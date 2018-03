Jiří Ovčáček účtoval před kamerou: Pražská kavárna, to je ta skupinka lidí, která na rozdíl od prezidenta nesnese oponentní názor

Prezident svůj slib o tom, že bude méně útočný a méně arogantní, jak sám před volbami sliboval, podle Jiřího Ovčáčka stoprocentně naplňuje. „Ani mě to nenapadlo, že by to tak nebylo. A pokud prezident nehezky hovoří někdy o pražské kavárně, tak to je ta skupinka lidí, která má neblahou vlastnost, že odmítá respektovat druhý názor,“ uvedl Ovčáček, že na rozdíl od prezidenta tito lidé oponentní názor skutečně nesnesou. Právě pražské kavárně totiž prezident krátce po svém znovuzvolení vzkázal „shut up“, a to prý proto, aby se druhé názory naučili konečně respektovat. „Tito lidé si musí uvědomit, že tu nejsou pouze obyvatelé, ale občané,“ zdůraznil.

„Pan prezident se snaží naslouchat oponentním názorům a je tím pověstný, respektuje názory lidí. To, že mluví o některých novinářích jako o pitomcích, je někdy velmi přiléhavé, upozorňuje na to, když někdo nechce demokraticky diskutovat, proto někdy takové výrazy patří i do politiky,“ míní mluvčí prezidenta, podle kterého nemůže Zeman respektovat to, když si někdo dovolí rozdělovat a urážet občany. Prezident také podle Ovčáčka není žádným vnitřně rozezleným mužem, ale naopak vysoce pozitivním člověkem.

Při inauguračním projevu Miloše Zeman odešlo z Vladislavského sálu patnáct politiků. Podle expředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové (ODS), jež byla jednou z těch, kteří sál během projevu opustili, se do inauguračního projevu přeneslo to, co dělal Zeman v posledních letech, tj. rozděloval českou společnost. „Tohle mě od Němcové velmi mrzí, z její strany to nebylo vůbec namístě. Velmi se mýlí, celý projev měl motiv aktivního občanství,“ uvedl Ovčáček s tím, že udělala velkou chybu, že si projev neposlechla do konce.

Ovčáček vyloučil, že by Zemanovi vadila kritická média. To, co mu vadí, jsou prý fake news. „Několikrát jsem upozorňoval, že například týdeník Respekt uveřejnil v loňském roce klasickou fake news, že Zeman používá čínský mobilní telefon, se kterým si telefonuje se světovými státníky. Týdeník se za to nikdy neomluvil,“ řekl s tím, že něco takového je vysoce poškozující záležitost. „Žalovat taková média nemá smysl, ale má smysl se ozvat,“ doplnil.

Dále Jiří Ovčáček připomněl, že názor na Zdeňka Bakalu s prezidentem sdílí, protože i podle něj je Bakala trvalým traumatem této společnosti. „A to kvůli bytům OKD, je to věc, která hýbe politickou scénou. Je to trauma této společnosti, které je nevyřešené,“ uvedl a dodal, že jinak si myslí, že kritická žurnalistika je velmi potřebná a nezávislá média jsou pro demokratickou společnost mimořádně důležitá.

V jednom z předešlých dílů na DVTV prohlásil Jan Svěrák, že když je prezident zvolen většinou, tak by se měl snažit, abychom byli jeden národ. „Když tomu tak není, tak jsme rozdělení a snadnou kořistí pro kohokoliv,“ řekl. „Jsem poněkud alergický na výraz jeden národ. Když se podíváme do historie, tak to opravdu není hezký výraz. Jeden národ tu existoval za komunismu. V národě jsou různé názory,“ uzavřel mluvčí s tím, že prezident se může národ pokoušet spojovat a přesvědčovat, ale nikdy nepřesvědčí všechny, to je podle něj nesmysl, jelikož každý názor rozděluje.

Psali jsme: Zeman? To je snad nějaká psychická nemoc, to nemůže dělat zdravý člověk, řekla Miroslava Němcová, zasypaná květinami VIDEO Není to Český lev, ale Český tchoř. ČT se ohrožuje sama. Pořád ti samí hosté, jako když na přehlídce chodí ti samí vojáci dokola, říká Lenka Procházková Novinář z ČT a Českého rozhlasu si vyšlápl proti Zemanovi. Do veřejného prostoru vyslal tato slova Odchod Miroslavy Němcové při inauguraci prezidenta. Bývalý vysoký představitel Evropského parlamentu: Odvaha? Spíše neslušnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab