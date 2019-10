Jakub Janda děkoval Merkelové. „Díky ní máme sankce na Rusko.“ Ale pak přišlo na Zemana...

Analytik Jakub Janda vystoupil v politickém podcastu a prozradil, že jeho úkolem v roli ředitele bezpečnostního centra Evropské hodnoty je bránit svobodu a suverenitu naší země, v praxi to znamená upozorňovat na hrozby, které představuje Rusko, Čína a teroristé. Zástupcem ruských zájmů v Česku je podle Jandy prezident Miloš Zeman, který prý často slouží i Číně. Zdá se však, že Číňanům je to málo a občas se na Českou republiku zlobí.

„My vnímáme nějaké tři hlavní hrozby pro Česko anebo pro Evropu, což je, zjednodušeně řečeno, Čína, Rusko a islamistická hnutí," konstatoval Janda s tím, že se snaží politikům vysvětlovat podstatu těchto hrozeb a doufá, že na ně politici budou reagovat.

„Problém, před kterým my jako Evropské státy stojíme, je, že ti naši nepřátelé, v tomto případě Rusko a Čína, fungují velmi koordinovaně. De facto fungují velmi podobně jako organizovaný zločin. To znamená, že nepoužívají jen jeden nástroj, jak vás chtějí ovlivnit. Používají celou paletu: od korupce po politické vydírání, dezinformace a tak dál,“ konstatoval Janda.

Ocenil, že v tomto boji lze spolupracovat se Spojenými státy. Současný pán Bílého domu Donald Trump se sice k Rusku chová zvláštně, ale lidé z jeho administrativy berou nebezpečí, které Rusko může představovat, vážně a přijímají opatření, která nebyla realizována ani za Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

Z vojenského hlediska nám prý nezbývá nic jiného než se spoléhat na americké vojáky, protože v Evropě snad kromě Poláků nikdo jiný nemá dostatečně vybavenou armádu, která by mohla své území bránit před případnou ruskou invazí, jak ji vidíme na Ukrajině nebo v Gruzii. Invaze na tato území měly podle Jandy napomoct vrátit popularitu ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, když jeho obliba mezi ruskými občany upadala.

„Bohužel je velmi porušena důvěra evropských spojenců k americkému prezidentovi kvůli tomu, jak se chová. To je velmi negativní a já bych si přál, aby to skončilo, ale to jsou jen moje přání. Ale na té praktické úrovni ta opatření probíhají velmi dobře, navzdory domácí aktivitě prezidenta Trumpa,“ ocenil Janda.

Rusko a Čína se o Česko zajímají, protože naše ekonomika je provázána s německou a z Česka lze ovlivnit jak některé procesy v Německu, tak v balkánských státech. „Takže my nejsme hlavním cílem Ruska nebo Číny, ale rozhodně tady jejich aktivity probíhají a jsou výrazně nepřátelské. Není to jenom korupce, je to samozřejmě i ta snaha dezinformovat, lhát lidem přes různé prostředníky, ale i na příklad kupovat si české politiky,“ pravil Janda. Hraje se také o dostavbu Dukovan. „To je zájmem Ruské federace, kterou tady reprezentuje prezident Zeman,“ dal příklad analytik.

Měli bychom si ale dát pozor i na Čínu. Čína vidí svého hlavního protivníka ve Spojených státech a cílem Číňanů je přimět co nejvíce evropských států, aby se od Spojených států držely co nejdál. Vedle toho by si Čína přála, aby ji evropské státy nekritizovaly.

„Číňany např. strašně naštvalo, když český velvyslanec v Radě OSN pro lidská práva veřejně kritizoval ty čínské koncentrační tábory. Před pár měsíci. My jako Česká republika nemůžeme ty tábory zavřít v Číně, ale můžeme alespoň říct, že je to špatně, což si myslím, že bychom měli dělat a děláme to málo,“ posteskl si Janda. Oprávněná kritika je přitom to, co totalitní Čínu štve. Žádný totalitní režim totiž dobře nesnáší kritiku.

Ruské a čínské zájmy prý často směřují stejným směrem. Podle Jandy je to dobře vidět např. na prezidentu Zemanovi. Prezident Zeman, když přišel do úřadu, tak nejdříve měl svého ruského poradce, už od roku 2013, 2014. Ale až později, v roce 2015, přišel čínský poradce, pan Jie Ťien-ming, což je možná jeden konkrétní příklad, že různé čínské a ruské zájmy se potkávají třeba i v konkrétních osobách,“ přiblížil posluchačům situaci Janda.

Vedle Zemana prý Rusové a Číňané hledají pomoc i u českých komunistů a u jednotlivců z dalších stran. Prezident tu však hraje důležitou roli, protože dodává řadě ruských dezinformací váhu. „Tam, bohužel, to je ten problém, že když vám otevřeně lže prezident republiky, a teď myslím veřejně, tak je to strašně těžké vyvracet. Resp. tady může být milion lidí, kteří řeknou, že to je lež, ale stále tady bude spousta lidí, kteří té lži začnou věřit, protože ji říká prezident republiky,“ pravil Janda.

Janda upozornil, že si Ruská federace na svou stranu získala i některé bývalé německé politiky, např. někdejšího kancléře Gerharda Schroedera, a skrze ně prosadila výstavbu plynovodu Nord Stream 2. Prosadila ho i přesto, že jeho výstavba jde např. proti zájmům Polska. Proto Janda Němcům vyčítá, že na výstavbu plynovodu přistoupili.

„Já osobně jsem velmi zklamaný z toho, jak se Německo chová k Rusku. Díky kancléřce Merkelové máme alespoň některé základní sankce proti Rusku, ale upřímně řečeno, evropské sankce proti Rusku jsou strašně slabé, což posoudíte podle toho, že je vůbec nenutí k tomu ukončit válku na Ukrajině,“ upozornil Janda s tím, že evropské sankce jsou v porovnání s těmi americkými jen pošimráním.

Jandovi je prý jedno, co si Rusové dělají doma, ale co dělají na Ukrajině nebo v Evropě, už problém je. Janda by neměl nic proti spolupráci s Ruskem. „Já bych klidně byl pro, ale musí přestat vraždit na Ukrajině a musí přestat dělat ty nepřátelské aktivity u nás,“ zdůraznil. Pokud Německo ustupuje Rusku i bez toho, aby se Rusko chovalo lépe, Janda s tím má problém.

„Není to žádná velká mnichovská zrada (z roku 1938), ale je to prostě neshoda na tom, jak se Německo chová vůči Rusku. Je to hloupá strategie,“ zdůraznil Janda s tím, že je třeba celoevropsky přitvrdit v sankcích proti Rusku.

V České republice podle analytika žije asi stovka lidí, kteří velmi aktivně šíří ruské dezinformace. Jsou to např. lidé, kteří za komunistické éry žili obyčejné životy, ale po příchodu demokracie se jim nepodařilo uspět a mají dojem, že se jim dnes žije hůř. A ze svého neúspěchu viní např. některé české politiky, EU nebo Spojené státy. Tito lidé se pak podle Jandy dají snadno zlákat k šíření ruských lží.

