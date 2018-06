Jakuba Jandu mrazí

„Rusko dlouhodobě používá energetiku jako nástroj geopolitického vlivu, díky kterému si často může zavázat značnou části místního politického establishmentu a provádět strategickou korupci. Známé příklady jsou z Německa, Maďarska, Ukrajiny, nebo Srbska,“ poznamenal Janda.

„Proto logicky faktický zástupce ruských zájmů v ČR Martin Nejedlý už několik let lobbuje za to, aby megatendr na rozšíření Temelína dostal Rosatom, tedy ruská státní společnost sloužící přímo Putinovi a jeho okolí. Nebo aspoň aby v tom měl co největší roli, která pak znásobí ruský vliv v Česku skrze balíky peněz, které sem budou z Ruska přicházet na různé služby a službičky,“ dodal dále Janda.

A podotkl, že když se člověk na dnešní českou situaci podívá očima z Moskvy, zjistí, že ruská účast ve strategické zakázce na Temelín je to hlavní, o co se hraje. „Referendum o vystoupení ČR z EU Moskva jen tak nedostane, Zemana už dávno má, stejně jako komunisty a zoufalce z SPD. Na dalších se pracuje, proto Zdeněk Zbytek minimálně od roku 2013 vozil Jiřího Zimolu do Ruska,“ sdělil Janda.

„Hrad tlačí premiéra, aby mu v Temelínu ustoupil. O to je důležitější informace, že ministrem průmyslu a obchodu má být František Koníček, který za Zemanovce v minulosti kandidoval a patří do skupiny zástupců zájmů Hradu,“ sdělil dále Janda s tím, že Nejedlý si takto připravuje půdu pro to, aby Rusové ve strategické zakázce na Temelín sehráli důležitou roli. „Taky vás mrazí?“ zeptal se závěrem.

Sledujme věci, které jsou opravdu důležité.

