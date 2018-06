Je tu další SMS socialisty Pocheho, kterou obdržel pražský starosta. I její text bude řešit nejvyšší orgán ČSSD

Anketa Bude Miroslav Kalousek zvolen do příští Poslanecké sněmovny? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 2795 lidí opakovaně. Krom jiného jsme před několika dny uveřejnili finální podobu kandidátky, na které ovšem není současný starosta této významné městské části Vladimír Novák. Právě on byl jedním z těch, kdo spolupodepsal „Stížnost a námitky na resp. proti návrhu kandidátky do Zastupitelstva MČ Praha 10“, kterou máme exkluzivně k dispozici.

V ní mimo jiné stojí, že „v ČSSD Praha 10 proběhla přeregistrace, která skončila 20. 4. 2018. Pak řízení celého následného procesu tvorby kandidátky převzal KVV, jmenovitě krajský tajemník (KT). KVV přijímal chybná usnesení, která muselo napravovat předsednictvo ČSSD. Běžel čas... Nakonec KT společně s p. L. Rázlem svolali Obvodní konferenci ObO ČSSD P 10 na 10. 5. 2018 a rozeslali členům pozvánky. Pak ale zase konferenci zrušili a svolali novou na 18. 5. 2018. Tímto svévolným postupem byla členská základna ObO ČSSD Praha 10 uvedena do absolutního chaosu.“

Signatáři stížnosti následně barvitě popsali, jak podle jejich vlastních zjištění probíhala volba během konference.

„Zde vše probíhalo podle režie p. L. Rázla. Tento se postavil do čela sálu a nezakrytě, řídícími schůze nenapomínán, gesty a posunky ukazoval a verbálně přikazoval, jak kdo má hlasovat. Tady se ukázalo, kam až je možné zajít. Počty hlasujících ve prospěch L. Rázla se dle jeho pokynů postupně zvyšovaly. Na začátku, kdy nebyly aktivovány ‚figury‘ a hlasování bylo spravedlivé, byl p. L. Rázl přehlasováván. Následně došlo až k tomu, že počty hlasujících překročily, a dále překračovaly víc a víc, počty podepsaných řádných delegátů. Vše by pokračovalo dále, kdyby nedošla trpělivost delegátovi a zároveň členovi KKK ČSSD Praha p. J. Nonfriedovi, který razantně vystoupil a požádal o přepočítání všech přítomných ve vazbě na počty delegátů podepsaných na presenčních listinách. Na to okamžitě zareagoval p. L. Rázl a vydal ‚rozkaz‘ k okamžitému odchodu. Tímto konference zkolabovala – stala se neusnášeníschopnou.“

Psali jsme: Poche měl přes SMS nabízet politické funkce za zvednutí ruky při hlasování. Ovšem nic nedodržel. Šokující svědectví o chování socialistického politika

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenomže ani tím spory kolem pořadí na kandidátce nekončí. Jak se ukázalo, do celého sporu opakovaně vstupoval také člen ČSSD na Praze 3 a europoslanec Miroslav Poche. „Nelze si nevšimnout, že na kandidátce není vůbec současný starosta MČ Prahy 10 p. Vladimír Novák, jeho odchod z ČSSD byl jednou z podmínek M. Pocheho (objasňuje to SMS, kterou obdržel od p. M. Pocheho – na vyžádání můžeme doložit).“

Samotná SMS bude podle našich zjištění taktéž předmětem diskuse, kterou nad stížností povede vrcholný orgán ČSSD. K jednání za zavřenými dveřmi má dojít ve čtvrtek odpoledne.

Pojďme ale dále.

Věci se posunuly na KVV ČSSD. To o kandidátce jednalo 15. 6. 2018. Věc podle textu stížnosti zahájil proslovem Miroslav Poche. Hovořil prý o dohodách a závazcích, jejich porušování, urazil veřejně někdejší radní Hanu Novákovou, krajskou a obvodní zastupitelku (věc zřejmě bude mít soudní dohru), a předložil a okomentoval návrhy kandidátek.

„Co to má znamenat? Proč právě on? Jaký má zájem na Praze 10, kde úspěšně starostuje šestému největšímu územnímu celku v ČR jeden z pouhopouhých dvou starostů za ČSSD v Praze? O angažovanosti M. Pocheho v celé této věci, a o tom kdo porušuje dohody, jednoznačně vypovídají autentické SMS korespondence mezi p. M. Pochem a pí. H. Novákovou, zastupitelkou HMP. Pak je potřeba si položit otázku: Zasahoval p. M. Poche do tvorby kandidátky pro Prahu 10, anebo nezasahoval? Kdo celý proces tvorby kandidátky pro Prahu 10 řídil a řídí? Je to v souladu s Řádem?“ stojí taktéž v textu stížnosti.

Psali jsme: Václav Klaus mladší: Zeman je zvolen přímo, má pocit oprávnění dělat svou politiku. Milada Horáková? Ta s vládou nesouvisí. K předsedovi ODS Fialovi nemám komentář Jaromír Soukup vytáhl kauzu z temných dějin ČSSD. Slavný mafián, zločin, vraždy, rozkrádání a ulité peníze... Nejmenování Pocheho bylo podle členů ČSSD v Praze trapné ČSSD v Pardubickém kraji není spokojena s nejmenováním Pocheho

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový