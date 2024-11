Jasný viník – média. Novinář ukázal, jak poštvala občany proti sobě

Shellenberger si položil otázku, kdo může za vyhrocené nálady ve společnosti, kdy demokraté jsou schopni označovat republikány za fašisty a vést proti nim prakticky třídní boj. „Média to udělala. Masové vymývání mozků přišlo od vysokoškolsky vzdělaných elit ovládajících nejmocnější propagandistickou mašinérii ve světových dějinách. Přiměli demokraty, aby uvěřili směšnému názoru, že se jejich spoluobčané stali nějakým způsobem prakticky přes noc tajně rasisty,“ napsal Shellenberger a sdílel graf zpravodajského serveru Financial Times, který právě tuto okolnost dokazoval.

Over the last decade, Democrats & the media said that those of us who opposed DEI, racial quotas, and open borders had gone “far right.” We hadn’t. Rather, Democrats and the media had gone far left. We are only now emerging from 10+ years of extreme, psychopathic gaslighting. pic.twitter.com/E1Hf90mQFg — Michael Shellenberger (@shellenberger) November 15, 2024

Silný důraz na vysvětlení postoje blízkého Demokratické straně vedl podle Shellenbergera k radikalizaci demokratů. „Mediální vymývání mozků proměnilo umírněné demokraty v běsnící radikální levičáky. Začali používat žargon jako ‚bílá nadřazenost‘, ‚bílá privilegia‘ a ‚strukturální rasismus‘. Nedbali na svůj politický program a promítali svůj extremismus na ty z nás, jejichž názory se nezměnily,“ poznamenal novinář. K tomu ukázal graf s médii, která začala nejvíce akcentovat slovo rasismus a tedy i onu „bílou nadřazenost“ či „bílá privilegia“. Grafu ve vymývání mozků vévodil deník Washington Post, následovaly New York Times, Los Angeles Times, nakonec pak Wall Street Journal. Tato čtyři média podle grafu Financial Times nejvíce prosazovala témata Demokratické strany a posouvala veřejnou diskusi čím dál víc doleva.

Media brainwashing turned moderate Democrats into raving, radical Leftists. They started using jargon like “white supremacy,” “white privilege,” and “structural racism.” Oblivious to their programming, they projected their extremism on to those of us whose views hadn’t changed. pic.twitter.com/b6Lk8f2JHB — Michael Shellenberger (@shellenberger) November 15, 2024

V roce 2016 už byla Demokratická strana zcela mimo svůj politický program a pracovala výrazně na takzvané woke kultuře, tedy kultuře „probuzených“. Jako ústřední témata veřejné diskuse pak nabízela a prosazovala práva sexuálních menšin, transgender, rasismus a podobná témata. „V roce 2016 už byli demokraté zcela bez mantinelů. Vše učinili politickým, lovili kacíře a vyzbrojovali vládu – to jsou tři základní charakteristiky totalitarismu. Znovuzvolení Trumpa prolomilo trans, ale škody na vztazích zůstávají,“ poznamenal Shellenberger s tím, že politika rozbíjela a rozbíjí vztahy s rodinou i přáteli.

By the time we got to 2016, Democrats had become completely unhinged. They made everything political, hunted heretics, and weaponized the government — three core characteristics of totalitarianism. The reelection of Trump broke the trance, but the damage to relationships remains. https://t.co/mVSa0OMweI — Michael Shellenberger (@shellenberger) November 15, 2024

Po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách se velké množství demokratů ptá, kde se stala chyba. Ale podle Shellenbergera se jen ptají, ale odpovědi nehledají. „Mnoho demokratů říká, že chtějí pochopit, co se stalo. Málokdo to skutečně dělá. Je to proto, že na určité úrovni vědí, že jsou vinni z účasti na honu na čarodějnice, ve kterém falešně obvinili své americké spoluobčany a dokonce i své přátele a rodinu z fašismu a rasismu,“ ukazuje Shellenberger na demokraty.

Many Democrats say they want to understand what happened. Few genuinely do. That's because, at some level, they know they're guilty of having participated in a witch hunt in which they falsely accused their fellow Americans, and even their friends & family, of fascism & racism. https://t.co/LDyQcRHolB pic.twitter.com/c88WMOeOqs — Michael Shellenberger (@shellenberger) November 7, 2024

Teď nás podle Shellenbergera čeká zpětné bádání po příčinách. Co může za ten výrazný přesun nalevo u značné části společnosti? „Teď se podíváme zpět na posledních 10 let jako na mediálně vyvolanou probuzenou vládu teroru. A analytici budou zvažovat různé faktory: vzestup sociálních médií, efekt sociálních bublin, hnutí Black Lives Matter, vzestup mileniálů, sílící narcismus, Obama, kontrapopulismus, nadprodukce elit atd.“

We will look back on the last 10 years as a media-induced Woke Reign of Terror. Scholars will weigh various factors: the rise of social media, the fishbowl effect, BLM, the rise of Millennials, intensifying narcissism, Obama, counter populism, the overproduction of elites, etc. — Michael Shellenberger (@shellenberger) November 15, 2024

Prezidentské volby ukázaly, že bílý progresivismus se příliš vzdálil od společnosti. Své zásluhy na tom má podle Shellenbergera i sociální síť X, dříve Twitter, která, než ji koupil Elon Musk, byla baštou progresivismu. Po odkoupení z ní Musk udělal svobodnou platformu. „Naštěstí nedávné volby ukázaly, jak se bílí progresivisté dostali mimo většinovou společnost. Osvobození sítě X to umožnilo. Cenzorské praktiky a woke kultura Twitteru vedly elity k tomu, aby věřily, že jejich názory jsou mainstreamové, a učinily je extrémně arogantními,“ ukázal Shellenberger.

Happily, the recent election shows just how out of touch white progressives have become. The liberation of X helped made that possible. The longhouse of censorial and Woke-mobby Twitter led elites to believe their views were mainstream, and made them arrogant in the extreme. pic.twitter.com/orvCTA1Nh3 — Michael Shellenberger (@shellenberger) November 15, 2024

„Byla to mainstreamová zpravodajská média, která vyvolala masovou psychózu, která zradikalizovala demokraty, aby uvěřili, že se USA nějak staly více rasistické. A to proti všem dostupným důkazům,“ zakončil svůj komentář novinář a analytik Michael Shellenberger.

Make no mistake: it was the mainstream news media that induced the mass psychosis that radicalized Democrats into believing that the US had somehow become *more* racist, against all available evidence. pic.twitter.com/YsGZTdyBVn — Michael Shellenberger (@shellenberger) November 15, 2024

