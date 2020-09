Je tu druhá vlna, vyhlásil z televize Prymula. Za 14 dní může být v nemocnicích tolik lidí, jako na jaře

Podle vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly Česko čelí druhé vlně koronavirové nákazy. Řekl to v České televizi. V Česku za včerejšek přibylo dosud nejvíce nakažených za den, a to 1 541.

reklama

Podle epidemiologa Romana Prymuly může být za 14 dnů až tři týdny stejně vysoký počet hospitalizovaných jako na jaře. Pokud by se nákaza šířila tak explozivně jako dosud, nemocnice se mohou dostat na limity kapacity vyhrazených lůžek pro pacienty s covidem-19. Pokud by se nedělala žádná opatření, na limitní kapacitě by české nemocnice mohly být na konci října, uvedl.

Vyhlášení druhé vlny je podle Prymuly formální záležitostí, ale současný stav se za ni už dá považovat. V současné době je nutné podle jeho slov křivku nákazy „oploštit“. Pokud by se to za zhruba tři týdny nepovedlo, mohla by se v nemocnicích znovu otevřít i covidová oddělení, řekl dále Prymula. Lidé by se alespoň měsíc měli vyhnout oslavám, aby se rostoucí křivku nakažených podařilo snížit.

Testů na koronavirus pak podle něj bude přibývat, na trh se brzy dostanou nové. Do 15. října by mohla vzrůst kapacita z 18 tisíc na 40 tisíc testů denně, řekl Prymula. V říjnu by pak v Česku měly být k dispozici testy ze slin, u nichž by byl výsledek znám za přibližně tři čtvrtě hodiny.

Česko je podle počtu případů za 14 dní na sto tisíc obyvatel třetí nejzasaženější zemí Evropské unie. Horší situace je už jen ve Španělsku a Francii.

Psali jsme: Daniel Vávra poznal novou fintu internetových gigantů proti svobodě slova. Máte smůlu, nedovoláte se Moravec vytáhl své zážitky z karantény. Volí respirátor Burešová Marková (Trikolóra): Máme poslední šanci na promoření Institut Aleny Vitáskové: Odmítáme nadále tolerovat možnost objednat si trestní stíhání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.