Jízdenky, provize, vila na Madeiře. Podívejte se, kvůli čemu všemu půjde před soud Ivo Rittig

Pražský státní zástupce Adam Borgula by se mohl vrhnout na psaní románů. Jeho obžaloba v kauze pražského dopravního podniku čítá 255 stránek. Případ zamířil k soudu. Jde o známé provize z předražených jízdenek, která předznamenala problémy známého lobbisty Ivo Rittiga a utnula kariéru generálního ředitele pražského dopravního podniku Martina Dvořáka. Podle Nadačního fondu proti korupci, který případ otevřel, se z každé jízdenky platila skoro padesátiprocentní provize karibské společnosti Cokeville Assets. Příjemcem provizí měl být podle fondu lobbista Rittig. V případu figurují i bývalý pražský radní nebo někdejší právník šéfa televize Nova Vladimíra Železného.

Mužem, okolo kterého se všechno točilo, byl podle státního zástupce Adama Borguly šéf městského přepravce Martin Dvořák. Žalobce konstatoval, že se měl Dvořák podílet na manipulaci tří zakázek podniku. S Ivo Rittigem pak měli stát v zákulisí zahraničních firem, jež měly řídit vítěze tendrů. Dvořák měl dokonce skrytě ovládat šedesátiprocentní podíl firmy, která přes další společnosti vlastnila společnost Cross Point, jež po jeho nástupu do dopravního podniku podle žalobce zprostředkovala zmanipulovaný kontrakt na prodej jízdenek a kupónů v prostorách přepravní společnosti. Druhou část pak měl ovládat Ivo Rittig, jak stojí v obžalobě.

Dvořák měl přes offshore strukturu ovládat také polovinu firmy Crowsnest, jež získala zakázku na SMS jízdenky. Žalobce v těchto dvou případech vyčíslil škodu na 361 milionů korun. Škoda dalších sto milionů pak měla vzniknout kvůli třetí, údajně zmanipulované zakázce pro společnost Neograph ze Štětí, která dodávala papír pro jízdenky.

Celkem je v kauze obviněno 18 lidí. Obžalobu na začátku listopadu podal státní zástupce Adam Borgula na pražský městský soud, termín líčení zatím není znám. ParlamentníListy.cz získaly část textu obžaloby, který přikládají v příloze k tomuto článku.

Celkem 11 lidí z 18 obviněných lidí se bude před soudem zpovídat z praní špinavých peněz, Dvořák je pak s dalšími lidmi obžalován z manipulace zakázek a zpronevěry. Mezi obžalovanými figuruje vyjma už zmíněného lobbisty Ivo Rittiga a jemu blízkých právníků z advokátní kanceláře Šachta and partners, dnes MSB Legal, účetní, Dvořákova matka Marie Nováková, někdejší právník ředitele televize Nova Vladimíra Železného Aleš Rozehnal nebo někdejší pražský radní za ODS Radovan Šteiner. Žalobce Borgula došel k tomu, že se v souvislosti se zakázkami na dopravním podniku mělo „vyprat“ 150 milionů korun.

Všichni obžalovaní ale skutky, jež jim jsou kladeny za vinu, odmítají. „Spis je tak rozsáhlý a je v něm tolik dokladů, stanovisek a posudků, které jednoznačně ukazují, že by mělo být ukončeno vyšetřování formou zproštění obvinění,“ okomentoval sdělení obvinění v této kauze bývalý ředitel pražského dopravního podniku Martin Dvořák. Advokáti některých obviněných chtějí soud požádat o to, aby rozhodl ve zkráceném řízení a případ vrátil policii zpět, aby ho dovyšetřila.

Estébáci na scéně

Příběh začal na jaře 2007, kdy se bývalý šéf televize Prima Martin Dvořák stal ředitelem dopravního podniku. Zakázky pro firmy Cross Point, Crowsnest a Neograph následovaly. V obžalobě stojí, že jeden ze spolumajitelů Neographu, Vladimír Sitta, měl u výslechu prezentovat, co mu v té době pověděl spoluvlastník papírny Jan Janků: „Že je příhodná doba a vhodná konstelace, kdy se jeho příteli Ivo Rittigovi a Pavlu Bémovi (bývalému primátorovi Prahy – pozn. red.) podařilo do dopravního podniku nainstalovat Martina Dvořáka jako generálního ředitele.“ „Tak se také nakonec stalo,“ napsal žalobce Borgula. V obžalobě se řeší i nákup vily na ostrově Madeira, která papírově patří matce Martina Dvořáka, ale vyšetřovatelé se domnívají, že fakticky patří Dvořákovi.

Dvořák měl například hned po nástupu do funkce vypovědět smlouvu na prodej jízdenek a získala jej firma Cross Point, která byla v područí dalšího z obžalovaných, Pavla Švarce. Ten shodou okolností před rokem 1989 působil v komunistické Státní bezpečnosti jako další aktéři spletitého příběhu. Cross Point pak získala kyperská společnost, spleť nečitelných firem a na konci finančního řetezce měli stát jako takzvaní beneficienti Martin Dvořák a lobbista Ivo Rittig.

„Z uvedeného je patrné, že čtyřicetiprocentním vlastníkem společnosti Cross Point byl Ivo Rittig a šedesátiprocentním vlastníkem Martin Dvořák.

Jiná, podle žalobce „cinklá“ zakázka byla o dodávce jízdenek, jež zajišťovala společnost Neograph, kterou vlastnili taktéž bývalí příslušníci StB. Generální ředitel Dvořák, spolumajitel papírny Jan Janků nebo firemní administrátor Ivo Rittiga Peter Kmeť měli podle obžaloby způsobit škodu téměř 100 milionů korun. 41,2 milionu mělo putovat do karibské společnosti Cokeville Assets, kterou papírově vlastnil Kmeť. 19,6 milionu pak mělo podle obžaloby přistát na účtech Ivo Rittiga za údajné poradenství, na tom se měli podílet jeho právníci.

Ivo Rittig odmítl vypovídat, tvrdí po celou dobu, že finanční toky z dopravního podniku neovlivňoval. S Cokeville Assets prý spolupracoval pouze za českými hranicemi a s domácími kontrakty neměl nic společného.

Posledním případem je výběrové řízení SMS jízdenky, podle obžaloby opět zmanipulované. Firma Crowsnest nabídla údajně ojedinělé řešení a zúčastnila se tendru jako jediný účastník. Žalobce Borgula tvrdí, že za polovinou Crowsnestu měl stát zprostředkovaně Dvořák. Cca čtyřicet milionů korun z Crowsnestu mělo putovat na nákup luxusní vily na Madeiře, kterou oficiálně pořizovala Dvořákova matka Marie Nováková. Na haciendu měla část peněz poskytnout společnost Unitex z Britských Panenských ostrovů, kterou zprotředkovávali advokáti ze Šachta and partners (dnes MSB Legal). Žalobce Borgula tvrdí následující: „Jejím benefičním vlastníkem byl Martin Dvořák.“

Kvůli transakcím Crowsnestu do údajného následného praní peněz byl podle obžaloby zapleten i právník Aleš Rozehnal. Crowsnest měl posílat peníze na účet rakouské firmy Kyrenia, v níž Rozehnal působil jako jeden z jednatelů.

Jak už jsme uvedli, všichni obžalovaní vinu odmítají. Protože jde o velice složitou kauzu s přesahem do zahraničí, není vyloučeno, že se případ nepodaří dotáhout do konce. Žalobce pražského Vrchního státního zastupitelství Adam Borgula totiž dosud žádný podobně velký případ před soudem nežaloval. Už objem obžaloby – 255 stránek – naznačuje, že s prokazováním trestné činnosti to vůbec neměl jednoduché.

autor: Jaroslav Šťastný