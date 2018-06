Je to průlom, jásal Donald Tusk po nočním maratónu v Bruselu. Spokojen byl Conte i Merkelová

Před včerejším setkáním představitelů všech členských států panovala spíš skepse. Málokdo si dokázal představit, že dojde ke shodě v tak ožehavém tématu, jakým je právě migrace. Otazníky panovaly především nad postoji států Visegrádské čtyřky a Itálie, jejichž názory na řešení migrace se diametrálně lišily od těch, které zastávalo Německo, Francie a spol. Nicméně i přes minimální očekávání se zdá, že se rýsuje zcela konkrétní dohoda, na které se shodli všichni zúčastnění.

V prvé řadě by měli být zachránění migranti přijímáni v uzavřených přijímacích centrech na území Evropské unie. Vybudovat by je měly jednotlivé členské státy. Větší roli by měly hrát při řešení migrace také uprchlické tábory v severní části afrického kontinentu. Tato centra by měla více spolupracovat s organizací OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizací pro migraci. „Shodli jsme se na tom, že je nutné mnohem víc spolupracovat s Afrikou,“ uvedla dle magazínu Focus Angela Merkelová.

Jak dále německá kancléřka konstatovala, evropská příhraniční agentura Frontext by měla na společnou ochranu hranic obdržet do roku 2020 další finanční prostředky. „To je velmi důležitá zpráva, protože díky dalším finančním prostředkům by měly být vnější hranice mnohem lépe chráněny,“ pokračovala dále Merkelová a zdůraznila, že si žádný žadatel o azyl nebude moci vybírat cílovou zemi.

Všeobecná shoda panovala také v otázce minimalizace migrace do zemí EU. Další peníze by měly z rozpočtu EU proudit do Afriky a Turecka. Dvě miliardy by měly jít přímo z rozpočtu EU a další miliarda potom z rozpočtů národních států. Klíčovou zprávou summitu je, že uprchlické kvóty jsou definitivně minulostí. Angela Merkelová ani další političtí lídři západoevropských států o nich vzhledem k neprůchodnosti u států Visegrádské čtyřky již nehovořili.

Angela Merkelová označila společnou dohodu za „dobrou zprávu“, nicméně uvedla, že je stále potřeba pracovat na společném evropském azylovém systému. Největší posun nastal u italského premiéra Conteho, jehož vláda chtěla původně jakékoli resumé blokovat. Po průlomové shodě v téměř euforické náladě prohlásil, že díky tomuto „na summitu Evropské rady došlo ke vzniku odpovědnější a solidárnější Evropy, Itálie v tom již není sama“. Své uspokojení nad výsledkem nočních vyjednávání vyjádřil také francouzský prezident Macron či premiér Babiš.

