Jeremy Corbyn se v minulosti nejspíše nevědomky setkával s příslušníkem StB

Předseda britské Labouristické strany Jeremy Corbyn se v 80. letech nejméně třikrát setkal s příslušníkem československé Státní bezpečnosti (StB). S odkazem na svazky tajné policie, které údajně obdržel z archivu v Praze, o tom dnes informoval pravicový bulvární list The Sun. Mluvčí labouristů potvrdil, že se Corbyn scházel s československým diplomatem, zároveň ale popřel, že by nynější lídr britské opozice tehdy věděl, že jde o agenta StB. Že Corbyn patrně neměl tušení, že se stýká s rozvědčíkem, řekla dnes po prostudování svazků také ředitelka českého Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková.

Podle The Sun, který článek s titulkem „Corbyn a špión komoušů“ zveřejnil na titulní stránce svého tištěného vydání, se tehdejší labouristický poslanec Corbyn setkal ve druhé polovině 80. let s agentem československé tajné služby nejméně třikrát. Ke dvěma schůzkám údajně došlo přímo na půdě britského parlamentu.

Svazek StB podle The Sun britského politika popisuje jako muže s negativním vztahem „ke Spojeným státům i současné politice konzervativní vlády“, kterou v té době vedla Margaret Thatcherová. Jeho postoj k východnímu bloku byl podle listu označován za „pozitivní“ a hovoří se také o jeho údajné podpoře „sovětské mírové iniciativy“.

Mluvčí Labouristické strany na dotaz britského listu potvrdil, že Corbyn se v 80. letech setkal s československým diplomatem, aniž však prý tušil, že hovoří s agentem StB. „Tvrzení, že byl (Corbyn) agentem či informátorem jakékoli tajné služby, je zcela nepravdivé a jde o směšnou pomluvu,“ prohlásil mluvčí. Podle něj se nynější předseda labouristů stejně jako ostatní tehdejší poslanci běžně setkával se zahraničními diplomaty.

Mluvčí nejsilnější opoziční strany rovněž odmítl, že by Corbyn údajnému diplomatovi z Československa nebo jakémukoli jinému pracovníkovi cizí ambasády „poskytl jakékoli důvěrné informace“. Podle The Sun varoval Corbyn československého rozvědčíka před zvýšením bezpečnostních opatření v souvislosti s vyšetřováním východoněmeckého agenta.

Podle ředitelky českého Archivu bezpečnostních složek, který má materiály ke Corbynovi k dispozici, se politik s rozvědčíkem vedeným pod jménem Jan Dymič sice sešel, považoval ho ale za diplomata. Z dokumentů „nijak nevyplývá, že by věděl, že se stýká s rozvědčíkem“. „Pan Corbyn nebyl vedený jako spolupracovník a ani to z materiálů nijak nevyplývá,“ dodala Ptáčníková.

Archiváři podle ní našli naopak indicie naznačující, že si StB dávala pozor na to, aby Corbyn neodhalil, s kým se schází. Jméno Jan Dymič je falešné, ve skutečnosti se rozvědčík jmenoval jinak. Podle Ptáčníkové byl tajemníkem velvyslanectví a s Corbynem se setkával patrně z této funkce. V roce 1989 byl z Británie vypovězen.

Přehled pracovníků československé rozvědky na webu slovenského Ústavu pro studium totalitních režimů uvádí pod jménem Dymič Jána Sarkocyho. Byl zařazen jako třetí tajemník federálního ministerstva zahraničních věcí; do Londýna podle přehledu nastoupil v květnu 1986 a skončil v červnu 1989.

V roce 1995 věnovala Sarkocymu pozornost slovenská média, neboť tvrdil, že by mohl poskytnout informace o tehdejším slovenském prezidentovi Michalu Kováčovi – měly se týkat jeho pobytu v Londýně v letech 1967–1969, kdy tam Kováč pracoval jako náměstek Živnostenské banky.

Levicový britský deník The Guardian upozornil, že titulní stránka dnešního vydání The Sun je dalším ze série obvinění, který tento bulvár učinil na adresu Corbyna od doby, kdy se stal předsedou labouristů. Jejich frekvence se zvýšila během loňské kampaně před parlamentními volbami, poznamenal The Guardian.

Československá Státní bezpečnost byla politická policie podléhající komunistické moci a spadala pod ni i rozvědka. StB zanikla v roce 1990.

Psali jsme: Paul Mason: Corbynova první vyhraná bitva proti vládnoucí elitě Martin Fendrych, bývalý náměstek Jana Rumla, se vyznal ze svého obdivu k Jeremy Corbynovi Kožená škeble Mayová dostala, co si zasloužila. Jako ten Sobotka. Dnes musí každý rozumný člověk podpořit revolucionáře Corbyna, říká Jiří Vyvadil Budeme jako Corbyn, plánuje Sobotka. Ten taky ještě dva měsíce před volbami v průzkumech hořel a pak to stáhl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab