadní jednání se dějí mimo Poslaneckou sněmovnu. „Sněmovna kontroluje vládu. Výbor pro obranu pak Ministerstvo obrany. Škoda, že v tomto volebním období se zásadní jednání odehrávají naschvál mimo Sněmovnu. Pokud Jana Černochová chce něco sdělit, má to udělat na výboru. Ne každý poslanec chce za ní běhat jako mopsík,“ uvedl opozičník.

Reagoval tak i na potvrzení ze strany Pavla Žáčka (ODS), že jako členové výboru jsou skutečně na Ministerstvu obrany pod vedením Jany Černochové mnohem častěji, než tomu bylo v minulém období. „Důvod byl vlastně jednoduchý – tehdy vlastně ani nebylo co prezentovat či projednávat,“ dovysvětlil.

Sněmovna kontroluje vládu. Výbor pro obranu pak @ObranaTweetuje. Škoda, že v tomto volebním období se zasadní jednání odehrávají naschvál mimo Sněmovnu. Pokud @jana_cernochova chce něco sdělit, má to udělat na výboru. Ne každý poslanec chce za ní běhat jako mopsík. https://t.co/XLcZSgFUzK — Pavel Růžička (@ruzickapavel70) March 1, 2024

Psali jsme: Rusko rozbité na části. Projekt z europarlamentu. A po volbách komisař pro válku, hovoří Ivan David Chcete tričko, které měla na sobě Jana Černochová? Nebude to zadarmo Největší podvod od všech Černochových a Řehků... Klaus o mindráku, Ukrajině i Orbánovi Metnar (ANO): Paní ministryně ani neví, že mně na jednání žádná pozvánka nepřišla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE