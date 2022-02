Jen loutky. A tihle to řídili. Hnízdil nejsilněji praštil do covidu

„Covid pas, to je vlastně taková stranická legitimace,“ uvedl lékař Jan Hnízdil. A popsal svůj zážitek, kterak ho bez „tečky“ nepustili do bazénu a ještě čelil pobouřenému přihlížení ostatních ve frontě, kteří už měli své stranické QR kódy horlivě připravené. Pandemie podle něj přináší totalitu, při které se podporuje udávání, kritici jsou umlčováni, a tak jako v Orwellovi se podloudně přepisují pravidla.

Akce Inovace republiky přinesla pozoruhodnou debatu lékaře Jana Hnízdila s Robinem Čumpelíkem. Tématem byla covidová situace jako zrcadlo celé dnešní společnosti.

Hned na začátku pohovořil o tom, že i když měl na medicíně červený diplom a medicínské postupy zvládnuté na dobré úrovni, tak v praxi zjistil, že když postupuje podle schválených postupů, tak se mu množství pacientů neuzdraví. Pak se dostal do kontaktu s psychosomatikou a naučil se, že každá nemoc je informací o člověku a jeho dosavadním životě, a tak je třeba s ní nakládat – tedy řešit nejen informaci, ale i její zdroj.

Tradicí, na kterou tento přístup navazuje, je někdejší „rodinný doktor“, který znal rodinu, její členy, jejich problémy a dokázal vyhodnotit všechny informace o jejich životě. Dnes je možné tuto tradici rozvíjet za použití moderní techniky, ale za dodržování starých pravidel.

Realita je podle něj taková, že systém příliš neláká pacient, kterému lékař během jednoho sezení vyjeví příčiny všech neduhů a on se změnou životního stylu dostane z problémů sám. Ze zdravotnictví se podle něj stal systém vyšetření, výkazů a kódů, který potřebuje sám sebe sytit. „Ten systém je založen na léčení, nikoliv na uzdravování,“ vysvětloval.

A když to na klinice zkusil dělat jinak, byl z ní prý vyhozen.

Po letech soukromé praxe v celostní medicíně zjistil, že devadesát devět procent nemocí nějak souvisí se stresem, na který tělo reaguje. „Co se na nás valí? Pustíte si televizi a slyšíte o mrtvolách a mrazácích. Dva roky je tu hlavním tématem nemoc, úplně se vytratilo téma zdraví. Nikde se nepíše, jak by se člověk měl udržovat ve fyzické a psychické pohodě, všude jen hrůzy, děsy, mrtvoly, mrazáky, karantény, očkování. Dva roky,“ nechápe Hnízdil.

Žádný virus v historii podle něj neměl takovou mediální podporu. Výsledem je, že větší škody než virus páchá strach z něj. A to má zásadní dopad na lidskou psychiku a obranyschopnost. „Pandemii tu přinášejí média,“ zavtipkoval, i když nechce zpochybňovat nebezpečí viru samotného. A to říká, přestože má sám zkušenost s těžkým průběhem covidu.

S nemocí ale zůstal doma, nenapadlo ho chodit někam na test, aby ohrožoval jiné lidi. Jediný test, který podstoupil, bylo domácí potvrzení absence čichu prostřednictvím rozkrojené cibule. Z hlediska systému tak spáchal přečin, protože systém se odvíjí od papíru s výsledkem testu.

Realitou se tedy stalo, že nemocní lidé roznášeli virus, aby splnili administrativní požadavky systému a dostali papír. „Bylo to naprosto nemedicínské,“ konstatoval lékař. Nemluvě o tom, že výpovědní hodnota pozitivního textu je nulová a pozitivita nevypovídá o ničem. Jednalo se o biomedicínský údaj, který nic neříkal o tom, zda je člověk nemocný.

Medicínsky přitom podle něj není důvod k řadě oslavovaných opatření posledních dvou let. Není důvod, aby zdraví lidé nosili respirátor, není důvod, aby se zdraví lidé masově testovali.

„Ten chaos, který tu vznikl, byl první dva měsíce pochopitelný. Ale není možné jej takto omlouvat po dvou letech. A přitom ten chaos stále trvá. A proto jsem došel k závěru, že to není chaos, ale záměr. Že tu skutečně jde o globální útok na občanské svobody a na právní stát. A nástrojem je tu ten strach,“ vykládal.

Celý svět volil nejen stejná opatření, ale dokonce i stejná pojmenování. „Šlo o to ty lidi rozdělit, zamezení sociálních kontaktů. A jakmile lidi rozdělíte a vystrašíte, tak s nimi můžete manipulovat,“ vysvětloval lékař.

Po dvou letech je výsledkem, že lidé se nahlašují a udávají kvůli respirátoru či očkování a právě to je ta epidemie strachu. Teď už jede automaticky, bez aktivních zásahů těch, kteří to spustili.

Civilizační krize, do které jsme se dostali při pandemii, je přitom podle Hnízdila nastavené zrcadlo celé naší civilizaci, všemu co jsme dělali předtím. Podobně jako nemoc vypovídá o našem životě, tak i pandemie vypovídá o naší společnosti.

Obává se, že hlavní problém byl v tom, že předpandemická civilizace už nemohla dále předpandemickým způsobem fungovat.

Covid pas, to je stranická legitimace

A situace využili „psychopaté“ ve vlivných pozicích. A tím nemyslí vlády, to jsou podle Hnízdila jen loutky velkých koncernů. Farmaceutických, mediálních, finančních. „Vlády dostaly globální zadání a podle něj postupují. Bez ohledu na zákony, bez ohledu na zdraví lidí. Aby ty lidi zlomili, učinili závislé na tom systému. Protože ten covid pas, to je vlastně taková stranická legitimace,“ myslí si.

Člověk, který se takovým pasem prokazuje, podle Hnízdila prokazuje svou loajalitu. Demonstruje, že se bojí covidu a že věří vakcínám. Ale tuto loajalitu musí potvrzovat – a to dělá s každou dávkou, kterou do sebe nechá píchnout.

Je to v podstatě víra. A podle toho se zachází s těmi, kteří víru začnou zpochybňovat. Dnes to má podobu vymazání z médií a profesních problémů. „Ale pokud jste věřící, tak můžete participovat na tom systému. Vezmou vám děti do školy, můžete mít slušnou práci, občas vás pustí do zahraničí. Ale musíte být oddáni systému.

Připomněl zjištění spisovatele Jana Tománka, že existuje dohoda největších světových médií a technologických gigantů, že nebudou pouštět zpochybňující informace o opatřeních, testech a vakcínách.

On sám to pocítil, když mu zrušili blog na Aktuálně.cz. Po jedenácti letech, pouze s konstatováním, že je dezinformátor. „Kdokoliv se pokusil vnést jiný pohled a přinést jiné informace, tak byl nemilosrdně zablokován, zlikvidován,“ shrnul.

Vrcholem je nejnovější kauza, kdy British Medical Journal, nejprestižnější medicínský časopis, dostal od Facebooku ban za text o problematickém testování vakcín Pfizer. Za těchto okolností se ani lékaři nemají šanci dostat ke kompletním informacím a svobodně se rozhodnout o léčebném postupu.

Padaly sliby, že lidé nebudou po vakcíně infekční, což se ukázalo jako nesmysl. A stále se přidává počet „teček“. V Británii se vážně hovoří o tom, že by se lidé měli očkovat každé čtyři měsíce. „Všechny předcházející vakcíny, černý kašel, a tak dále, chránily člověka buď doživotně, nebo dlouhé roky. A to teď vůbec neplatí,“ povšiml si.

Dokonce kvůli tomu americký úřad CDC změnil definici slova „vakcína“. Původně byla definována jako látka, která chrání před nákazou, ale to „ta látka, co si teď vpravujeme do těla“, nesplňuje, tak se změnila na „látka, která zvyšuje imunitu“.

Navíc varoval lékaře, kteří tyto látky do těl pacientům vpravují, že za zdravotní stav pacienta neodpovídá ani předseda vlády, ani MUDr. Kubek, ale pouze on, který látku aplikoval. Doktoři si to dnes ve vypjaté atmosféře neuvědomují.

Lékaři, vy nesete odpovědnost

Naprosto zvrácené a mimo kategorii medicíny pak podle něj je, když se přijdete očkovat do obchoďáku, nebo dokonce jen na Drive-in stanici vystrčíte holé rameno z okénka vozu. „Vakcinace je vážný zásah do organismu člověka, který musí být v rukou zkušeného lékaře, ten posoudí zdravotní stav, indikace, kontraindikace, a pak za toho pacienta může nést odpovědnost,“ myslí si lékař.

Psychopaté totiž když něco spustí, tak s tím nepřestanou. Lidé vydrželi jednu dávku, tak jim dáme druhou. Vydrželi lockdown, tak jim napaříme další. Jediným řešením podle Hnízdila je, že lidé se ozvou, zahodí respirátor, nenechají se testovat, odmítnou očkování a zvednou hlavu.

„Jenže kdo to dneska udělá, tak se vystavuje odplatě totalitního systému,“ obává se. On sám byl vyhozen z bazénu, protože se neprokázal covidovým pasem. „Stálo tam ve frontě deset lidí, každý té slečně ukázal na i-phonu, že je ve straně,“ zíral.

Covidová hysterie je podle něj založena na silné emoci. A člověk, který podlehne emoci, tak poslouchá už jen informace, podporující tento názor. Člověk rozhodnutý pod vlivem strachu k očkování pak vyhledává jen informace, které ho utvrdí, že se rozhodl správně.

Náraz nastává, kdy přesto pocítí zdravotní potíže. A pak se obracejí na něj, aby jim pomohl. A on jim musí vysvětlovat, že to neumí.

Psychopaté udělali z covidu hlavní téma našich životů, pod který se schovává veškerá represe, veškeré problémy.

Jako příklad uvedl i překvapení některých mocných, že se na demonstracích objevují šibenice. Lidé, kteří dva roky vyhrožují za jakýkoliv jiný názor, straší mrazáky mrtvol a ponoukají k udávání, jsou nyní překvapeni, že druhá strana reaguje stejně.

„A to je to, čeho se děsím. Když se střetnou dvě obrovsky negativní síly, tak už to nikdo nezastaví,“ obává se. Řešením podle něj je navodit klid, vysvětlit lidem situaci, dát jim informace a povzbudit je.

A v tom vidí Hnízdil i řešení, jak pandemii strachu zvrátit. Lidé musí k sobě najít cestu, začít se znovu setkávat a diskutovat o tom, jak má dál fungovat civilizace a společnost, jak dál budeme spolu žít.

