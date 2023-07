Ještě hůř o Černochové a Pekarové. Rajchl se trestu nelekl a mluvil

reklama

Podle Rajchla je každý, kdo říká něco jiného, než je oficiální proud, obviněn, že přijímá ruskou propagandu. „Vy nemůžete mít svůj vlastní názor. Vy můžete mít buď ten správný názor, nebo kopírujete ruskou propagandu. Vlastní názor mít nemůžete,“ shrnul. Jako příklad dal Bulharsko, kde prezident prohlásil, že Ukrajinci válčí a Evropa platí účet. A byl obviněn bulharským premiérem, že naskakuje na ruskou propagandu a že se jedná o součást ruské hybridní války.

V souvislosti s tím také prohlásil, že je zvědav, jak dopadne kárná žaloba za to, že měl „nepřímo vyzývat k zabití političek“. Předně se vymezil, že výkon funkce předsedy politické strany nemůže být brán jako výkon advokacie. „Já budu obviněn za doslovné překopírování citátu Ernesta Hemingwaye,“ zmínil, protože citoval jeho slova: „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“ A kárná komise ČAK (Česká advokátní komora) to vyhodnotila jako podněcování k zastřelení političek. Rajchl se posměšně vyjádřil, že to je jako by citoval „Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno“ a někdo by z toho udělal, že chce ničit města.

V této kárné žalobě ho bude obhajovat právnička Klára Samková. Poznamenal, že nevyzývá k násilí, naopak vyzývá k míru a k pacifismu. Což dokázal i tím, že pak citoval Benjamina Franklina, který prohlásil, že není dobré války a špatného míru. „Kdokoliv, kdo těží z války, tak by měl být terčem opovržení ze strany občanů, měl by být zcela jednoznačně odsouzen za to, že se podílí na vzniku války,“ prohlásil Rajchl a znovu popřel, že by k zabíjení političek vyzýval. Pokud by se jednalo o výzvu k zabití, pak by kárná komise dle něho musela konstatovat, že Dana Drábová, Markéta Adamová Pekarová a Jana Černochová těží z války a přispívají k jejímu vzniku.

Srovnal svou situaci s Pavlem Novotným, který necitoval nikoho, prohlašoval, že by Češi válku potřebovali, nemluvě o horších věcech, ale žádné popotahování nemá. Podle předsedy PRO je Česká advokátní komora zneužívána pro politický boj. Připomenul, že ČAK má smutnou historii, kdy za protektorátu vyloučila židovské advokáty a za komunismu perzekvovala advokáty hájící disidenty. Tedy by alespoň dnes neměla být poplatná režimu.

Podotkl, že v podstatě nemůže prohrát. Buď bude osvobozen, nebo se dokáže, že v ČR už je totalita a je možné říkat jenom něco a jen vůči někomu.

