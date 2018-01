Je rozdíl dělat chemika, nebo řídit stát, varuje advokát a bývalý politik. A odhaluje: Ten člověk je mocichtivý, nejsou tam ušlechtilé cíle

ROZHOVOR Prezident je podle bývalého politika a advokáta Jaroslava Ortmana v podstatě náš král, proto by chtěl, aby prezident byl čitelný a výrazný. „Mně vadí, že kandidují do čela státu dva důchodci, kterým je kolem sedmdesáti let. Co bude za pět let? Ale když je srovnám, vidím větší nečitelnost u Jiřího Drahoše než u Miloše Zemana,“ prohlásil Ortman v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, protože je podle něj velký rozdíl dělat chemika a řídit Akademii věd – nebo řídit stát.

Příznivci Miloše Zemana kritizují, že se Jiří Drahoš neúčastní všech televizních diskusí, do kterých se na poslední chvíli rozhodl jít prezident. Ale Miloš Zeman se odmítl účastnit diskusí s ostatními prezidentskými kandidáty před prvním kolem přímé volby. Nebyla to chyba?

Myslím, že názory Miloše Zemana jsou všeobecně známé, slyšeli jsme je pět let, tak nevím, proč by stál proti osmi kandidátům a mluvil deset minut. Rozhodl se takticky, já mu rozumím, myslím, že to bylo rozhodnutí státníka.

Názory Miloše Zemana známe, ale tady by je musel obhájit v konfrontaci s ostatními uchazeči o Pražský hrad, a to je přece něco jiného. A jaké právo tedy teď mají on a jeho spolupracovníci kritizovat Jiřího Drahoše za to, že odmítl přistoupit na čtyři televizní debaty, když i sám Miloš Zeman nejdřív prohlásil, že půjde do dvou duelů, protože čtyři by byly i pro diváky příliš únavné. A pak najednou prohlásil, že přijal pozvání čtyř televizí. Není to nefér, teď kritizovat soupeře?

Situace se vyvíjí. Před prvním kolem a po prvním kole. Jestli pan Drahoš chce porazit Miloše Zemana, musí se mu postavit čelem a do těch debat prostě přijít. Já nechápu, proč běhal po Plzni, kde je pět set lidí, když Miloš Zeman měl pořad na Nově, který sledovalo milion a půl lidí. Tomu nerozumím. Takhle hazardně vyházet svou přízeň, to se prostě nedělá. Uvítal bych debatu kandidátů, abych si mohl udělat názor na to, jaké jsou jejich představy a jejich cíle. Já cíle Miloše Zemana znám, ale u Drahoše vůbec nevím, na čem jsem. To vám řeknu na rovinu. Drahoš tím dal facku televizi Nova, nevím, proč bych příště Drahoše do televize Nova pouštěl.

Měl by Jiří Drahoš skákat, jak Miloš Zeman píská, když říká každý den něco jiného?

V boxu je vždycky vyzyvatel, který vyzývá úřadujícího mistra světa. A ten úřadující mistr světa si určuje podmínky. Tak to ve sportu prostě chodí. Miloš Zeman je pořád prezident republiky, pan Drahoš je soukromá osoba, je to důchodce, kterému je šedesát osm let a jestli vyzývá Zemana, měl by přistoupit na podmínky mistra světa. A on se jich vzdává.

Prezident nejdřív řekl, že chce dvě debaty, Jiří Drahoš souhlasil. Ale pak ty podmínky Miloš Zeman změnil, a tak to přece ve sportu nechodí. Není v tom ten problém?

Situace na bojišti se mění každý den. A jak je vidět, to bojiště je vyrovnané. Já se jen obávám, aby to národ nerozdělovalo. My pořád chodíme k volbám, já už přemýšlím, že k volbám nebudu chodit. Pořád volíme a nic se neděje. Byli jsme u voleb v říjnu, vláda neexistuje, tady pořád poskakují Piráti, kteří jsou věčně zfetovaní, tady poskakuje ODS a tvrdí, že by chtěli řídit vládu… Mně se tohle nelíbí.

Karty byly rozdány, a buď hráči umějí ty karty hrát, nebo ať toho nechají a přestanou žvanit nesmysly. Jako pan Bělobrádek, který vytýká Zemanovi, že má problémy s nohama, že je nemocný, přitom sám Bělobrádek je nemocný, možná nevyléčitelně, a tady bude udílet knížecí rady. A do toho ještě řekne, že by jim hnutí ANO mělo postoupit tři resorty, spravedlnost, vnitro a finance, a vzdát se rovnocenné účasti, takže by je v podstatě přehlasovalo.

Proč já chodím k volbám? Abych tuhle hrůzu sledoval? To přece nikdo nemyslí vážně.

Vraťme se k prezidentské volbě, která za pár hodin vyvrcholí. Opravdu si myslíte, že dva duely prezidentských kandidátů, kteří se dostali do druhého kola, nejsou dostatečné? Nepředpokládám, že by se běžní voliči dívali na čtyři debaty finalistů soupeřících o funkci hlavy státu během pěti dnů, čtyři večery si tím určitě každý „nezabije“.

Nikdo přece nenutí voliče, aby se díval na čtyři debaty. Má možnost výběru. Přece není možné mu říci, že se bude dívat jen na dvě debaty a nic víc nebude. I kdyby se vysílalo osm debat, nejsem přece povinen to sledovat. Já jsem se na debatu s Milošem Zemanem na Nově nekoukal. To není moje povinnost, to je moje právo. Nechápu, jak někomu může vadit, že je tady víc debat na různých kanálech. Chápu, že všechny televize chtějí informovat, ale já se na to nemusím dívat, ani na Primu, ani na Českou televizi. Proč bych měl?

A pokud bych se měl vyjádřit k osobě pana Drahoše, ten člověk vystupuje jako tichý, skromný, hodný, spořádaný… Pak se přiznává, že vypije denně pět piv, jí šunku a jelita, kopíruje Zemana.

Ale to se snad nevylučuje…

Chci jen říci, že v historii byla spousta lidí, kteří o sobě tvrdili, že jsou hodní a slušní, a pak je život dovedl až na samý kraj. Jako Emil Hácha, to byl také hodný a slušný člověk, a pak se dostal až tam, kde to hraničilo.

Já jsem od pana Drahoše žádný názor neslyšel. Vím jedno, že téměř sedmdesátiletý důchodce říká, že chce být prezidentem České republiky. A to může říci jen člověk, který je mocichtivý, který je ctižádostivý, a místo toho, aby si ten důchod užil někde na chalupě třeba u Radotína, jde do toho střetu. Já jsem nastražený. Za tím nejsou jen ušlechtilé cíle, za tím je touha.

Taková touha je asi u většiny politiků včetně Miloše Zemana. Copak on v tomto světle není také mocichtivý, ctižádostivý důchodce, který by mohl trávit důchod na chalupě na Vysočině? Zvlášť když jeho kondice je zjevně horší, než je kondice „důchodce“ Jiřího Drahoše, takže by odpočinek potřeboval zřejmě víc.

Když to mám srovnat, tak je to fifty fifty. Miloš Zeman má touhu po moci, Miloš Zeman chce být prezidentem, chce vykonávat ten úřad, mrzelo by ho, kdyby zvolen nebyl, ale totéž je na straně Jiřího Drahoše. Takže vyzyvatel i současný úřadující prezident jsou si v té touze rovni. Takže ať mi netvrdí jeden, že je lepší než druhý. Jsou úplně nastejno. Jak se s tím kdo vyrovná, ukáže čas. Jen bych si přál, aby volba národ nerozdělila. Pokud bude půlka pro jednoho a půlka pro druhého, budou toho protivníka nenávidět. A pokud v průběhu výkonu funkce neprokáže dostatek znalostí, je to špatně. Národ to bude rozdělovat. Obávám se, že se nic jiného v poslední době neděje. Politika už není tím, aby lidi spojovala. Politika rozděluje.

Ale to stejně nastane, protože voliči jsou už teď rozdělení napůl mezi oba kandidáty. Navíc jedni Miloše Zemana milují a druzí ho nenávidí kvůli jeho excesům za doby, kdy byl nejen na Pražském hradě, ale i jako premiér a předseda sociální demokracie. Jde o kauzy jako Bamberg, Olovo, o jeho vulgarity nebo kontroverzní spolupracovníky Šloufa, Mynáře, Nejedlého.

Já vím, ale jsme Češi, žijeme tady v jednom státě, obávám se, aby tady nepřevládla animozita. Protože animozita vůči Zemanovi je podobná jako animozita vůči Drahošovi. Ani jeden z těch táborů se nesmíří s tím druhým. A teď si vezměte, kdo z nich prokáže, že bude vykonávat úřad prezidenta ve prospěch České republiky. A běda, jestli se ukáže, že ten nový prezident bude horší než předcházející.

Víme, z čeho vychází animozita vůči Miloši Zemanovi. Ale z čeho podle vás vychází animozita vůči Jiřímu Drahošovi? Za ním přece nejsou žádné kauzy, korupce, obcházení zákonů, lhaní, vulgární chování. Z čeho tedy pramení?

On je nevýrazný.

Ale to snad není důvod k nenávisti, že někdo je nevýrazný? Pro některé lidi je to možná důvod ho nevolit, ale proč by ho měli nenávidět?

Já ho v podstatě neznám. Onehdy se mu vysmíval kandidát na prezidenta Michal Horáček, že je to mlha přede mnou, mlha za mnou. Já s tím názorem souhlasím. Pro mne je ta osoba nečitelná, nedostatečná, a je velký rozdíl dělat chemika a řídit Akademii věd – nebo řídit stát.

Ale víme, že pravomoci prezidenta u nás nejsou příliš velké.

Já vím, ale na druhou stranu je prezident hlavou státu, je ztělesněním státu, je v podstatě nepostižitelným, nestíhatelným, může být souzen jen za velezradu. Prezident je v podstatě náš král a já bych chtěl, aby ta osoba byla čitelná, výrazná. Mně vadí, že kandidují do čela státu dva důchodci, kterým je kolem sedmdesáti let. Co bude za pět let? Ale když je srovnám, vidím větší nečitelnost u Drahoše než u Zemana.

Jaké mají šance?

Podle výsledků průzkumů veřejného mínění se ukazuje, že stoupenci Miloše Zemana jsou téměř stejně početní jako stoupenci Jiřího Drahoše. Tábor voličů je takhle rozdělen. Já za to nemohu. Jděte mezi lidi a zeptejte se jich. Spousta lidí je rozhodnuta volit Zemana. Pokud Drahoš bude zvolen a přesvědčí lidi, že je lepší než Zeman a úřad vykonává lépe, je to v pořádku. Ale oni mu neodpustí, pokud to bude ještě horší. To si nedovedu představit.

Mnozí si zas nedovedou představit, že by mohlo být něco horšího než vláda lidí kolem Miloše Zemana. Mynář, Nejedlý, Ovčáček... Proto touží po změně.

Ovčáček je samostatná jednotka, která je naprosto neřízená, nebo naopak velice dobře řízená, ale nevykonává dobrou službu Miloši Zemanovi. Ale nevíme, koho si tam vezme pan Drahoš, koho si tam vezme jako mluvčího, nevíme nic. Ale pokud jeho manželka řekne naprostou hovadinu, jako že „Česká televize nám fandí, jen to nemůže dát dost dobře najevo“, myslím, že se zbláznila. První dáma si takové výroky nemůže dovolit. To není možné. A Česká televize udělala dobře, že se od toho distancovala, že ředitel řekl, že chtějí dopřávat všem rovnocenný přístup. Pokud by skutečně veřejnoprávní prostředek stranil jednomu z nich, tak to musí skončit.

Není mnohem horší negativní a lživá kampaň? V médiích se objevily kontroverzní inzeráty od spolku Přátelé Miloše Zemana, vůči Jiřímu Drahošovi.

Negativní kampaň nemám rád, rozhodně s ní nesouhlasím. To je podraz, ať to dělá kdokoli. Moje rozhodování žádná negativní kampaň neovlivní. Negativní kampaň může ovlivnit jen hlupáka, a ne toho, kdo se o to zajímá. Mne zajímá pozitivní příklad, co ten člověk chce dokázat, jak se umí vyjadřovat. Negativní kampaň odsuzuji.

Podle zákona musí mít všichni kandidáti transparentní účty, přes které jdou všechny jejich příjmy včetně sponzorských darů i výdaje, ale kampaň prezidenta Miloše Zemana, inzeráty i billboardy, byla financována přes spolek Přátelé Miloše Zemana, takže nebylo a není jasné, odkud na ni plynuly peníze. Nepovažujete to za obcházení zákona?

Já jsem pro jakoukoli čitelnost financování volební kampaně a musí se splňovat limity. Pokud to platí o jednom, tak to platí o druhém. Nejsem přesvědčen, že nabídka neúspěšného kandidáta Michala Horáčka, že své billboardy, které si zaplatil, dá k dispozici Jiřímu Drahošovi, je v pořádku. To znamená, že Drahoš se obohatí o prostředky od pana Horáčka, bude mít navýšené prostředky. To je přece medvědí služba, ty billboardy si má platit každý kandidát sám, a ne aby se ostatní spojovali a dávali mu donátorské dary. To považuji za úlet a doufám, že to pan Drahoš neudělá, jinak bude mít problémy.

Takže pan Drahoš má vést férovou kampaň, a jeho protikandidát bude obcházet zákon?

Ne, ale já nevím o klubu přátel Miloše Zemana nic. Od toho jsou tu státní orgány, které by na to dohlížely. Jsem pro to, aby se udělila nějaká pokuta, pokud jde o obcházení zákona nebo navyšování příspěvků na kampaň. To musí platit pro Zemana, Drahoše i Horáčka. Padni komu padni. Jinak to být nemůže.

Jak to podle vás dopadne?

Pokud bych řekl jakýkoli soud a ukázalo by se, že jsem se spletl, budu za hlupáka. Jen si přeju, aby příští prezident byl na velikosti doby, aby to byl člověk, který dokáže hájit zájmy České republiky a který je schopen prezidentský úřad vykonávat. Obávám se, že v součtu těchto podmínek je pozice Miloše Zemana větší než pozice jeho protikandidáta.

autor: Libuše Frantová