Jiří Mádl: Jsme hrdinové. Babiš a Zeman musí pryč. Využívají slabší a hloupější spoluobčany

„Nahrabal si, vem ho čert – Hrabiše i Bagrofert", „Všetci kradnú, iba já čerpám", „Nechceme vládu z krimu" nebo „Benešová Marie – mé podvody zakryje". S takovými i dalšími transparenty v ruce dorazili účastníci demonstrace na náměstí Přemysla Otakara II. Rozdával se tady také chléb, který, jak řekli pořadatelé, nemá s Agrofertem vůbec nic společného. Vypovídala o tom i cedule – Chleba 100procentně Agrofert – free.

Společná cesta na Letnou

Organizátoři na začátek opět poděkovali za to, kolik lidí se na náměstí sešlo. „Já si troufám říct, že tolik nás tu ještě nebylo,“ řekl jeden z řečníků, Tomáš Kuboušek, a dodal: „Sešli jsme se tady proto, že chceme demisi. A proč ji chceme? Chceme ji z toho důvodu, že v demokracii je sice běžné volit a je výborné, že si můžeme zvolit své vlastní zastupitele, ale tito zastupitelé jsou povinni se chovat v rámci demokratických a zákonem daných pravidel. A nejenom zákonem, ale i těch pravidel, která jsou daná a zažitá. A pokud je někdo porušuje, třeba jako náš pan premiér nebo náš pan prezident, tak je naprosto legitimní žádat, aby se chovali stejně jako všichni ostatní občané. To znamená, v rámci pravidel a respektovali naše zákony,“ uvedl Kuboušek a pokračoval. „Minulý týden nás bylo přibližně 120 tisíc na Václavském náměstí. Co jsme slyšeli z nejvyšších míst? Slyšeli jsme pouhou aroganci moci. Premiér se bojí diskutovat se studentem Karlovy univerzity. 120 tisíc lidí je pro něj koncert na Václaváku. Prý bylo hezky. Tak dneska je hezky taky, tak já vás tady vítám.“

Tomáš Kuboušek pak také připomněl akci, která se plánuje na 23. 6. na Letné, a upřesnil, že je možné jet do Prahy hromadně. „Budeme jednat s Českými drahami o vypravení speciálních vlaků,“ sdělil.

Ředitel Jihočeského divadla: Nesmíš krást, nesmíš lhát…

Na začátku českobudějovické demonstrace vystoupil i ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek. Ten hned na úvod řekl, že k lidem na náměstí mluví i jako otec tří malých dětí, kterým se snaží vštěpovat minimálně tři základní věci – neboj se říct svůj názor, nesmíš krást a nesmíš lhát. „K volbám chodím a snažím se volit tak, abych si zvolil zástupce, kteří budou respektovat alespoň tyto tři základní premisy. A to se bohužel jaksi nedaří,“ uvedl Lukáš Průdek a ohledně protestů, které se konají napříč celou Českou republikou, dodal. „Co mě velmi rozčiluje a v zásadě až uráží, je, když se z různých stran dozvídám, že toto je uměle vyvolaná hysterie a že to nemá žádný smysl. Tak já bych vám chtěl říct, že vám za to moc děkuji, že tady jste, nepovažuji to za hysterii a myslím si, že to má velký smysl. Protože naše demokracie je velmi mladá a my se teprve učíme vyjadřovat svůj názor. A to, že tady stojíme, to není o tom, že bychom nerespektovali výsledek svobodných voleb, ale je to jenom legitimní způsob v demokratickém uspořádání vyjádřit svůj názor, svoji nespokojenost. Děkuji vám za to.“

Mádl k demonstrantům: My jsme hrdinové tohoto příběhu

Do Českých Budějovic dorazil tentokrát na demonstraci i místní rodák, herec a režisér Jiří Mádl. „Jsem moc rád, že se tu scházíme a že se mi přece jen podařilo na otočku dorazit. Protože si uvědomuji, že právě regiony teď drží karty v ruce. Když poroste účast ve městech mimo Prahu, poroste i šance na to, že se něco změní," řekl na úvod a pokračoval. „My nemáme a ani teď nemůžeme mít žádný koncept. Nemáme zatím tu moc. Babiš v zatím ještě demokratických volbách vyhrál. Stihl si obsadit spoustu důležitých úřadů a institucí, protože kdyby to neudělal, šel by sedět. Všichni to víme," pronesl Mádl z improvizovaného jeviště a následoval velký potlesk. Poté herec mluvil dál. „Ty scénáře toho, jak to bude, nejsou ale vůbec dobré. Když si na něj Evropa došlápla, obvinil ji, že může za schodek státního rozpočtu, který mají ale na starosti jeho lidé, jeho ministerstvo. A věřte, že Evropa se nezalekne a bude chtít peníze zpátky. A nebude rozhodně chtít dávat Agrofertu další. Až Babiš usoudí, že se mu to nevyplatí, započne kampaň na vystoupení z EU. A my už nebudeme mít žádné dovolání, žádnou opravdu objektivní kontrolu zvenčí. Budeme mít jen úřady obsazené Babišem," pronesl Jiří Mádl s tím, že si myslí, že se situace zostřuje a bude hůř. A je třeba si prý uvědomit, jak špatně až může být. „Ale teď si představte, že by se tohle všechno dělo a my jsme seděli doma. A nedávali vůbec najevo svůj nesouhlas. To by nám bylo hůř v hlavě i v srdci. Jsme možná v pasti a prohráváme, ale my jsme hrdinové tohoto příběhu. Mějte to na paměti," vyzval umělec lidi na náměstí a opět následoval velký potlesk.

„Jsou na nás všechny nasazováni trollové, aby nám na internetu nadávali a vyhrožovali. I smrtí. Na demonstrace nám posílají provokatéry – nebo alespoň v Praze to tak bylo – kteří mají vyvolat násilí. Dokonce se snaží zinscenovat a nafotit takové fotky, aby to vypadalo, že jsme za účast na demonstracích placeni. V takové žijeme zemi,“ řekl také Mádl a na účastníky českobudějovické akce apeloval. „Nesnižme se prosím k násilí, ale rozhodně zostřeme rétoriku. Tohle není legrace. Někdo nám krade těžce vybojovanou úroveň této země a její pozici v Evropě. Využívá k tomu slabší a hloupější spoluobčany a jde mu to snadno. Buďme naštvaní a rázní. Babiš a Zeman musejí pryč. A nikdo jiný to nezastaví než my. Vytrvalostí!“

Tuna: V čele naší země stojí člověk, který se ve velkém kapsuje na penězích nás všech…

Promluvit k demonstrantům přijel do Českých Budějovic i bývalý reportér televize Nova Jan Tuna. „Když jsem se před pár lety přestal učit hrát na piano, tak by mě nenapadlo, že budu hrát na koncertě, ale když je hezky, tak... se to stalo,“ zareagoval hned na úvod na nedávná slova premiéra Babiše ohledně toho, proč lidé chodí na demonstrace, a pokračoval. „Já jsem dnes sem do Budějovic málem nedojel, protože mi uprostřed cesty chcíplo auto. A já jsem v tom viděl velkou symboliku. Protože mnohdy se nám stane, že se něco hned nepovede a vypadá to, že všechno je naprd a ztracené. Ale to auto se asi po deseti minutách rozjelo. Tak doufám, že jak se to v této zemi zaseklo před pár lety, kdy se stal premiérem Andrej Babiš, nebo ministrem financí, takže to auto naší země se zase rozjede,“ vysvětlil Tuna a i on poděkoval lidem, kteří se na náměstí sešli. „Děkuji, že dáváte jasně a hlasitě najevo, že vám to stejně jako mně není jedno. Stejně jako statisícům lidí v této zemi. Že nám to prostě není jedno! Že nám není jedno, že v čele naší země stojí člověk – trestně stíhaný agent komunistické Státní bezpečnosti, mnohaletý člen KSČ, který se ve velkém kapsuje na penězích nás všech,“ pronesl k účastníkům demonstrace a jeho proslov v tu chvíli přerušili výkřiky na adresu Andreje Babiše – hanba. Když náměstí opět utichlo, Jan Tuna pokračoval. „Na penězích nás všech, kteří každé ráno vstáváme, abychom z toho, co vyděláme, zaplatili daně, ze kterých si pak on přeposílá miliardy. Činí tak druhý nejbohatší člověk v České republice, multimiliardář, který na rozdíl od všech ostatních může z titulu své funkce rozdělování společných peněz ovlivnit a evidentně to i ovlivňuje. Je totiž premiérem České republiky,“ sdělil rázně novinář a opět následovaly výkřiky hanba a demisi.

Poté Jan Tuna předložil účastníkům demonstrace některá čísla. „Od vstupu Andreje Babiše do politiky získal jeho Agrofert na dotacích z kapes daňových poplatníků sedm miliard korun. Za to by se dalo postavit v nemocnicích například 14 chirurgických pavilonů nebo 140 škol,“ vypočítával novinář. „Nechává si vyplácet stále více a více. Jen v roce 2017 to byly dvě miliardy. dvě miliardy za jediný rok! Z kapes daňových poplatníků z celé Evropské unie i České republiky včetně těch nejchudších, kteří každý měsíc čekají jak na smilování na výplatu. Do kapes multimiliardáře, který prý nešel do politiky kvůli penězům. To si žádný jiný politik v historii této země nedovolil. Ani ti nejproklínanější,“ dodal Jan Tuna.

