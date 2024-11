Jízlivý Ukrajinec popřál Evropské unii k Trumpovi

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5341 lidí

Ale někdejší ukrajinský důstojník, který na sociálních sítích vystupuje pod označením Tatarigami zdaleka tak optimistický nebyl. Upozornil mimo jiné, že pokud někdo olituje Trumpovi vítězství, bude to EU. Kvůli ruskému vládci Vladimíru Putinovi.

„Zatímco Ukrajina bojovala na frontě 3 roky, Evropa měla šanci na přezbrojení a navýšení výroby. Místo toho Evropa vsadila na vítězství současné administrativy a nyní propuká panika. Putin bude pravděpodobně prosazovat nové bezpečnostní uspořádání v Evropě. Užijte si to,“ poznamenal sarkasticky směrem k EU.

While Ukraine fought on the frontlines for 3 years, Europe had a chance to rearm and ramp up production. Instead, Europe gambled on the current administration’s victory, and now, panic is setting in. Putin will likely push for a new security arrangement in Europe. Enjoy. — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 6, 2024

O pár hodin později se vyjádřil k situaci přímo v USA.

„Aby se vyhnula další eskalaci, rozhodla se Bidenova administrativa pro deeskalaci a vložila vítězství do rukou svého oponenta,“ poznamenal Tatarigami. Posléze dodal, že šlo o sarkasmus.

To avoid further escalation, the Biden administration chose to de-escalate and hand their opponent a win. — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 6, 2024

Padla také výzva, že co dělají Spojené státy, je jedna věc, ale teď záleží, co udělá Evropa,“ společně to můžeme dokázat,“ volal po vítězství Alexandr, který o sobě na sociální síti X prozradil, že pracuje na nahrazení nebo obnovení ukrajinských uměleckých děl zničených Ruskem.

„Přiveďte boty Evropanů do ukrajinského zázemí, a tím uvolněte ukrajinské jednotky pro boj v předních liniích. Co dělá Amerika, dělá Amerika. Co dělá Evropa, je jiná věc. SPOLEČNĚ TO MŮŽEME VYHRÁT!!!“ napsal Alexandr. A nešetřil přitom velkými písmeny.

Po sociální síti X také koluje mapa, jak by taková přítomnost vojáků EU na Ukrajině v praxi vypadala.

Europe. If Trump wins...



Put European boots on the ground in rear areas in Ukraine, freeing Ukrainian troops for the front lines.



What America does, America does.



What Europe does is another matter.



TOGETHER, WE CAN WIN THIS !!!! pic.twitter.com/31yzdUfLMP — Aleksandr X (@AleksandrX13) November 6, 2024

Many are now saying that it is too late to ramp up production for Ukraine. This is only partially true. It is correct that we squandered 2.5 years with doing almost nothing, but we have assets to react almost instantly.



What we can do right now is assembling a force which moves… pic.twitter.com/98XvO3W8C2 — (((Tendar))) (@Tendar) November 6, 2024

Veterán bojující na Ukrajině proti Rusku od roku 2014, který se na sociální síti představil jako Constantine, po vítězství Donalda Trumpa taktéž zkritizoval evropské státy. Pracoval přitom s myšlenkou, že Evropě chybí odhodlání bránit své státy.

„Hodně se mluví o přezbrojení Evropy, ale pochybuji. Ve velké části Evropy je mezi obyvateli jen malá skutečná ochota bránit své země. Bez toho je nepravděpodobné, že by politické strany realizovaly významné obranné investice,“ pravil Constantine.

Konstatoval, že především EU může sázet na to, že Ukrajina notně oslabila a ještě oslabí ozbrojené síly Ruské federace a lidé v EU budou mít ještě trochu času zbrojit. Jenže podle názoru Constantina se právě toto nestane. „Touha podnikatelské elity obnovit obchod s Ruskem brání vyšším investicím,“ poznamenal veterán.

Evropská závislost na USA tak podle něj bude pokračovat. Nebo nebude, pokud Trump vystoupí z NATO.

„Pokud Trump vystoupí z NATO, Evropa může stále váhat s účinnou reakcí. Ruskem kontrolovaná média ovlivňují velkou část informačního prostoru a utvářejí narativy, které by mohly odrazovat od akce. Bez zásadního posunu v ochotě lidí bránit své národy se nakonec změní jen málo. Nevidím žádné známky toho, že by se tento posun v evropských společnostech odehrával,“ podotkl Constantine s důrazem na neochotu Evropanů bránit své země.

There’s a lot of talk about Europe rearming, but I’m doubtful. Across much of Europe, there’s little real willingness among the population to defend their countries. Without that, political parties are unlikely to make significant defense investments.



Europe could consider… pic.twitter.com/X3bqR0Hq3H — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) November 6, 2024

Mezinárodní politická analytička, zakladatelka strategické poradenské společnosti CoStruct Jessica Berlinová podobné úvahy shrnula. Evropa teď podle ní měla dva roky na to, aby Ukrajině pomohla, přičemž přitom měla za zády dosluhujícího prezidenta USA Joea Bidena. Ale situace už se brzy změní.

„Promarnili jsme je a teď možná budeme muset bránit Ukrajinu s Trumpem stojícím za Ruskem. To není chyba amerických voličů, ale chyba evropských lídrů,“ poznamenala.

Dříve žila a pracovala v Afghánistánu, Číně, Myanmaru, Rwandě, Velké Británii a USA, v americkém senátu, na americkém ministerstvu obrany a v německé rozvojové agentuře.

Europe had over two years to defend Ukraine with Biden behind us. We wasted them, and now may have to defend Ukraine with Trump behind Russia. That’s not American voters’ fault, it’s European leaders’ fault. — Jessica Berlin (@berlin_bridge) November 6, 2024

Ekonom Robin Books se přidal.

„EU měla více než 2 roky na to, aby udělala správnou věc na Ukrajině. To ne. Místo toho se zahalila do hanby a chránila vlastní zájmy, jako jsou řečtí oligarchové námořní dopravy a němečtí exportéři. Nyní čas vypršel. EU potřebuje hlubokou reformu, která přinese transparentnost a odpovědnost...“ napsal ekonom na sociální síti X.

The EU had over 2 years to do the right thing on Ukraine. It did not. Instead, it covered itself in shame, protecting vested interests like Greek shipping oligarchs and German exporters. Now time has run out. The EU needs deep reform that brings transparency and accountability... pic.twitter.com/VaYm0rtl7X — Robin Brooks (@robin_j_brooks) November 6, 2024

