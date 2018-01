Jiří X. Doležal: Zemana něčím dopují, aby ho udrželi naživu

Od chvíle, kdy s v sobotu odpoledne začal na televizních obrazovkách objevovat průběžné výsledky sčítání hlasů v druhém kole prezidentské volby, to podle Jiřího X. Doležala začalo s českou demokracií vypadat špatně. Podle komentátora za to ještě dnes můžeme děkovat čtyřiceti letům českých komunistů u moci. Po století česká kotlina patřila k západnímu kulturnímu okruhu. Byla jeho nejvýchodnější součástí, ale byla jeho součástí, komunisté to ale za pouhé čtyři desítky let změnili.

V moderním Česku jsme prý prozatím zanedbali morální a duchovní obrodu národa.

V takovéto situaci se pak není co divit, že v přímé volbě prezidenta vítězí člověk, jakým je Miloš Zeman. Lidé prý bohužel znovu dokázali, že bolševismus zůstal i takřka 30 let po pádu komunistického režimu přežívá v duších mnoha obyvatel. Těch obyvatel, kteří dávají před demokracií přednost hulvátství a populismu.

„Co vlastně volili občané, kteří dali svůj hlas Zemanovi? Jednoduše řečeno nesvobodu. Pokud bych to měl nějak rozvést: Zeman se stal symbolem temných vazeb na východní totalitní autokracie, jako je Rusko a Čína. Zeman se stal symbolem propojení s různými podivnými kmotry, kmotříčky a veksláky, jako je jeho kancléř Mynář či jeho poradce Nejedlý. Zeman se stal symbolem mocenského paktu s mužem, který je zásadním ohrožením české demokracie – Andrejem Babišem,“ pokračoval publicista

„Zároveň se stal symbolem sprostoty, buranství a hulvátství a jeho nejslavnější výroky o Pussy Riot jako by vypadly z huby ruského mužika,“ doplnil k dokreslení neveselého obrazu prezidenta.

Faktem ovšem je, že prezident nevypadá, že by kypěl zdravím. Doležal si proto položil ještě otázku, čímpak asi pana prezidenta dopují, aby nadále žil a prezidentoval. Publicista si prý nemůže pomoct a za vším hledá drogy. Právě skrze povzbuzující prostředky si lze vyložit fakt, že prezident někdy srší energií a jindy působí jako oživlá mrtvola.

„Proto první, co mne napadlo, když jsem pak pana prezidenta viděl v duelu ČT, bylo, že si dal lajničku koksu, “ napsal Doležal. Po chvilce však tuto myšlenku opustil. Užíváním drog by se mohl prezident přiblížit pražské kavárně, o což určitě nestojí a navíc by riskoval, že to na něm odborníci poznají i z televizních obrazovek.

Doležal se ostatně obrátil na jednoho ze svých známých – na lékaře, s dotazem, co může na Zemana takto působit.

„A dozvěděl jsem se, že podobně mohou nakopávat i velmi vyžilého a nemocného člověka běžné tabletky předepisované proti chřipce či nachlazení, které obsahují pseudoefedrin. Takové tabletky jsou rozšířené, nikoho nevyděsí, nikdo nemůže uživatele obviňovat, že fetuje, mají však v podstatě podobný „nakopávací“ účinek jako speedy známé z drogové scény. Ostatně z léků obsahujících pseudoefedrin se běžně perník vaří. Když se berou jen při nachlazení, nijak neškodí. Dlouhé užívání však může nechat následky, být na budivých látkách vyvolává paranoidní psychózu,“ podotkl Doležal.

