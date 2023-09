Je divák připraven? Musí. TV NOVA zařadila politiku všude

Podraz na diváky, výchova, nebo pomoc s pochopením citlivých témat? TV Nova zařazuje do svých programů LGBT témata. Aktuálně například do své vlajkové lodi, Ordinace v růžové zahradě, zařadila scénu s tematikou homosexuality, coming outu, vegetariánství a veganství. Popisujeme, co přesně se v seriálu odehrálo, proč televize podobné věci zařazuje a jaký pohled na to celé mají experti v oblasti médií.

reklama

Televize Nova bývala v 90. letech, za Vladimíra Železného, symbolem vstřícnosti vůči divákovi. Věta „divák na to má právo“ bývala koloritem jeho pořadu Volejte řediteli a jednička v televizní sledovanosti čelila pravidelně kritice, že masovému vkusu nadbíhá až příliš. Když však televize skončila v rodině nadnárodní CME, ledacos se změnilo. A v poslední době pověst „lidové televize“ drží spíše Prima.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10829 lidí

Televize Nova se velmi snaží o to, aby vycházela vstříc liberální politické agendě. V létě například uspořádala pro své diváky „Zelený týden“, ve kterém je každý den poučovala o jedné činnosti, která může zachránit planetu. Bezmasé pondělí tak bylo vystřídáno úterní recyklací oblečení, středa byla věnována energii a vodě, a tak dále až do neděle.

Vše bylo doplněno i komunikací na sociálních sítích, takže hvězda zpravodajství Lucie Borhyová se na svém instagramu pochlubila, že její oblíbený krém na pleť je teď v doplňovatelném balení, takže minimalizuje dopad na životní prostředí.

„Jako mediální společnost cítíme zodpovědnost za to, abychom přinášeli divákům nejen zábavu, ale i inspiraci a informace o tématech, která hýbou naší společností,“ vysvětlovala tehdy Hana de Goeij, působící ve funkci CME Head of Production Sustainability & Responsible Content.

V srpnu společností zahýbala tradiční Prague Pride, letos spojená s tlakem na schválení legislativy, nazývané jako „manželství pro všechny“. A agenda LGBT+ komunity tak inspirovala i televizi Nova. Ta se s podzimem a s novou programovou nabídkou pustila do tématu zostra. Vyjádřila se v seriálu Ordinace v růžové zahradě, který je už skoro dvacet let jednou z vlajkových lodí novácké tvorby.

„V minulé epizodě Ordinace se odehrál dojemný coming out syna Suchých Tondy. Na to, jak byl v seriálu vyobrazen, pozitivně reagovalo na sociálních sítích několik příslušníků LGBT+ komunity... Rodiče Tondu ujistili, že ho přijímají takového, jaký je, a budou ho bez výhrad milovat i nadále. To synovi dodalo sebevědomí, rozhodl se na nic dále nečekat a již v následujícím dílu Ordinace... rodičům představí u nich doma na večeři svého kluka,“ představuje sama TV Nova.

Fotogalerie: - Pochod Prague pride 2023

Lékařská rodina Suchých je pro diváky stabilní součástí seriálu, figuruje v něm už mnoho let a mnozí diváci se s ní mohou ztotožnit. Jejich apel v podobě přijetí orientace syna tak má potenciál výrazně formovat postoj veřejnosti. Tiskové prohlášení naznačuje, že televize tuto ambici skutečně měla.

Co přesně se v posledních epizodách odehrálo? Scéně s coming outem předchází ostrá rozmluva syna Tondy s matkou ze sportovních šaten, která tam ošetřuje synova spoluhráče z basketbalu. Tonda mu totiž před začátkem zápasu dal pěstí a zlomil mu nos. Matka synovi v šatně vyčiní, že s ním něco není v pořádku. „Co to jako bylo? Rveš se, opíjíš se, to není normální,“ vpálí Tondovi. „Tak holt nejsem normální, srovnej se s tím,“ reaguje.

Následně se celá rodina sejde doma, aby se pobavila s Tondou, co s ním je. „Proč se pereš?“ ptá se otec. V tu chvílí se syn otevře. „Ten kluk, co jsem ho zmlátil, se do nás pořád naváží. Do mě a do Robina. Dělá si z nás srandu a nadává nám. Nesnáší nás, protože jsme gayové. Já a Robin spolu chodíme, já miluju jeho a on miluje mě,“ svěřuje se syn Tonda za zvuků dramatické hudby. „Jsem gay a mrzí mě, jestli jsem vás zklamal,“

„To víš, že jsi nás nezklamal, pořád tě milujeme. Mrzí nás, že jsme to nevěděli,“ odpověděla mu matka. A otec dodává: „Tondo, mám tě rád a na tom se nikdy nic nezmění. To mi věř.“ V závěru emocionálně nabité scény se celá rodina obejme. Hned v následujícím dílu přivede syn Tonda svého přítele Robina na rodinnou večeři.

Samotnému seznámení ale předchází scéna, kdy rodiče uvažují, jestli bylo správné rozhodnutí připravit tradiční svíčkovou. „Co když je ten kluk vegetarián nebo vegan? Dneska jsou mladý hodně vegetariáni nebo vegani. Hele, a jak s nima budeme mluvit? Četla jsem, že nemáme používat slovo homosexuálové, protože by se mohli cítit špatně. Prý máme používat slovo gay,“ pronáší Dana Morávková v roli Tondovy matky.

„Pokud jste vegan, nám to samozřejmě nevadí, s manželem jsme otevřeni všemu,“ konstatuje už matka když oba chlapci usedají ke stolu. Scenáristé ale neopomněli do napjaté situace dostat i trapnou scénu. To když Tondova matka vybízí chlapce, aby se pustili do předkrmu. „Potom si dáme něco teplého,“ řekne Morávková. Jejich malá dcerka se začne smát, syn Tonda s přítelem se na sebe nevěřícně dívají a následuje chvíle mlčení.

Celá scéna rodinné večeře a debaty o vztahu dvou homosexuálů. Foto: Repro TV Nova

Seznamování během večeře pokračuje běžnou konverzací, jak se oba kluci seznámili, kdy se dali dohromady apod. Během toho se matka nechtíc téměř přeřekne a místo slova gay použije „homose…“. Omluví se s tím, že ví, že by měla užívat jen termín gay. Na to jí synův přítel Robin sdělí, že nezáleží, jaká slova volí. „V pohodě, je jedno jaká slova říkáte. Když to teda není buzerant,“ sdělí Robin a matce zaskočí voda v krku, načež se málem začne dusit. Po rozloučení se celá rodina shodne, že Tondův kluk je fajn a snad zase někdy přijde. Scéna končí společným objetím.

Podle mnohých toto zařazení tématu do aktuálních dílů populárního seriálu jednoznačně souvisí s návrhem zákona, který je právě v parlamentu.

Na podporu jeho přijetí se v minulém týdnu vyjádřilo celkem 66 velkých společností. Převažovaly mezi nimi české pobočky nadnárodních koncernů. Hlavní tváří této iniciativy se stala společnost Vodafone. „Ve 21. století není možné, aby si lidé nebyli před zákonem rovni. Současný stav z hlediska práv LGBT+ lidí naprosto neodpovídá demokracii západního střihu,“ vysvětloval jeho český ředitel Petr Dvořák.

Ekonomický novinář Aleš Borovan k tomu pro kontext doplnil, že televize Nova patří pod investiční skupinu PPF.

„PPF řadu svých akvizic a operací financuje z externích zdrojů. K tomu potřebuje udržet vysoké ideologické skóre ESG (někdy se překládá rovněž jako Enable Socialist Government), které sledují nadnárodní ratingové agentury a velké banky. Do byznysového a bankovního sektoru přitom nutí ideologii diverzity a inkluze ty největší investiční společnosti typu BlackRock či Vanguard. Je jasné, že tomuto masivnímu ideologickému postupu velkých investorů a bank nemůže odolat ani PPF a její dceřinky,“ vysvětluje Borovan. Ten ale upozorňuje, že řada firem, které podlehly tlaku woke aktivistů a začaly výrazně akcentovat LGBT témata, to odnesla často brutální ztrátou přízně běžných zákazníků, kterým tato politická agitace je protivná.

Naposledy americký pivovar Anheuser-Busch, který do reklamy nasadil trans aktivistu, což vedlo k bojkotu od spotřebitelů, po kterém kromě propadu ceny akcií pivovar ztratil i pozici nejprodávanějšího piva v USA.

„Inspiraci a informace o tématech, která hýbou naší společností“ v podání Novy podle Borovana nabízejí šanci pro konkurenční Primu, protože její mateřská skupina není vystavena takovému tlaku levicových radikálů.

„Proto si zatím může dovolit českým divákům nabídnout TV obsah bez ideologického balastu. Byť i Prima od roku 2025 s největší pravděpodobností spadne pod povinnost reportovat ESG,“ uzavírá novinář.

Jak na LGBT a podobná témata bude reagovat divák? Podaří se tím přispět k větší toleranci nebo ke změně názorů na tzv. manželství pro všechny? Zeptali jsme se na názor odborníků z oblasti mediálního trhu.

Podle experta Jiřího Mikeše nejde ze strany TV Nova o zrovna nejšťastnější způsob, jak tato progresivní témata zdůraznit. „Zastávám názor, že do takovýchto programů tenhle způsob protlačování konkrétních témat nepatří. Mají tomu věnovat zvláštní program a upozornit na to, že budou toto vysílat. Podle mého názoru je tohle tak trošku podraz na diváka, který na to není připravený. Divák se dívá na svůj oblíbený program a televize mu do toho něco vnucuje. Je to podraz na diváky,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

Naproti tomu mediální analytička Irena Ryšánková upozorňuje, že zařazení témat souvsejících s LGBT tematikou pouze odráží i složení české populace, která je navíc podle ní jako celek značně tolerantní.

„Způsob, jakým média v ČR ‚pokrývají‘ homosexualitu či, chcete-li, akcentují LGBT, je mírný a úměrný realitě. Už dávno neplatí teze, vyřčené kdysi Alfredem Kinseyem v kinhách Sexual Behaviour in the Human Male a Sexual Behaviour in the Human Female. V současné populaci je podle výzkumů (nejen dotazníkové akce profesora biologie Jaroslava Flegra o situaci v ČR, ale i studie Michaela Baileyho „Sexual Orientation, Controversy, and Science) přibližně 6 až 8 % mužů, kteří se sebedefinují jako ‚neheterosexuálové‘, a 10 až13 % žen se stejnou sebedefinicí. Z žen, které se označují za heterosexuálky, si homosexuální sex podle Flegra vyzkoušelo 22 %, z heterosexuálních mužů 12 %. V roce 2021 provedl Ipsos rozhovory s lidmi ve 27 zemích na všech kontinentech ohledně jejich sexuální orientace a genderové identity. V tomto průzkumu se v průměru pouze 80 % lidí na celém světě označilo za heterosexuály, přičemž v „generaci Z“ je podíl neheterosexuálních orientací dvojnásobný oproti ‚boomers‘. Česká společnost velmi významně toleruje LGBT orientaci. Přesto zůstává většinovým českým mediálním modelem stále heteronormativita, neřkuli maskulinita. Jsme prozatím ušetřeni bizarních woke okamžiků, katastrofických pokusů o woke reklamy produktů, které se s tím naprosto neslučují, viz Bud (reklama Budweiser na pivo s transsexuálem, která měla tragický dopad na prodejnost produktu),“ uvádí expertka.

Nejstarší česká soukromá televize je prý dokonce ve skluzu. „To, že Nova ( a ostatní) zapracovávají homosexuální páry do svých původních děl, je dokonce trochu zpozdilé. Homosexualita není trestná od první republiky, od roku 1961 není trestný homosexuální styk dospělých. Ještě před třiceti lety, pokud se někde objevil homosexuál – muž, byl líčen spíše jako karikatura. Myslím, že v téhle většinově liberální a pohanské zemi, kde lidé přijímají jako normální fakt, že ‚spí kluci s klukama a holky s holkama‘, nikomu nezpůsobí újmu, když se tento fakt objeví i na obrazovce. Je to život. Někdo spí s klukama, někdo s holkama a pokud si neubližují, není na tom nic k pozastavení se a ani důvod předstírat, že neexistují a nemají starosti úplně stejné jako heterosexuálové.

„Takže… ještě se nevysílá oněch 10 až 13 % queer obsahu, jak by tomu mělo být ‚podle Źelezného‘. Anebo ne? Anebo většina vždy přehlasuje menšiny, ať už jakékoliv? Pak by politické pořady měly být tvořeny pouze názory vládních stran… V určité míře by měl každý tvůrce ctít povinnost šířit ‚second opinion‘. Televize nemůže být zcela ve vleku ‚většinového‘ diváka, to je nesmysl, a termín ‚většinový divák‘ je sám o sobě falešný konstrukt. Každý jsme v něčem menšinou a vyváženost netkví v preferencích většinového diváka, ale v přiměřené frekvenci menšinových žánrů.

Ostatně, my, co pamatujeme počátky Novy, víme, že Nova původně měla být intelektuální televize. Taková česká Arte… Na čemž se, jak rychle zjistil Vladimír Železný, nedá vydělat. A tak se vydělávalo na tehdejší mediální tabuizaci sexu jako takového. Pořadem Peříčko například. Později v reality show. Vulgarita se postupně stala bulvární normou a z ‚televize plné hvězd‘ se stala prostá komerce. Až se tohoto mediálního obrazu všichni ‚přejedli‘. To, že se Nova nakonec stala přece jen poněkud chytřejší televizí, za to může vděčit, pro mnohé kupodivu, Petru Dvořákovi, odcházejícímu šéfovi ČT, který, jako ředitel Novy, přinesl do programu například filmy FAMU, publicistické pořady i veleúspěšný seriál Comeback. ‚Železného doktrína‘, že veřejná služba má vysílat jen to, co nevysílají komerční televize lépe nebo levněji, se tak ukázala jako nesmyslná. Ukázalo se, že obě tyto služby mohou existovat vedle sebe, že i komerce může přinést poučení,“ dodává pro PL Irena Ryšánková.

Psali jsme: Útok na papeže! Kroupa podepsán pod textem proti hlavě katolické církve. A je zle Duhová úderka naběhne... 66 globálních korporací si stěžuje Fialovi. Manželství pro všechny přinese zemi miliardy, mávají studií Za 16 let jim přidali 400 korun. Ostuda této společnosti. Václav Krása nám s rozčílením popsal, co mu řekli Jurečka se Stanjurou „Rodiče by měli zasáhnout.“ Sexuální výchova ve školách? Varování. Na co se ptají dětí?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE