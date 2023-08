Jedna žena. Tisíce registrací k volbám. Stejný rukopis. Skandál v USA kolem voleb

S výše zmíněnými informacemi přišel americký server The Gateway Pundit (TGP).

„V Michiganu byl odhalen obrovský podvod s voliči v roce 2020 – včetně odhadovaných „800 000 žádostí o hlasování odeslaných falešným voličům“ – pytle s předplacenými dárkovými kartami, zbraně s tlumiči, jednorázové telefony a Organizace financovaná demokraty s mnoha dočasnými působišti zřízenými v několika státech,“ tak zní titulek článku TGP, který může změnit politickou situaci před blížícími se americkými prezidentskými volbami.

S odkazem na tento článek a v něm publikované informace o kauze informuje i twitterový účet KanekoaTheGreat, který sám sebe charakterizuje jako nezávislého novináře.

„Nedávno zveřejněná zpráva od michiganských vyšetřovacích orgánů odhaluje incident týkající se podvodu s voliči, který má na svědomí skupina financovaná penězi z prezidentské kampaně Joea Bidena v roce 2020,“ píše se v příspěvku.

„Tato organizace, působící v několika státech, je zapletena do předkládání podvodných registrací voličů během října 2020,“ upozorňuje na aktivity dané organizace těsně před prezidentskými volbami v roce 2020 a zmiňuje i fakt, že úřady v Michiganu objevily skrýše předplacených dárkových karet, střelné zbraně vybavené tlumiči hluku a telefony na jedno použití.

BREAKING?? A recently released report from Michigan law enforcement unveils a concerning voter fraud incident involving a group funded by Joe Biden's 2020 presidential campaign.



This organization, operating in multiple swing states, is implicated in submitting fraudulent voter… pic.twitter.com/X4hxrUzX9R