Jedu na kávu do Bílého domu, zářil Fiala na kongresu. Voliči to slyšeli a už létaly „facky“

Předně se Petr Fiala omluvil, že na kongresu nebude účasten až do konce. „Moc mě to mrzí, ale mám si dát už v pondělí kávu v Bílém domě a to chvíli trvá, než se tam člověk dostane, myslím letadlem dostane,“ snažil se vtipkovat úvodem. „A z Washingtonu letím potom rovnou do Bruselu na jednání Evropské rady, ale prosím vás, já se vrátím,“ smál se některým komentářům, že v Bruselu už zůstane. „Mám tu práci, kterou musím dokončit,“ doplnil.

„Naše vláda do konce mandátu splní naprostou většinu toho, co si předsevzala,“ řekl Fiala. Vyzdvihl, že Česká republika je podle něj důvěryhodný partner pro západní státy a že se daří snížit zadlužení státu.

Fiala uvedl, že Česká republika si ODS volí v době krizí. „Nemám vůbec v úmyslu nechat tuto zemi populistům a extrémistům, aby tady vládli. Proto musíme vyhrát příští volby do Poslanecké sněmovny a uděláme pro to všechno,“ sdělil ve svém nominačním projevu Fiala, kde nemá vyzyvatele.

Delegáty Fiala plánuje oslovit s plánem pokračovat v prosazování tradičních priorit strany, jako jsou zdravé veřejné finance či efektivní stát. Občanští demokraté jsou podle něj ve vládě úspěšní, ale nejsou u cíle. „Proměnit Českou republiku směrem k větší svobodě, racionalitě a prosperitě a silnějšímu sebevědomí není úkol na rok či dva. Věřím, že je v našem zájmu, abychom pokračovali v nastoupené cestě,“ uvedl ke své kandidatuře se slibem plného nasazení v nejbližších letech.

„Prosazujeme své tradiční priority, ať už jde o zdravé veřejné finance, efektivní stát nebo o sebevědomé jednání v Evropě. Poradili jsme si s řadou krizí, od drahých a nedostupných energií přes rekordní inflaci až po bezprecedentní uprchlickou vlnu. Konečně jsme spustili dopravní stavby, investujeme do strategických odvětví, aktivně se staráme o naši bezpečnost. Daří se nám plnit naše sliby,“ doplnil.

Fialův projev podrobili uživatelé sociální sítě Facebook ostré kritice. Většina se shodovala, že z jeho úst vycházely pouze samé lži.

„To není projev. To je mazání si medu kolem hub,“ reagoval na Fialovo řečnění zveřejněné na facebookových stránkách ODS Vladislav Binár.

„Dobrá komedie plná lží,“ vysmála se Fialovi další komentující Zdenka.

Lidé také vzkázali občanským demokratům, že jsou nevolitelní, podobně jako zbývající strany vládní pětikoalice a naopak je obvinili z populismu. „Jste všichni nevolitelní, vás zajímá jen Ukrajina a vůbec ne my, občané ČR. Už vám toho času moc nezbývá. Populisté jste vy,“ uvedla Vlasta Vašíčková.

Děláte všechno proto, aby v příštích volbách zvítězil Babiš, dodal přispěvatel do diskuse Petr Holec. „Nestačí, že jste přesvědčení, že jednáte správně, pokud o tom nedokážete přesvědčit voliče. Kdyby stranu vedl Mirek Topolánek, byla by na tom strana mnohem lépe. Jste zjevně zcela odtrženi od reality,“ vyjádřil svůj názor.

„To, že dnes vládne naší zemi pár naprostých zločinců v čele s tebou, s estébákem na Hradě, ústavním soudem, policií pod vedením SS Fírera Rakušáka. Tak nám přestaň vyhrožovat opozicí, které vy nesaháte ani po kotníky. Seberte se a táhněte všichni ODésáci do prdele a už se nevracejte!“ neudržel se Pavel Hrubý.

Také podle Richarda Vaňka je ODS úplně ztracena. „Můžete se vychvalovat, jak chcete a občanům naší krásné země slibovat, co chcete, ale stejně Vám to nepomůže. Za ty dva roky Vašeho vládnutí jste pro většinu obyvatel naší země udělali více negativních věci, nežli těch pozitivních, a tak s Vámi bude brzký konec! Ano, přesně tak,“ konstatoval ve své reakci.

Objevily se také odhady, že tento kongres ODS bude možná jedním z těch posledních. A přišly i rady odvolat současné vedení ODS, povolat zakladatele Václava Klause a začít zcela od znova.

ODS vede Fiala deset let, a pokud získá a dokončí další mandát, bude v čele strany déle než její zakladatel Václav Klaus, který ODS řídil od roku 1991 do roku 2002.

