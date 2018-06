Jednání o vládě: Babiš „chytil za koule“ ČSSD a KSČM skrze novou věc, na které jim záleží, uvádějí noviny

Předseda ČSSD Jan Hamáček připustil, že by mohl kromě resortu vnitra řídit také českou diplomacii. Zde totiž dochází ke sporu o jméno europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Jak však píše server Novinky.cz, pověření Hamáčka řízením diplomacie štěpí sociální demokracii. Lidové noviny pak píší, že ČSSD vládu podrží, MF Dnes však přináší ještě jeden důvod, proč tomu tak je.

Velmi výrazně proti této možnosti vystoupil i odpůrce koalice ČSSD a ANO, předseda Senátu Milan Štěch. Podle jeho slov by sociální demokracie neměla ustupovat. „Myslím, že došla už za hranu svých možností,“ podotkl.

Původní text ZDE

Anketa Který předseda vlády sousedního státu je vám nejsympatičtější? Merkelová 3% Kurz 94% Pellegrini 2% Morawiecki 1% hlasovalo: 1685 lidí

Jako komickou nazval situaci předseda senátorů ČSSD Petr Vícha. A velmi ostře pak zareagoval šéf pražské organizace ČSSD Petr Pavlík. „Nevidím jediný důvod, proč bychom měli nějakým dalším způsobem ustupovat a hledat řešení za Babiše. On si to má s Milošem Zemanem vyjednat sám, a pokud nechce, ať si jde do vlády s někým jiným,“ podotkl.

Smířlivější je pak exministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, jenž označil situaci za novou a uvedl, že by o ní měla ČSSD jednat. „Ještě před hlasováním o důvěře musí být jasné, že platí vše, co bylo dohodnuto. Když nedokážeme něco prosadit nyní, po hlasování to bude ještě obtížnější,“ řekl.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef