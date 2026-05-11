„Ani den neodpracovali a chtějí dávky.“ Němci zjišťují pravdu o migrantech

Reagovala na otázku poslance AfD Reného Springera. Ten se ptal přímo v německém parlamentu.
„Pokud chcete ušetřit peníze, proč je nesnížit tam, kde je to zjevně možné? 50 procent těch, kteří pobírají občanské dávky, nejsou Němci.“ A nakonec se zeptal: „Proč nesnížíte výdaje na imigraci do systému sociálního zabezpečení?“ ptal se poslanec AfD.
Nejčtenější německý deník Bild oslovil zaměstnance úřadů práce, co si o tomto vyjádření myslí, a ti se rozpovídali. Pod podmínkou zachování anonymity.
„To je zcela mimo realitu,“ uvedl sociální pracovník z oddělení sociálních dávek ve velkém městě. „Když slyším něco takového, přemýšlím, kdy ministryně naposledy navštívila úřad práce.“
Jeho kolegové to vidí stejně a jasně říkají, že mezi migranty a čerpáním sociálních dávek z německého rozpočtu spolu jasně souvisí. Několik zaměstnanců uvádí totéž: spojení mezi imigrací a pobíráním dávek je všudypřítomné. „Velká část našich nových žadatelů má migrační pozadí. Mnozí přicházejí bez práce, bez znalosti němčiny – a končí u nás,“ řekl pracovník oddělení sociálních dávek v západním Německu.
„Pravidelně řešíme případy, kdy (žadatelé o dávky) nepracovali ani jeden jediný den po celé roky,“ popsal situaci další ze zaměstnanců úřadu práce.
Jeden ze zaměstnanců prozradil, že takto fungují celé rodiny. „Jde o rodiny s několika dětmi, nemají žádné zaměstnání, téměř žádné vyhlídky. To nejsou ojedinělé případy. To je každodenní život.“
„Někteří lidé přicházejí a tváří se, že prostě musí dostat dávky. Občas nenacházíme slova. Máme kolegy, kteří říkají: Tady si z nás dělají legraci,“ ozval se další ze zaměstnanců.
Není to prý tak, že by nechtěl pracovat žádný žadatel o dávky. Někteří prý pracovat opravdu chtějí, ale zkrátka a dobře platí, že politici realitu tak trochu lakují narůžovo. růžovo.
„Často se cítíme opuštěni,“ říká další sociální pracovník, který v oboru pracuje již dlouhou dobu. „Politici situaci přikrášlují a my jsme ti, kdo každý den nese následky.“
Server magazínu Focus s odvoláním na statistická data upozornil, že tzv. občanskou dávku pobírá 47,6 procenta cizinců. Ministryně přesto trvá na tom, že mnohem větším problémem je zneužívání sociálních dávek a pokusy o podvod při žádání o tyto dávky. „Proti tomu musíme bojovat. V této věci jsem velmi tvrdá,“ zdůraznila ministryně.
List Die Welt upozornil, že na ministryni Basovou se nerozzlobili jen zaměstnanci úřadů práce a opoziční poslanec z AfD, ale také koaliční kolegové z CDU. I oni mají za to, že by ministryně v této věci měla být podstatně opatrnější.
