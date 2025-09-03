Ještě než Fiala promluvil, voliči se skoro poprali mezi sebou

Petr Fiala se objevil nenápadně v dolním centru Liberce na úterním předvolebním mítinku koalice Spolu po třetí hodině odpolední. Většina lidí byla shromážděna u pódia, takže si ho ani nevšimla. Nejdříve v rohu Soukenného náměstí mluvil do televizních kamer a pak ho obklopili mladí příznivci, kteří se s ním fotili. Když ostatní zaregistrovali jeho přítomnost, začali vyluzovat zvuky. Jeho příznivci formou potlesku, odpůrci pískali na píšťalky a křičeli nelichotivá hesla, v nichž vyjmenovali průšvihy a potíže vlády Petra Fialy: „Hanba. Kampelička, Dozimetr, bitcoiny, zdravotnictví, školství.“
Svým řevem a pískotem však lezli na nervy přítomným podporovatelům vlády a možná i některým nepodporovatelům. Sešli se tu totiž zástupci a voliči různých stran. „Co tady řvete a pískáte, běžte si to dělat do domova důchodců. Vy máte asi doma na obrázku Jakeše,“ volal na ně rozčílený muž. Další nejaktivnějšímu pískálkovi doporučoval, aby začal pracovat. „Já, pane, pracuju čtyřicet let,“ ohradil se dotyčný ve vzácné přestávce svého pískání. K horším věcem jako den předtím, kdy žena po Petru Fialovi v Českých Budějovicích plivla (nemluvě o tom, co se stalo Andreji Babišovi), však nedošlo.
Premiér Fiala se nedal rozhodit a stále vypadal optimisticky. „On si snad pořád myslí, že ty volby vyhraje,“ okomentoval jeho chování opoziční volič. „Jsem rád, že se vás tu sešlo tolik. Vždycky si rád vyslechnu lidi, kterým není politika lhostejná, respektive jim není lhostejné, jak to bude vypadat v naší zemi po těchto volbách. Slyším od hodně z vás, že máte obavy, co se stane s touto zemí, kdyby volby nedopadly dobře. Musím vám říct, že já tyto obavy tentokrát sdílím, protože nechci, aby se naše země posouvala někam na východ. Nechci, aby tady vládlo ANO s SPD a komunisty, aby zase zdevastovali naši ekonomiku. Aby vyhlašovali referenda o setrvání v NATO a Evropské unii. Aby dělali kroky, které oslabují naši bezpečnost a oslabují kvalitu naší demokracie. To nesmíme dopustit,“ zdůraznil Petr Fiala za trvalého pískotu menší části přítomných. „Nejen kvůli sobě, ale i mladým lidem, dalším generacím. Mimochodem mladých lidí je tu obrovské množství, z čehož mám obrovskou radost,“ radoval se premiér, který představil i kandidáty koalice Spolu v Libereckém kraji, kterými jsou dva současní poslanci Petr Beitl a Vít Vomáčka. „Jestli chceme, aby v naší zemi byla svoboda, demokracie, bezpečnost a prosperita, tak máme k tomu jedinou cestu, volit koalici Spolu,“ sdělil premiér za potlesku a pískotu zároveň.
Poté již obklopen svými příznivci se s nimi fotil a podepisoval se. Po hodině opustil rozbouřený Liberec a vydal se na podobnou akci do Turnova. Od 18 hodin se v Jablonci v sále hotelu Praha konala diskuse s premiérem, kterou moderovala herečka Iva Pazderková. Zde už byla atmosféra mnohem klidnější, příznivci výrazně převažovali. Petr Fiala na úvod ve svém věčně pozitivním duchu okomentoval předchozí zastávky. „Byl jsem velmi příjemně překvapen, kolik přišlo lidí v Liberci i v Turnově. Byli tam lidé, kteří mi vyjadřovali velkou podporu i obavy z toho, co hrozí České republice. Byli tam samozřejmě i lidé, kteří pískali a vyjadřovali svoje názory,“ připomněl.
Zbavili jsme se závislosti na ruských energiích
První otázka byla na energetiku. „Abychom měli dost energie za přijatelné ceny, bylo potřeba udělat některá odvážná rozhodnutí. Klíčové bylo rozhodnutí o tom, že budeme dostavovat dva bloky jaderné elektrárny v Dukovanech. To nám přinese do budoucna energii, které bude dost a hlavně koncová cena, která je tam garantovaná, devadesát euro, je i z hlediska mezinárodního srovnání velmi dobrá a výhodná. I proto jsme vybrali korejského dodavatele,“ vysvětlil Petr Fiala. Postěžoval se i však, že podobné rozhodnutí neučinily předcházející vlády. „Musela to udělat moje vláda. Rozhodnutí to lehké není, bylo to odvážné. Mimojiné to znamená největší investici v historii moderní České republiky,“ konstatoval s tím, že se také musíme věnovat obnovitelným zdrojům energie. „Nemáme takové podmínky, aby nám stačily. Musíme mít jádro. Ale obnovitelné zdroje potřebujeme taky a jiné státy jsou v tom mnohem dál,“ upozornil. Musíme dle něj postavit i paroplynové elektrárny.
„Nejlepší zprávou je, že jsme se zbavili závislosti na ruských energiích, takže nás Rusko nemůže vydírat, nemůže nám šroubovat ceny, nemůže říct, že nám vypne plyn nebo ropu. Stálo to velké úsilí, ale dnes můžu říct – nepotřebujeme ruský plyn, nepotřebujeme ruskou ropu, nepotřebujeme ruské jaderné palivo. Je to velký posun, znamená to, že je Česká republika dnes energeticky bezpečná,“ řekl premiér.
Poté se věnoval nelegální migraci. „Nelegální migrace je obrovský problém pro Evropu. Pro Českou republiku v tuto chvíli nikoliv, protože my tu máme úplně minimum nelegálních migrantů. Je to i díky tomu, že naše vláda ve spolupráci s ostatními zeměmi dokázala výrazně omezit takzvanou západobalkánskou trasu, kterou chodili nelegální migranti přes naše území do jiných zemí. Patřím k těm politikům v Evropě, kteří vytvořili skupinu stejně smýšlejících lídrů, a tlačíme na evropské orgány, abychom zpřísnili boj proti nelegální migraci,“ prozradil Fiala.
Nejprve jich podle něj bylo pár – například italská a dánská premiérka, dnes je jich většina. „Scházíme se před jednáními Evropské rady a přicházíme s iniciativami, které poté Evropská komise začíná naplňovat. Jak lépe bojovat s nelegální migrací? Je potřeba lépe definovat bezpečné třetí země, aby ti, co tu nemají co dělat, mohly poslat zpátky. Je potřeba také zlepšit návratovou politiku, protože teď to vypadá v Evropě tak, že osmdesát procent z těch, kteří se mají vrátit domů, nemají právo na azyl, někdy se dopouštějí i kriminální činnosti, tu zůstávají. Návratová politika je neúčinná. Nemám ve zvyku jenom říkat, že to nefunguje, proto jsem v té skupině, která tlačí na to, abychom si s nelegální migrací opravdu poradili,“ uvedl.
Jsem proti zákazům. Proto bojuju proti zákazu výroby aut se spalovacími motory
Petr Fiala poté objasnil, že je vždy proto, aby lidé měli právo volby. „Aby někdo řekl – nesmíte mít hotovost, musíte platit jen elektronicky. Já jsem vůbec proti zákazům. Proto bojuju proti zákazu výroby aut se spalovacími motory. Já to považuji za nesmysl. Proč to máme zakazovat? Jestli budou elektroauta výhodná, tak si je lidé budou kupovat a možná v roce 2035 se žádné auto se spalovacím motorem prodávat nebude. Ale proč to máme dělat tak, že lidem řekneme a od roku 2035 si nebudete smět toto auto koupit. Přistupujme k tomu rozumně,“ řekl.
K mikrofonu se pak dostal rozhořčený muž s otázkou: „Pane Fialo, opravdu si myslíte, že lidé jsou tak hloupí, že si myslí, že ten plyn a nafta, že nejdou z Ruska? Že to nejde jenom přes prostředníky?“ Premiér opět zachoval klid. „Vidím, že vás to rozčiluje, protože kdybychom byli závislí na plynu a ropě z Ruska, tak by nás to fakt mělo rozčilovat. Takže té vaší emoci rozumím. Ale my nejsme závislí na ruském plynu a nemusíme mít od poloviny tohoto roku žádnou ropu z Ruska a taky ji nemáme,“ tvrdil, čímž však tázajícího příliš nepřesvědčil.
„Zajistili jsme, že máme dostatek plynu v Evropě, aniž bychom museli používat ruský plyn. Neříkám, že se občas někde nepoužívá, ale před třemi lety Česká republika používala 97 procent plynu z Ruska a žádný jiný neměla. Dnes jsme absolutně nezávislí,“ opakoval premiér. „Co se týče ropy, tam jsme byli z padesáti procent závislí na ropovodu Družba. Začali jsme však hned jednat s akcionáři ropovodu Tal, který vede z italského Terstu do Bavorska, abychom mohli ten ropovod rozšířit. To se nám povedlo. Dnes je to ropovod Tal plus. Tím teď proudí ropa do České republiky a vůbec nepotřebujeme ropovod Družba,“ doplnil s tím, že ropa ani plyn se tím, že je nebereme z Ruska, nezdražily.
Rusko se omílalo i dál. „Je to agresivní země, ukázali to opakovaně. Historicky moc nevědí, kde mají západní hranici a pořád se tlačí k nám. Mnozí si pamatují, jak se před 50 lety probudili a byly tu tanky, které poslala Moskva. Nesmíme dopustit, aby se to stalo znovu. Není to tak, že když se chováte hezky a nemáte žádné zbraně, že si ostatní řeknou, že ti jsou takoví mírotvorní, tak já je nenapadnu. Je to přesně naopak. Jestli chcete žít v míru, musíte být dobře vyzbrojen a mít takovou sílu, abyste jakéhokoliv útočníka odradili,“ uvedl Petr Fiala. Připomněl, že v roce 2014 Rusko zabralo Krym. „Evropské země na to reagovaly jak? Skoro nijak. Hrozně slabě. Tehdy jsem říkal – to je nebezpečné, Rusko udělá další agresivní krok. A Rusko napadlo Ukrajinu. Když by dobylo Ukrajinu, napadne další země. Tak to prostě je. My musíme být silní, starat se o svoji obranu, aby naše děti žily v bezpečí. A to děláme,“ řekl.
Veřejné finance jsme dali do pořádku
Řešily se i rozpočty a padala různá čísla. Starší muž sděloval, že první dva roky vlády Andreje Babiše byly rozpočty přebytkové, než přišel covid. „Kumulovaný deficit za vaší vlády je skoro dvojnásobný, než za vlády Andreje Babiše,“ domníval se. Současný premiér se ovšem domníval něco jiného. „Klíčový údaj, na který se musíme podívat, je deficit veřejných financí ve vztahu k HDP. Za Andreje Babiše to bylo přes pět procent, za nás to je pod dvě procenta. Veřejné finance jsme dali do pořádku. Nebylo to jednoduché, stálo nás to hodně úsilí a docela i nepopularity, protože jsme museli přijmout třeba konsolidační balíček,“ připomněl. Celkovým zadlužením České republiky patříme podle Fialy se zhruba 43 procenty mezi třetinu nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Premiér se pochválil, že investujeme nejvíce v historii a jsme druzí v investicích v Evropě. „Investujeme do obrany, vzdělání a dopravní infrastruktury. Ročně investujeme 250 miliard korun. My peníze neprojídáme, ale dáváme do naší lepší budoucnosti. Tak to má být,“ domníval se Petr Fiala.
Další kritický účastník připomněl, že reálné důchody klesly, a že inflace je sice nyní 1,6 procenta, nicméně kumulovaná inflace za období vlády Petra Fialy atakuje třicet procent. Premiér opět přispěchal s jinými čísly. „Průměrný důchod na konci Babišovy vlády byl 15 400, teď je 21 080. To je přece velký nárůst. Ukazuje, že jsme zranitelné skupině seniorů zvyšováním důchodů pokrývali inflaci, o které jste mluvil. V lednu 2022 byla inflace 9,9 procenta. To jsme zdědili po Andreji Babišovi. Vyrostla až na 16 procent, pak jsme ji začali tlačit zpátky a dnes máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Kdybychom nedělali správné kroky a správná opatření, tak bychom se k takto nízké inflaci nedostali. A už druhý rok roste reálná mzda. Jsme devátá nejzdravější ekonomika v Evropě. Dnes mi kolegové v Evropě závidějí čísla, která máme,“ vyjmenoval.
„Kdysi jsem řekl, že chci, aby naši lidé měli mzdy jako v Rakousku a Německu. Je to moje vize, za níž si stojím. Abychom toho dosáhli, nemůžeme být jenom montovna či vyrábět polotovary, ale koncové produkty, které mají velkou hodnotu. Je to jaderná energetika, polovodiče, vesmírný a obranný průmysl. Když tohle všechno budeme dělat, budeme patřit k nejúspěšnějším zemím. Já proto říkám hodně jsme udělali, hodně jsme začali, já potřebuji ještě čtyři roky, abychom se dotáhli mezi ty nejlepší,“ sdělil Petr Fiala.
Jaktože nemáte na důchody? Kam ty peníze cpete?
Senior pak začal předčítat nelichotivé údaje. „Elektřina dražší o 77 procent. Plyn o 92 procent. Inflace 30 procent. V loňském roce sežrala lidem velké částky úspor. Daně vyšší o 76 procent. Přitom jste říkali, že daně nebudete zvyšovat. Přišly daně, konsolidační balíčky. Jakto, že nemáte na důchody? Kam ty peníze cpete? Odvody pro živnostníky vyšší o 60 procent. Nájmy vyšší o 32 procent. Nemovitosti konkrétně tady v Jablonci o 140 procent. To je hrůza.“
Petr Fiala oponoval, že ceny energií v důsledku energetické krize vzrostly, ale teď se zase vrátily zpátky. „Právě díky opatřením, která jsme udělali. Musíme v tom pokračovat, aby ceny byly ještě nižší. Není to problém jen České republiky. U nás jsou některé ceny energií relativně vysoké, v jiných jsme v průměru, ale celá Evropa má poměrně drahé energie. Což je poměrně nevýhodné z hlediska lákání zahraničních investorů. S tím musíme něco udělat,“ sdělil a věnoval se daním. „Mě mrzí, že jsme museli zvýšit daně. I proto, že jsem slíbil, že se nebudou zvyšovat. Museli jsme je ale zvýšit, protože jsme čelili souboru krizí a museli jsme pomoci lidem a firmám, aby si poradili s vysokými cenami energií. Ty peníze jsme nevyhodili komínem. Celkové daňové zatížení bude na konci mé vlády nižší než v roce 2020,“ konstatoval Fiala.
Nemohla chybět bytová krize. „Máme na evropské úrovni nejhorší čísla, za posledních deset let se ceny nemovitostí zvedly o 200 procent, v top desítce nejdražších nájmů jsou tři česká města – Praha, Brno a Ostrava. V rychlosti stavebního řízení jsme prý někde na 114. místě na světě mezi Pákistánem a Botswanou. Trh s nemovitostmi je časovaná bomba, kterou ignorovala předchozí i současná vláda. Můžu věřit, že nyní pro to něco uděláte?“ ptal se mladý muž. „Ceny bytů a bydlení jsou obrovský problém. Největší problém je to pro mladé lidi, protože nemají dobrou perspektivu. Je to potřeba řešit. My se na to však narozdíl od předchozí vlády jen nedíváme. Pokusili jsme se o výrazné zrychlení stavebního řízení. Nepovedla se digitalizace stavebního řízení. Což má vliv i na změny ve stavebním řízení, které jsme udělali. Zatím se tedy neprojevuje zrychlení, které tam je. Nově jsou tam dány lhůty. Je tam fixe souhlasu. Stavební úřad má lhůtu, dokdy má souhlas poskytnout. Když to nestihne, je to jako by souhlas dal. To stavební řízení zrychlí,“ vysvětloval premiér Fiala, který mluvil i o tom, co udělali.
„Program dostupné nájemní bydlení, který je velice úspěšný. Znamená to, že obce může zrekonstruovat, postavit byty a může je pronajímat za nižší, než tržní nájemné. Třeba mladým rodinám, učitelům, zdravotníkům. Těm, kteří to potřebují,“ upozornil. Stát má podle premiéra také plno pozemků v centrech měst a obcí, které nevyužívá. „Řekli jsme, že když je stát nepotřebuje, dá je obci. Pokud se zaváže, že tam vyrostou byty. Tím uvolňujeme prostor, aby se mohlo stavět v centrech měst,“ vysvětlil s tím, že s byty je problém. „Proč to ale někdo neřešil dřív? Tento problém nevznikl v posledních třech letech. Máme problém s energiemi. Jak to, že se nikdo nestaral o energetickou bezpečnost a z čeho budeme vyrábět energii za 10 let? Jak to, že se nikdo nepřipravoval na krize, které přijdou? Jak to, že se Česká republika ocitla v sérii krizí, na které vůbec nebyla připravená. Prostě proto, že jsme tu měli populistickou, neodpovědnou vládu, která rozdávala a kašlala na budoucnost. A to my neděláme,“ sdělil premiér.
Euro nemá většinovou podporu
Mladá žena se ptala na zavedení eura. „Udělali jsme několik kroků, které příští vládě umožní reálně rozhodovat, jestli euro chceme, nebo ne. Splňujeme maastrichtská kritéria, umožnili jsme i firmám, aby platily v euru mzdy. Není však splněna klíčová podmínka, o které experti říkají, že je nutná. Euro nemá většinovou podporu obyvatel České republiky. Bez toho je jít do přijetí eura extrémně riskantní. Kdo chce euro musí přesvědčovat lidi kolem sebe, že je to dobré, protože bez většinové podpory lidí se to nedá dělat,“ vysvětlil Fiala. „Není to proto, že jsme míň evropští než jiní. Není to proto, že jsme hloupější. Ale proto, že narozdíl od jiných zemí my máme historicky velmi dobrou zkušenost s českou korunou. Je to něco, co do jisté míry chápeme i symbolicky, a protože s ní nemáme špatnou zkušenost, tak nemáme důvod se toho vzdávat. To je příčina, proč většina lidí nemá potřebu podporovat přechod na euro,“ dodal.
Úplně na závěr premiér Fiala prozradil, co ho trápí a zahrál na protikomunistickou kartu. „Teď si představte, že ti, co tuto zemi úplně zbídačili, zabili a vyhnali spousty lidí, všechno tady zničili, tak se znovu chtějí dostat do Poslanecké sněmovny a znovu chtějí vládnout této zemi. Před čtyřmi lety jsem měl radost nejen z toho, že jsme vyhráli. Ale i historickou radost z toho, že komunisté nebyli v našem parlamentu. Fakt nechci, aby tady komunisté, extremisté, ať už levicoví, nebo pravicoví, populisté, aby znovu určovali, co se bude dít v této zemi. To nás zase dovede do hospodářských problémů, posuneme se kamsi na východ. Kvůli tomu, co si pamatujeme, i kvůli našim dětem tohle nesmíme dopustit. Spoléhám na vás, že to nedopustíte a společně budeme pokračovat v tom, co jsme začali a nepustíme komunisty a extremisty k moci,“ uzavřel Petr Fiala devadesátiminutovou debatu v Jablonci.