Jiří Mádl? Byl ještě drsnější. Čtěte celý projev!

„Regiony teď drží karty v ruce. Když poroste účast ve městech mimo Prahu, poroste i šance na to, že se něco změní. My nemáme a ani teď nemůžeme mít žadný koncept. Nemáme zatím tu moc. Babiš v zatím ještě demokratických volbách vyhrál. Stihl si obsadit spoustu důležitých úřadů a institucí, protože, kdyby to neudělal, šel by sedět, všichni to víme. Ty scénáře toho, jak to dál bude, nejsou vůbec dobré,“ poznamenal Mádl.

„Když si na něj Evropa došlápla, obvinil ji, že může za schodek státního rozpočtu, který mají ale na starost jeho lidé, jeho ministerstvo. A veřte, že Evropa se nezalekne a bude chtít peníze zpátky a nebude rozhodně chtít dávat Agrofertu další. Až Babiš usoudí, že se mu to nevyplatí, započne kampaň na vystoupení z EU a my nebudeme mít už žádné dovolání, žadnou opravdu objektivní kontrolu zvenčí. Budeme mít jen úřady obsazené Babišem,“ dodal Mádl a poznamenal, že se situace zostřuje. „A bude hůř. A je třeba si uvědomit, jak špatně až může být. Ale představte si, že by se tohle všechno dělo a my jsme seděli doma a vůbec nedávali najevo nesouhlas. To by nám bylo hůř, v hlavě i v srdci,“ zmínil. „Jsme možná v pasti a prohráváme, ale my jsme hrdinové tohoto příběhu. Mějme to na paměti,“ dodal.

Psali jsme ZDE.

„Jsou na nás všechny nasazováni trollové, aby nám na internetu nadávali a vyhrožovali, i smrtí. Na demonstrace nám posílají provokatéry, kteří mají vyvolat nasilí. Snaží se zinscenovat a pořídit takové fotky, aby to vypadalo, že jsme za účast na demonstracích placeni. Chtějí, abychom my udělali chybu. V takové zemi žijeme. Nesnižme se, prosím, k násilí, ale rozhodně zostřeme rétoriku. Už mě nebaví vtip a poetika, tohle není legrace. Někdo nám krade težce vybojovanou úroveň téhle země a její pozici v Evropě. Využívá k tomu slabší a hloupější spoluobčany a jde mu to snadno. Buďme naštvaní a rázní. Babiš a Zeman musí pryč. A nikdo jiný to nezastaví než my. Vytrvalostí,“ míní Mádl.

„Jestli budete odcházet z této demonstrace naštvaní a frustrovaní, že jsme opravdu v pasti, bude to jistě pocit adekvátní situaci, ve které jsme. Ale vzpomeňte si na ty, kteří jsou v táboře agenta Bureše. Ti, co od něj dostali šanci přes zrychlený žebřík se dostat na dobrá místa a teď už třeba vědí, že slouží naprostému zlu. Ale nemůžou už zpátky. Musí poslouchat a doufat, že neobětuje i je. Oni jsou také v pasti, ale na rozdíl od nás jsou v pasti zaporáctvi, slabosti, podvodu a nízkosti. Buďme na sebe pyšní až půjdeme domů a buďme na sebe pyšní, až se půjdeme zase sejít. Děkuju!“ uzavřel.

„...je tu ještě někdo, kdo neví, co je obsahem pojmu NARCIS a kdo je toho představitel? Hrdina, pane Mádle, je člověk který nasazuje svůj život a zdraví pro záchranu jiných lidí – vy zachraňujete jenom své PR a popularitu...“ okomentoval Mádlovo vystoupení Bohuslav Chalupa, bývalý poslanec za hnutí ANO.

„Jiří Mádl, komediant, České Budějovice: ‚Někdo nám krade těžce vybojovanou úroveň této země a její pozici v Evropě. Využívá k tomu slabší a hloupější spoluobčany a jde mu to snadno. Buďme naštvaní a rázní. Babiš a Zeman musejí pryč!‘,“ citoval populárního herce také zbrojní analytik Jaroslav Štefec s velmi nelichotivým komentářem k jeho osobě.

„Tenhle arogantní floutek si vyžebral v době, kdy Andrej Babiš jako ministr financí schvaloval příspěvky jednotlivým filmům, celkem více než 13 milionů korun na díla a umělecké počiny, o nichž absolutní většina lidí nikdy ani neslyšela. Kde tahle parazitická šmíra bere tu drzost urážet více než 1,5 milionu Čechů a navíc vyřvávat o svržení demokraticky zvoleného premiéra a prezidenta, absolutně netuším. Na co si to hraje?! Na revoluci? A kde přišel na to, že lze někomu ukrást geografickou polohu?! Zajímalo by mě, kdo toho člověka platí? Zadarmo přece podobné typy nehnou ani prstem!“ řekl zostra.