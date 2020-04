Je čas řešit výpověď Lisabonské smlouvy! Zkušený docent podpořil Klause ml.

reklama

Prymula otočil i neotočil. Jak to popsal, tak to asi skutečně proběhne. Nicméně, jeho výroky, jakkoli zkreslené bulvárními médii, byly nešťastné, ba co víc, byly obrovskou politickou chybou. Za prvé, už není v čele krizového štábu, a tudíž by si měl odpustit vytrubovat do světa nějaké prognózy, které vláda či krizový štáb ještě ani neprojednaly. Za druhé, měl by si uvědomit, jak takové výroky mohou působit na veřejnost. Musíme vzít v úvahu, že u nás je bratru 3 miliony občanů v rizikových skupinách. Nejde jen o seniory, ale i o chronicky nemocné (diabetes, kuřácká obstrukční nemoc, srdeční problémy, rakovina atd.). Ti se, včetně mě, přiznám to bez mučení, doslova vyděsili.



Za třetí, když už řekl A, měl také říct B, tj. jak zmíněné rizikové skupiny chránit. Zavřít je do karantény na neurčito nejde, tudíž je třeba je vybavit účinnými ochrannými pomůckami na úrovni FFP3 (respirátory, nanoroušky). Výroba cca 3 milionů kusů takových prostředků by se dala stihnout v relativně krátkém čase, jen kdyby vláda, vybavená rozsáhlými pravomocemi skutečně zavelela a přikázala vhodným firmám vyrábět. Když to v liberálních USA může udělat prezident Trump, nevím, proč by to nemohla přikázat i naše vláda. Lidí na trhu práce je teď dost a nemuseli by hned na úřad práce. Jakmile by tyto ochranné prostředky byly k dispozici potřebným, může se ekonomika rozjet rychleji. Podle mě by tato operace přišla mnohem levněji než jiné formy boje s koronavirem.



Co se týče zpochybnění dat z Číny, jsou to spekulace. V každé zemi zřejmě existuje spousta lidí, kteří nákazu ani nepocítí nebo si ji spletou s běžným nachlazením. V Číně a v Itálii, což byly první země, kde se pandemie poprvé naplno projevila, byly již na sklonku loňského roku případy podivných zápalů plic se smrtelným výsledkem. Nikdo ovšem tehdy netušil, že jde o zcela nový druh nákazy. Zpochybnit tak lze vše, nicméně přímé důkazy pro taková tvrzení nejsou. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Z promořování není cesty zpět, varuje ministr vnitra Hamáček. Podle premiéra Babiše má Česko raději jít cestou chytré karantény. Přežila by to ekonomika? Kde je vaše pozice?



Babiš s Hamáčkem jsou naštěstí zajedno. Půjde se postupnou, opatrnou cestou, vždy po čtrnácti dnech se přijatá opatření vyhodnotí. To je zcela správné. Přitom k nějakému „promořování“ určitě dojde, nebudou to ale nějaká masivní čísla. Proti šíření koronaviru bude snad působit i zvyšující se venkovní teplota. Chytrá karanténa také může pomoci.



Společnost musí přežít a ekonomika je jednou z jejích klíčových aktivit. Ukazuje se však, že není dobře strukturovaná. Je to důsledek počáteční transformace, kdy jsme se až příliš rychle otevřeli zahraniční konkurenci v podmínkách kapitálové slabosti. Tlak konkurentů nám vnutil roli slabšího partnera zajišťujícího většinou jen subdodávky pro velké zahraniční koncerny. Nastávající krize odhaluje mezery ve struktuře, nejsme schopni vyrobit to, co nutně potřebujeme, a naopak spousta aktivit je navázaná na globalizační procesy, které jsou velmi citlivé na jakékoli vybočení z „normálu“. Jedním z pozitiv této smutné doby bude to, že k restrukturalizaci dojde. A protože není dost volného soukromého kapitálu, musí nastoupit veřejné prostředky i netradiční přístupy. Už se vážně probírá možnost opětovného vstupu státu do některých klíčových firem, kterých se kdysi lehkovážně zbavil. Tabu už není ani monetizace státního dluhu, tj. vyřazení burzovních spekulantů (familiárně nazývaných „trhy“) z kvantitativního uvolňování. Určitě přijdou na přetřes i zbytečné brzdící regulace ze strany Evropské unie, i když zde půjde o bitvu s nejistým výsledkem. Rozhodně by však stát neměl nechat ležet ladem obrovskou iniciativu, nadšení a flexibilitu našich občanů. Z té se totiž mohou zrodit nadějné podnikatelské iniciativy či vědecké objevy. Ty poženou ekonomiku opět vzhůru, v delší perspektivě jsem optimistou.



Ministerstvo financí zveřejnilo odhad, podle kterého se letos česká ekonomika propadne o 5,6 procenta. Věříte, že skutečně pokles skončí v jednotkách procent? Restriktivní omezení se podle všeho protáhnou na dobu okolo dvou měsíců. Nemáme tedy spíše očekávat horší čísla?



Je to velmi složité prognózovat. Některá odvětví budou nadlouho zcela vypnuta, například cestovní ruch. Ten se na původní úroveň hned tak nevrátí. Jeho může spasit jen vakcína, pak se lidé přestanou bát jezdit do ciziny. Paradoxně si zřejmě dobře povedou turistická střediska zaměřená na domácí klientelu, tedy méně luxusní, levnější. Také lázně se rozeběhnou. Naproti tomu mnohé hotely v Praze či Českém Krumlově se zahraničních hostů hned tak nedočkají a zůstanou ještě nějaký čas zcela zavřené.



Ve výrobě jsou také podniky, které jedou na plné obrátky, například Linet, který vyrábí zdravotní lůžka. Pokud stát pomůže a nebude se ohlížet na byrokratická pravidla EU, mohou textilky, které až dosud vyráběly potahy do automobilů, vyrábět také ochranné oděvy, roušky a respirátory. Určitě nezkrachuje farmaceutický průmysl. Snad vláda konečně pochopí, jakou potenci má naše republika v rozvíjejícím se nanoprůmyslu, a zajistí mu potřebné dotace a úvěry.



Kapitolou samu pro sebe je největší naše firma Škoda Auto. Německé vedení podezírám, že hlavním důvodem přerušení výroby je spíše očekávaná slabá poptávka v dalších měsících než obava o zdraví zaměstnanců. Bohužel tím trpí další firmy dodavatelského řetězce. Ty by měly hledat náhradní výrobní programy, přičemž opět mohou dobře zafungovat podpůrné nástroje státu.



Nakonec si nechám české hospody. Jejich množství je s ohledem na perspektivu slabého cestovního ruchu příliš velké a některé z nich budou asi muset dočasně skončit. Někdy ale zoufalé výkřiky provozovatelů notně přehánějí. Pokud jim nepomůže odložení nájemného, daní, zrušení odvodů, kurzarbeit, zvýhodněné úvěry, tj. balíček ve výši desítek až stovek tisíc korun, jaký smysl mělo vlastně jejich dosavadní podnikání, když si nedokázali vytvořit rezervy ani na půl roku? Tady zase dojde k selekci. Tam, kam chodí Češi, se postupně vrátí prosperita. Ti, co spoléhali na nájezdy zahraničních pijáků a sexuálních turistů, budou na své výdělky čekat mnohem déle. Psali jsme: Docent Kroh: Rozhádaná společnost? Jen ta politicky aktivní. Ostatní normálně žijí a „rozhněvaným“ aktivistům se smějí. Nedemonstrují, jedou na výlet Skrytá akce Zemana: Zastaví Piráty a pravici, odhalil zkušený pozorovatel Docent Kroh vážně o stavu české společnosti: Že se senátorem stal Drahoš... U nás by se senátorem stala i gorila Richard Michael Kroh: Mlácení prázdné mediální slámy v EP aneb co způsobil jeden příliš ambiciózní žurnalista

Jak se díváte na fakt, že trio Hamáček, Babiš a Prymula se ve věci dalšího pokračování karantény není schopno názorově sjednotit? Panuje podle vás v krocích vlády jistý chaos?



Až do nešťastného výroku Prymuly působila zmíněná trojice víceméně jednotně. S tak složitou situací se nikdo z nich dosud nesetkal, takže logicky improvizují a postupují systémem „pokus – omyl“. Takže chaos vzniká, ale vládě nelze upřít schopnost chyby napravovat. Zatím se nedopustili takové chyby, která by stála lidské životy, na rozdíl od britského premiéra, amerického prezidenta či německé kancléřky.



Stejně tak se Babiš s Hamáčkem neshodnou na tom, do kdy by měl trvat nouzový stav. Babiš je pro dřívější ukončení, Hamáček by počkal. Kde v této otázce stojíte vy?



Z premiérova vystoupení ve sněmovně jsem neměl pocit, že by chtěl nouzový stav brzy ukončit. Určité uvolňování totiž může nastat i v jeho rámci. Nouzový stav umožňuje vládě hlavně nerespektovat pravidla EU a jednat podle národních zájmů. Říct to ovšem nahlas nemůže, protože by se dostala pod palbu Evropské komise i našich eurohujerů. Opozice to moc dobře ví, a proto její požadavky na zdůvodnění jsou jen provokací. Já jsem pro udržení nouzového stavu do odeznění epidemie, ovšem s výše uvedeným postupným startováním klíčových odvětví ekonomiky. Ostatně otočila i paní von der Leyenová (snad více než Prymula) a začala nás kárat, že uvolňujeme restrikce příliš brzy, a že máme počkat na povel z Bruselu.



Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová v rozhovoru pro Právo uvedla, že si řízené promoření obyvatelstva novým koronavirem představuje tak, že by se například uvolnila pravidla pro mladé – ti by si díky tomu mohli třeba diplomy na vysokých školách. Co k tomu říci? Je takový postup promyšlený?



Takto rozporné výroky, to je čtvrtý problém okolo Prymuly, a podle mě docela zásadní. Svědčí to o nejasné struktuře řízení procesů ve vládě a krizovém štábu. Prymula je bývalý voják, má v sobě kázeň, a kdyby mu někdo dal jasný příkaz, že o variantách možného postupu nesmí diskutovat v médiích, dokud nebudou schváleny, tak by určitě poslechl. Namísto toho si spletl televizní rozhovor s epidemiologickým kongresem. Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Stejně zmateně a rozporně působí vyjádření různých krajských či jiných epidemiologů. Jeden říká hot a druhý čehý. Proto bych snažně všechny prosil, aby se zdrželi veřejných projevů, nešířili poplašné zprávy a raději se věnovali tomu, co mají v náplni práce.



Co se týče paní doktorky Jágrové, ta je s prominutím, úplně mimo. Zakončení vysokoškolského studia nikdo nezpochybnil, jen ještě nevíme, jak to přesně proběhne. Novela vysokoškolského zákona, která se právě projednává ve sněmovně, otvírá cestu i netradičním formám. Navíc státnice jsou, jak víme snad všichni kromě zmíněné hygieničky, až koncem června nebo dokonce v září. Je tedy možné, že za přísných hygienických podmínek proběhnou tradičním způsobem. Do školy by mohli někdy počátkem června žáci základních a středních škol, aby učitelé mohli přezkoušením zjistit, jak se pilně doma učili.



Pokud bychom opravdu začali cíleně populaci imunizovat tím, že dojde k záměrné nákaze určitých skupin obyvatel, třeba mladších lidí, očekáváte občanskou poslušnost a dobrovolnou spolupráci? Vždyť i mladí lidé mají rodiče a prarodiče, které nebudou chtít nakazit. A jsou případy, kdy se kontaktu s nimi nelze vyhnout…



Já myslím, že snad tohle nikdo nechce. Imunizace bude přirozený proces, bude ale probíhat velmi pomalu. Je jasné, že pokud uvolníme restrikce, tak spontánně dojde ke kontaktu více lidí s virem. Ne všichni budou totiž ochotni dodržovat přísné hygienické pokyny. Těžko si dovedu představit, že v hospodě bude u každého stolu sedět jeden host, či že žáci ve škole budou od sebe nějak odděleni. Chápu přitom netrpělivost mnohých podnikatelů, kteří by rádi otevřeli své provozovny, chápu i spoluobčany, kteří by rádi vyrazili do oblíbené kavárny či hospody či zahájili opět sportovní soutěže. Jenže co se stane, když do restaurace přijde, byť jediný nakažený host? Personál i další hosté půjdou do karantény a provozovna se zase zavře pro nedostatek pracovníků. To je ale jen jeden negativní dopad. Horší je, že do karantény půjde i spousta zdravých lidí (nejen personálu a hostů, ale i těch, se kterými se setkali atd. v rámci „chytré karantény“), kteří by jinak mohli normálně pracovat. Dopad na ekonomiku bude tím větší. Fotogalerie: - Dezinfekce náplavky

Myslím, že z řady epidemiologů mluví frustrace z toho, že „zázračné léky“ nemají potřebnou účinnost. Ale na podobné viry vlastně neexistuje žádný stoprocentně účinný lék, léčí se především komplikace. Jen si uvědomme, jak dlouho trval vývoj léků, které blokují postup HIV. Daleko účinnější je vakcína, a ta už se v některých zemích testuje na lidech. Možná, že tu bude brzy, tak vydržme.



Úmyslné vystavení méně rizikových skupin viru je druh sociálního darwinismu, a ten je v moderní společnosti nepřijatelný. Nic takového nelze připustit. Kdyby tohle jakákoli vláda zkusila, při nejbližší příležitosti se rozpadne a její popularita klesne na minimum. Epidemiolog Maďar správně říká, že je nutno chránit a bojovat o život každého člověka. Nejsme přece antická Sparta.



Na závěr z jiného soudku. Mnohé zaujal postup Evropské komise, která vyčinila Česku za to, že v březnu zakázalo vývoz respirátorů a dezinfekce, neboť je to prý v rozporu s principy volného obchodu v rámci EU. Jenže zákaz přišel ve chvíli, kdy si jednotlivé členské země EU navzájem tyto komodity blokovaly, nebo přímo zabavovaly. Komise po Česku požaduje vysvětlení. Máme si z toho něco dělat?



O zázračné otočce paní von der Leyenové jsem se již zmínil. Je to takový méně povedený klon Angely Merkelové a v podstatě sleduje linii Německa. Tam počty nakažených dále rychle vzrůstají a uvolňování není na pořadu dne. V Bruselu se ve stínu prudce rostoucího počtu nakažených a zemřelých hlavně žvaní, předkládají velkolepé plány, na nichž se členské země ale vzápětí neshodnou. Klíčová je nyní zejména oblast financí, ale nekonečné summity ministrů přinášejí jen jeden výsledek: neshodnou se na ničem. Charakteristický je titulek ze středečních Novinek.cz: „O Marshallově plánu 2 jednali ministři EU 16 hodin, pak to vzdali“.



Evropská unie byla kdysi vzorem a nadějí pro mnohé nečlenské země. Lisabonská smlouva ji (možná v rozporu s představami jejích tvůrců) postupně přeměnila v byrokratický moloch, který si osobuje právo vládnout a nikoli jen koordinovat. Aktivismus komisařů a europoslanců spolehlivě likviduje ideje, na nichž vznikla, tím, že jim vnucuje jiný, federalistický až unitární obsah. Všichni volají po reformách, ale ty budou přijaty jen tehdy, pokud se větší část členských zemí vzbouří. Jejich představitelé zatím ale jen brblají, a nakonec stejně upečou nějaký mnohoznačný kompromis. Pak ovšem nechť se nediví, když jim opět nadmíru aktivistický Soudní dvůr EU poskytne závazný výklad, který vůbec nepředpokládali.



Neschopnost a neakceschopnost EU nemusíme nijak dlouze popisovat. Vidíme to doslova v přímém přenosu. Státy ji musely vyřadit ze zápasu s epidemií, jinak by jej prohrály. Nyní se mervomocí snaží opět vrátit na scénu jako pověstný deus ex machina v antických či barokních dramatech. To bychom neměli dopustit. Proč bychom měli přispět do nějakého fondu, ze kterého nám Evropská komise bude slavnostně půjčovat peníze? To přece nemá žádnou logiku. Nastal čas diskutovat o zrušení či jednostranné výpovědi Lisabonské smlouvy, jak to teď oficiálně navrhl Václav Klaus mladší, a jak jsem to již před časem v publikačních počinech předestřel i já. Mohlo by to otevřít cestu k nové formě spolupráce suverénních a rovnoprávných evropských států, která bude vycházet z průsečíků jejich národních zájmů, aniž by potřebovala nějakou nadstátní ovládající strukturu. Vše potřebné a životaschopné ze současné EU by tak mohlo být zachováno i pro budoucnost. Psali jsme: Docent Kroh: Pravidlům EU je konec. Můžeme dopadnout líp než Západ. Stop penězům do Bruselu, můj návrh. A Rusko a Čína... Mlčící většina vám to spočítá. U voleb! Docent Kroh tuší, jak dopadnou politici podporující „chvilkaře“ Svěrák si vzpomněl na svá mladická komunistická léta. Když vidím, čím nás zásobuje ČT... Docent Kroh i o tom, komu slouží Milion chvilek Docent, expert přes dotace: Z případu Babiš by se měli poučit zákonodárci

