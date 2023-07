Jandovy Evropské hodnoty bez peněz. Reakce lidí? Neuvěříte. Drtivé

MONITORING SÍTÍ Nezisková organizace think-tank Evropské hodnoty, jejímž výkonným ředitelem je Jakub Janda, se podle nejnovějších informací údajně dostala do vážných finančních potíží. Na sociální síti to vyvolává poměrně pozitivní ohlasy ve smyslu, že organizace, kterou financují cizí státy, by v českém mediálním prostředí neměla dostávat prostor.

Evropským hodnotám došly peníze. Organizace, kterou kritizoval Zeman, se drolí a rozpouští tým zabývající se tématem dezinformací. Teď se think-tank zaměří na Tchaj-wan, píše na Twitteru novinář Jakub Zelenka.

Jak se podle charakteru reakcí v následné diskusi ukazuje, mnohým problémy Evropských hodnot udělaly radost. K jejich působení mají někteří lidé velké výhrady.

„Mně upřímně nepřijde moc normální tu mít politickou neziskovou organizaci, kterou otevřeně platí cizí (byť spojenecké) státy,“ komentuje novinář Michael Durčák skutečnost, že s vládou v Tchajpeji think-thank spolupracuje od roku 2019. Za tu dobu od ní získal miliony korun na své projekty. Zpočátku to byly stovky tisíc. V roce 2021 byl Tchaj-wan dokonce třetím největším zahraničním podporovatelem neziskovky, jak ukazuje její výroční zpráva. Mezi nejvýraznějšími dárci po dobu existence think-thanku figurovaly Spojené státy.

Mně upřímně nepřijde moc normální tu mít politickou neziskovou organizaci, kterou otevřeně platí cizí (byť spojenecké) státy. pic.twitter.com/NNhLnyR434 — Michael Durčák (@durcak_michael) July 3, 2023

Svůj názor přidal také advokát Ondřej Dostál, který se zaradoval: „Sweet. Grantožorům došlo zahraniční krmivo. Kdo se nechytil na Hradě nebo na některé angažované VŠ, bude se muset živit prací,“ uvedl.

Sweet. Grantožorům došlo zahraniční krmivo. Kdo se nechytil na Hradě nebo na některé angažované VŠ, bude se muset živit prací. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 3, 2023

Další diskutéři Jandův think-tank Evropské hodnoty přejmenovali na výraz, který vyjadřuje jejich aktivitu mnohem trefněji, a sice „Evropské ho*noty“.

Evropské ho.vnoty ?? — Radek Szabo (@RadekSzabo) July 3, 2023

„Problém té organizace je naprosto nekritické šíření všeho, co se jim zrovna hodí do krámu, bez kritického zhodnocení, a zároveň nulová ochota připustit protinázor. Osobnost Jakuba Jandy na to měla zásadní vliv (samozřejmě negativní),“ glosoval práci Evropských hodnot Václav Š. David.

Problém té organizace je naprosto nekritické šíření všeho, co se jim zrovna hodí do krámu, bez kritického zhodnocení, a zároveň nulová ochota připustit protinázor. Osobnost Jakuba Jandy na to měla zásadní vliv (samozřejmě negativní). — Václav Š. David ?? (@vaclavdavid) July 3, 2023

Připomínaly se i kontroverze, že Evropské hodnoty a Petra Pavla spojuje i jméno podnikatele Jana Barty, který finančně podporoval Pavlovu prezidentskou kampaň a zároveň v roce 2022 daroval Evropským hodnotám dva miliony korun.

Think-tank Evropské hodnoty měl přepálit expanzi, a dostat se tak do finančních problémů. Kvůli úsporám odešly desítky zaměstnanců včetně týmu pro boj s dezinformacemi, na který útočil exprezident Miloš Zeman i prokremelská scéna. „Nedokázali jsme udržitelně financovat tak rozsáhlý tým. Minulý rok jsme se prakticky zdvojnásobili,“ objasnil ředitel Jakub Janda.

