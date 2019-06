Jaroslav Hutka se nabízel na Letnou. Ale byl „miliony“ odmítnut

Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 12% Pro setrvání Babišovy vlády 87% Zdržel(a) bych se 1% hlasovalo: 15558 lidí

„Ano, nebudu tam hrát, oni to odmítli. Důvody bych ale nechtěl komentovat, protože je to jejich věc,“ dodal později zpěvák pro server Aktuálně.cz.

To, že organizátoři demonstrace na Letné, pořádané proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové, Hutku odmítli, okomentoval na facebooku historik Petr Blažek. „Organizátoři nedělní demonstrace se sešli s Jaroslavem Hutkou a zdvořile odmítli jeho nabídku, že zahraje po třiceti letech opět Náměšť. Vysvětlení bylo – pokud jsem to dobře pochopil – že nechtějí příliš silné odkazy na rok 1989. Jaroslav Hutka k tomu napsal, že tedy přijde v neděli bez kytary. Mám z toho divný pocit, jako by se tu někdo styděl za kořeny naší svobody. Možná by měl na Letné promluvit Josef Mašín, jinak se brzy dočkáme soudruha Čalfy,“ napsal s narážkou na porevolučního československého premiéra Blažek.

Odmítnutí Hutkovy nabídky vysvětluje spolek Milion chvilek tím, že nechtějí příliš posilovat vazbu na dění v roce 1989. „Není to tak, že bychom nechtěli připomínat rok 1989, protože už to, že jsme vybrali jako místo akce Letnou, odkazuje k symbolice a síle občanského protestu roku 1989. Nechceme ale tuto vazbu dál posilovat tím, že budeme zvát výslovně symboly roku 1989, jako je Jaroslav Hutka,“ vysvětluje pro Aktuálně.cz Tomáš Piňos, který se spolkem spolupracuje jako dobrovolník.

„Navazujeme na vše dobré v občanském probuzení z tehdejší doby, ale nerecyklujeme minulost. Není to nic osobně proti Jaroslavu Hutkovi, já i mnozí jiní ho máme velmi rádi a posloucháme jeho písničky,“ dodal Piňos.

Organizátoři deklarují, že si velmi váží roku 1989 a všech, kteří se o změnu zasloužili, a dalších, kteří za svobodu bojovali. „Chceme se ale nyní hlavně dívat do budoucnosti, chceme lidi oslovit tím, co dál. Snad každý pochopí, že nechceme být příliš nostalgičtí,“ uzavřel Piňos. Organizátoři nevylučují, že s krátkou zdravicí vystoupí třeba i lidé, kteří vystupovali i na konci roku 1989.

Odmítnutí Hutky potvrdil také producent demonstrace Robin Suchánek. „Měli jsme více než 200 zájemců o vystoupení a museli jsme vybrat jen zlomek z nich,“ vysvětlil Suchánek.

Hudebník Jaroslav Hutka kvůli soustavné policejní šikaně opustil v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci v Nizozemsku. Do republiky se vrátil až 25. listopadu 1989, kdy přímo z letiště dorazil na manifestaci Občanského fóra na Letenské pláni. Stotisícový dav si tehdy s Hutkou zazpíval jeho slavnou píseň Náměšť.

