Jiří Pospíšil: Každý politik nemusí být „muž s gulama“

Pospíšil uvedl, že časy, kdy politik musí voliče přesvědčovat hlasitými projevy, jsou minulostí. „Nemusí je okouzlit tím, že je dominantní nebo s jakou razancí bouchá do stolu. To jsme tady už měli, politiky, kteří si mysleli, že alfa samci jsou ti nejsilnější,“ pronesl v pořadu K věci v souvislosti se zaznívající kritikou na adresu Czernina.

To, že byl Czernin ve své funkci prvního místopředsedy TOP 09 spíše nenápadný, považuje Pospíšil za přednost. „Pan Czernin je mimořádně nenápadný, tichý, veselý muž. Lidé ho mají rádi, když přijde do restaurace, dokáže se bavit s každým. To se ukázalo i v době, kdy uspěl v senátních volbách, a to navíc v zemědělském okrsku. Stranický dres mu pomůže minimálně, především jde s kůží na trh jen se svým jménem,“ řekl europoslanec.

Czernina si jako politika váží. „Tomáš Czernin má mimořádné kouzlo a charisma. To je takový ten politik, který musí být, jak se říkalo v době Paroubka nebo Topolánka, muž s gulama. Každý nemusí okouzlit své voliče tím, že je dominantní, nejlépe a nejrychleji mluví a razantně bouchá do stolu,“ uvedl, že Czernin je u voličů a v TOP 09 oblíbený právě svou noblesou, neokázalostí.

„Nevadí mi, že se jedná o jiný prototyp politika, než jakého v Čechách vyžadujeme. Jeho styl je úspěšný a patří i do vedení TOP 09,“ dodal na adresu Czernina.

Vyjádřil také názor na expředsedu Miroslava Kalouska, ten na sobotním sněmu vzbudil pozdvižení, když se usadil do zadních řad určených pro hosty. „Nevnímám ho ani v souvislosti s tímto jako rebela,“ řekl Pospíšil a zmínil, že Kalouska si váží. „V rámci strany se můžu s někým přít či soutěžit s dalšími místopředsedy, ale my jsme jiná kategorie. Otcové zakladatelé jsou jenom dva. A tak jsem Kalouska vnímal i v době, kdy mě velmi kritizoval,“ zdůraznil.

