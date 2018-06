Jakub Horák: Držme se od Ruska dál

Marketingový expert Jakub Horák, který dopomohl k volebnímu úspěchu Pirátům, dospěl k závěru, že Rusové trpí hysterií, a my bychom udělali lépe, kdybychom se od nich drželi dál.

Jakub Horák se před pár dny v hospodě setkal s jedním Rusem. Dobře si prý popovídali a dokonce i píseň zanotovali. Až do chvíle, než došlo na ruské angažmá na Ukrajině. V tu chvíli se prý rus naštval a zaťal pěsti.

„S Rusama jsou prostě problémy. Nedávno jsem byl v hospodě U Bonaparta a s jedním mladým klukem jsem se dal do řeči. Výborně jsme si rozuměli, dokud jsme se bavili o Pasternakovi a Vysockém – dokonce jsme si zazpívali část písně Moskva-Oděssa. Ale pak bohužel přišla řeč na Ukrajinu, a když mu povídám – ale notak, samozřejmě že tam máte svoje vojáky, tak kluk zaťal pěsti a procedil mezi zuby: ‚Mír‘, sebral pivo a odešel. A řekl to takovým tónem, jako Chutný říká ‚Daroval jsem ti život‘, ale vtip v tom nebyl žádnej, prostě byl vzteklej. Dokud se z týhle hysterie, zapříčiněný rozpadem impéria a tím co vnímaj jako mezinárodní ponížení nevzpamatujou, je lepší je držet dál,“ zdůraznil Horák.

Jedním dechem ovšem dodal, že se to těžko vysvětluje prezidentovi, který se v Rusku vidí a jehož poradce nosí na krytu obrázek kremelského pána Vladimira Putina. Horák tím narážel na Miloše Zemana a jeho poradce Martina Nejedlého.

Pod jeho příspěvkem se rozpoutala živá diskuse. Jeden z občanů prozradil, že zažil stejnou zkušenost s ruským taxikářem, který se snažil prorazit v Praze. Choval se normálně, jenže najednou konstatoval, že se NATO chystá zaútočit na Rusko, aby mu ukradlo obrovské nerostné bohatství. Proto se prý musí preventivně bránit a musí se pokusit rozšířit svůj vliv na Ukrajinu nebo do Sýrie. „To jak mají vymletý mozky je děsný. Donutil jsem ho zastavit, dal mu kilo a došel to pěšky,“ uzavřel diskutér.

Další volič si ještě přisadil. Už v roce 2014 slyšel od jednoho ruského studenta, že jejich tanky zase jednou přijedou na naše území. „Až sem přijedeme s tankama, tak nám budete koule lízat!“ zaznělo prý z úst ruského studenta architektury.

Další občané se pustili do ostré debaty o sankcích namířených proti Rusku a ruských sankcích namířených na EU. Debatující se shodli na tom, že sankce škodí oběma stranám, ale o tom, zda je správné sankce zachovat nebo je zrušit, že společnou řeč nenašli. Podle jedněch jsou sankce uvalené na Rusko správné, podle druhých nesmyslné.

„Zlu se neustupuje ani zadarmo,“ zahřměl kupříkladu jeden z diskutujících. „Ale za cizí peníze se vám ta hrdinská gesta dělají nejlíp, co?“ vrátil mu úder další občan. Podobných výměň se v diskusi odehrálo mnoho.

