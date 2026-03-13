Jen písemné prohlášení? Nad vůdcem Íránu kolují zlé zvěsti

Americký ministr obrany Pete Hegseth v pátek ostře kritizoval nového íránského vůdce Modžtabu Chámeneího a zpochybnil jeho legitimitu. Podle Hegsetha se íránský lídr skrývá a jeho zranění mohou vysvětlovat, proč se po svém jmenování neobjevil na veřejnosti.
„Íránské vedení není v o nic lepší situaci. Jsou zoufalí a skrývají se, přešli do podzemí a krčí se strachy. Tak se chovají krysy. Víme, že nový takzvaný ne tak nejvyšší vůdce je zraněný a pravděpodobně znetvořený,“ řekl Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu, jak informuje Fox News.
Připomněl také, že Chámeneí vydal pouze písemné prohlášení bez videozáznamu či zvukové nahrávky. „Včera vydal prohlášení. Vlastně slabé, ale nebyl tam žádný hlas. A nebylo tam žádné video. Bylo to písemné prohlášení,“ uvedl ministr a dodal: „Írán má spoustu kamer a spoustu diktafonů. Proč písemné prohlášení? Myslím, že víte proč. Jeho otec je mrtvý. Má strach, je zraněný, je na útěku a postrádá legitimitu.“
Podle zdrojů citovaných stanicí CNN utrpěl Modžtaba Chameneí během prvního dne bombardovací kampaně Spojených států a Izraele zlomeninu nohy a další zranění. Šestapadesátiletý vůdce měl podle těchto informací také modřinu kolem levého oka a lehká tržná poranění v obličeji. Izraelský zdroj již dříve uvedl, že byl zraněn při pokusu o atentát minulý týden, zatímco íránský velvyslanec na Kypru Alireza Salarian sdělil, že Chámeneí byl zraněn při stejném leteckém úderu, který zabil jeho otce, bývalého nejvyššího vůdce Alí Chameneí.
Podle Salariana může být právě zdravotní stav důvodem, proč se nový íránský vůdce dosud neobjevil na veřejnosti. „Nemyslím si, že je v jakémkoli stavu schopen pronést projev,“ uvedl velvyslanec.
Ministr obrany také tvrdí, že íránské ozbrojené síly utrpěly v posledních dnech drtivé ztráty. „Írán nemá žádnou protivzdušnou obranu. Írán nemá žádné letectvo. Írán nemá žádné námořnictvo,“ řekl. Podle něj jsou íránské rakety, odpalovací zařízení i drony systematicky ničeny. „Počet jejich raket klesl o 90 %. Počet jejich jednorázových útočných dronů včera klesl o 95 %,“ dodal.
Americké Centrální velitelství Spojených států zároveň uvedlo, že americké síly v úterý zničily 16 íránských minových lodí poblíž Hormuzského průlivu. Právě touto strategickou námořní trasou proudí přibližně pětina světové ropy.
K eskalující situaci se vyjádřil také prezident Donald Trump. Na sociální síti Truth Social prohlásil, že Spojené státy íránský režim úplně ničí. „Úplně ničíme teroristický režim v Íránu – vojensky, ekonomicky i v dalších ohledech,“ napsal.
Trump zároveň tvrdí, že íránská armáda byla prakticky zničena. „Íránské námořnictvo je pryč, jejich letectvo již neexistuje, rakety, drony a vše ostatní je decimováno a jejich vůdci byli vymazáni z povrchu zemského,“ uvedl prezident. „Máme bezkonkurenční palebnou sílu, neomezené množství munice a spoustu času.“
Americký prezident zároveň naznačil, že může dojít k další výrazné eskalaci konfliktu. „Sledujte, co se dnes stane s těmito pomatenými hajzly,“ napsal. Dodal také: „Zabíjejí nevinné lidi po celém světě už 47 let a teď já, jako 47. prezident Spojených států amerických, je zabíjím. Jaká to je velká čest!“
