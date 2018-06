Jedna hrůza větší než druhá, promluvila Miroslava Němcová o vládě. Důvěra prý stojí na estébáckých dohodách Babiš- Filip

Podle Němcové by se nyní dalo říci, že Česko má v tuto chvíli vládu, která reálně získá důvěru Poslanecké sněmovny avizovaného 11. července. „Komunisté sice teď hrají hry, že se cítí být Babišem podvedeni, ale nakonec vše dojednají a podporu jim dají,“ je přesvědčena Němcová, podle které mají komunisté k Babišovi mnohem blíže, než se zdá.

„Babiš byl členem komunistické strany, Filip byl ve svazcích StB, tam byl i Babiš, ta minulost je spojuje více než jakékoli úvahy o demokratické budoucnosti České republiky,“ dodala s úsměvem.

Poté dodala, že ANO i KSČM si brousí zuby na voliče ČSSD. „Oni se zkrátka rozhodli, že si rozdělí hlasy sociálních demokratů. Právě o její voliče se teď hraje hra a v tom si Babiš a Filip velmi dobře rozumějí,“ řekla s tím, že ČSSD je na tom teď velmi bídně a stane se fíkovým listem. „Sociální demokracie se do toho vědomě pustila asi za výměnu křesel,“ míní.

Když prý dnes slyšela slova o tom, jak to bude protikorupční vláda a okolnosti, za kterých odchází ministryně Šlechtová, která říká, co vše na Ministerstvu obrany nalezla, kdy Babiš kvůli jejím zjištěním a předáním těchto zjištění vojenské policii svolává Bezpečnostní radu státu a ministryně přestává být ministryní, tak má Němcová prý dojem, že protikorupční vláda je pouhá nálepka, kterou si dali, aby to hezky vypadalo. „Rozhodně tohle není jejich cíl,“ zdůraznila.

Nově Ministerstvo spravedlnosti povede Taťána Malá (ANO), jejíž nominaci už kritizovali Piráti, ODS a TOP 09 kvůli jejímu výroku o možném odkladu trestního stíhání premiéra Andreje Babiše. „Ona přišla s tím originálním zvráceným nápadem, že když jde o Babiše, mohlo by se stíhání odložit. To ji zcela diskvalifikuje. Já se obávám, že ministryně Malá bude zejména tou, která s maximální loajalitou bude vykonávat úřad tak, aby Babišovi sloužila. Od toho tam byla navržena a tu službu už jednou předvedla,“ dodala.

ODS odmítla jít do vlády s trestně stíhaným Babišem, který je nakonec stejně premiérem, a k tomu komunisté mohou mluvit i do jmen ministrů, přesto Němcová trvá na tom, že rozhodnutí ODS bylo moudré. „ODS řekla před volbami svým voličům, že s trestně stíhaným člověkem nepůjde do vlády, a v žádném případě tento slib neporušíme. Otazníky kolem jeho podnikání, informace, že byl veden u StB, to vše je nepřijatelná kombinace,“ uvedla s tím, že odpovědnost za to, že vzniká vláda s komunisty, nenese Občanská demokratická strana a vše je to akorát matení společnosti, že je viník právě ona.

V pondělí předal seznam ministrů předseda vlády prezidentu Miloši Zemanovi, součástí tohoto návrhu bylo i jméno Miroslava Pocheho, kterého ČSSD nominovala na post ministra zahraničí. Dnes však proběhlo jmenování na ministra zahraničí nikoli Pocheho, ale Hamáčka, předsedy ČSSD. Jak mohly probíhat zákulisní dohody, že to nakonec dopadlo takhle, si prý Němcová neumí představit. „Já jen vím, že na Hradě se jako na Orloji střídali komunisté, Babiš i Hamáček. Že by ke jmenování Hamáčka došlo bez toho, aniž předtím Babiš odvolal nominaci Pocheho, si představit ale neumím,“ řekla s tím, že jak prezidentská kancelář, tak Úřad vlády mají za sebou právnické týmy, které jim připravují některé kroky a musejí hlídat, aby byly v souladu s právem. „Pokud je Hamáček jmenován plnohodnotným ministrem zahraničí i vnitra, musel Babiš takový návrh předložit, jinak by prezident konal svévolně a protiústavně,“ upřesnila.

Server Aktuálně.cz se ve svém čerstvém článku odvolává na dva nejmenované zdroje z Pražského hradu, které mu měly potvrdit, že na Hrad přišel druhý nominační dopis se jmény ministrů poslaný z Úřadu vlády, který už neobsahoval jméno Miroslava Pocheho. „Tak to nevím, kdy byl stažen ten první, který byl poslán s nějakým jmenováním, a kdy další, pak je to absolutní podraz na sociální demokraty, nebo je to naopak dohoda se sociálními demokraty, aby Hamáček ještě jakž takž neztratil tvář,“ řekla s tím, že pokud to takto bylo, hraje Hamáček nefér hru s ČSSD, anebo to tak nebylo a fér nehraje Andrej Babiš s Hamáčkem. „Co si mám z toho vybrat, co je lepší? Jedna hrůza je větší než druhá,“ uzavřela Němcová.

