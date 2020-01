Je to zlé. Nové info z Číny. Říkají nám pravdu? Hrozné záběry. Obří karanténa. A dál?

V téměř jedenáctimilionovém izolovaném městě, kde nákaza vypukla, pomalu docházejí místa po nové pacienty i veškeré zásoby včetně zdravotních pomůcek. Čínská vláda se po zkušenostech s epidemií SARS, která Čínu postihla před sedmnácti lety, rozhodla narychlo postavit nové nemocniční zařízení ve městě. Jeho vzorem je právě to, které vzniklo v souvislosti s minulou epidemií v Pekingu.



Ke stavbě Čína povolala stovky dělníků a motivovala je i trojnásobnou mzdou. Podle serveru South China Morning Post má dvoupatrové zařízení přijmout až tisíc pacientů a postavené má být již za šest dní.



Wu-chanská vlaková nádraží a letiště jsou od čtvrtku uzavřená a silnice z města jsou neprodyšně blokované.

Včerejší žáběry z Wu-chanu:





Stávající nemocnice nápor pacientů již naprosto nezvládají. Je v nich také nedostatek ochranných pomůcek a lékaři žádají o další ochranné brýle, roušky, čepice a ochranné oděvy. Mezi nemocničním personálem se začíná nákaza šířit, úřady uvádějí patnáct nemocných zaměstnanců nemocnic, ve skutečnosti jich ale, podle tvrzení doktorů, je více.



Oficiálně je evidováno 26 úmrtí v souvislosti se šířením viru, na sociální síti Weibo se ovšem krátce objevilo video, z kterého je patrné, že v nemocnicích již nemají ani kapacitu na odklízení mrtvých.

Huge public hygiene crisis seems to have erupted in #Wuhan. This video clip was once posted on Weibo but now deleted. The lady in the clip says dead bodies were left at hospital aisles untreated whereas doctors are taking care of other patients alongside them. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/8ARaEHDbXC — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) January 24, 2020

One of the things that terrified people about Spanish Flu was that some people literally died walking down the street...



There are way too many videos coming out of Wuhan showing people just collapsed everywhere...#nCoV2019 pic.twitter.com/EfT9jJLTFD — Jamie (@JmeDubya) January 23, 2020

Do postižených oblastí se vláda snaží poslat další lékařskou pomoc a v Pekingu vzniká skupina odborníků na SARS, která má boj s nebezpečným koronavirem vést. Vědci také pracují na vývoji nové vakcíny.

????Support #Wuhan! 150 medical workers from the People's Liberation Army Naval Medical University are rushing urgently to Wuhan, the coronavirus epicenter, by military aircraft.

????????!?????????150?????,????????,?????????#nCoV2019 #???? pic.twitter.com/1by7EXnqj7 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) January 24, 2020

Nedostatek nemocničních lůžek není ovšem jediných problémem ve městě. V supermarketech a na trzích má začíná být nedostatek potravin, poté, co lidé vykoupili téměř veškeré zásoby. Policie proto otevřela vjezd do města pro zásobovací nákladní vozy. A úřady kvůli vysokému růstu cen varovaly, že tvrdě zakročí proti těm, kteří hromadí zboží a nepřiměřeně zvyšují ceny.



Za epicentrum onemocnění označily čínské úřady Wu-chanský Wholesale Seafood Market, kde se prodávali potraviny z divoké zvěře, od vlčích mláďat po hady nebo netopýry. Právě hadi, konkrétně druhu bungara páskovaného, byli označeni za zdroj nákazy. Na trzích pracovali většinou lidé z nižších vrstev, kteří se zvířaty přicházeli do kontaktu bez ohledu na dodržování hygienické bezpečnosti.

Budování nové nemocnice a nákladní vozy se zásobami pro město:

Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.



The hospital is designed to have an area of 25,000 square meters with 1,000 beds and will be put into use by February 3 pic.twitter.com/ePQoxJnM0y — CGTN (@CGTNOfficial) January 24, 2020

