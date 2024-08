Jména, kolem kterých se v ČT našlapuje. Znalec rozebírá, jak to vzniklo

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4934 lidí ve svém komentáři pro Deník Alarm popsal, že „cokoliv, co se děje v České televizi od vánoční krize v roce 2000, nabývá politického rozměru“ a poukázal rovněž, že „podezření, že jde ČT na ruku té či oné politické straně, je takřka národním konsenzem, jen chybí shoda na tom, komu že svým vysíláním vlastně prospívá“. „To ukázala i pandemie, kdy televize minimálně v prvních měsících působila spíše jako krizová komunikační linka vlády než nezávislé médium, jež by podrobovalo mocenská rozhodnutí kritickému zkoumání,“ připomenul.



Právě informování během počátku epidemie covidu mělo jasně ukázat, že ČT není tím, za co ji někteří lidé měli. „I když ve veřejném prostoru převládá názor, že veřejnoprávní novinářstvo je hrází proti Babišovým mocenským choutkám, pokrývání covidu dokládá, že za Dvořáka televize chutě rezignovala i na svůj boj s oligarchou, pokud to bylo výhodné pro její vztah s establishmentem,“ shrnul docent z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity.



Středopravicoví politici a političky za poslední dekádu dle Motala „neudělali vůbec nic, co by pomohlo nezávislost České televize zvýšit“ a „používali ji jen jako jeden ze střípků své permanentní antibabišovské předvolební kampaně, zatímco liberálové dle něj zapomínají na to, že „veřejná služba má reprezentovat realitu celé společnosti a poskytovat prostor pro diskuzi všech názorových a postojových skupin, nikoliv jen těch, které odpovídají dobrému ‚demokratickému‘ vkusu“.

„Hrozba polského, maďarského či dnes již i slovenského scénáře státní normalizace médií veřejné služby“ se dle Motala stala „bičem na jakoukoliv kritiku práce televizních redakcí“ a v ČT v uplynulých letech vznikl jakýsi „klub privilegovaných“.

Postupem času se tak měla ve vysílání ve svých pozicích opevnit malá skupinka privilegovaných tváří České televize, v čele s Václavem Moravcem, Norou Fridrichovou, Markem Wollnerem nebo Michaelou Jílkovou a mezi mladými novináři a novinářkami z České televize je dnes dle Motala v soukromých i výzkumných rozhovorech „přes všechnu vnější loajalitu znát špatná nálada reflektující nedostatek perspektivy ke kariérnímu růstu a únava z toxického prostředí“.



„Autoritářské praktiky, bossing či sexuální obtěžování nejsou v tak velké instituci nic nečekaného, problémem ale je, že minulé vedení je neřešilo. Minimálně dokud nevypukla kauza Marka Wollnera a Nory Fridrichové. Dořešit je však musel už nový ředitel, který zdědil stát ve státě spíše než otevřenou a demokratickou mediální instituci,“ shrnuje etik médií stav ČT, který zdědil její nový ředitel Jan Souček. Právě ten prý oproti svému předchůdci Petru Dvořákovi „dělá zatím spíše kosmetické změny“, přestože i ty „vzbuzují silný odpor“.

Ke kauze kolem bývalého reportéra České televize Marka Wollnera přikládá, že „těžko věřit, že by nikdo nevěděl“ o „Wollnerově sexuální šikaně podřízených“.



Právě tato kauza navíc měla „demaskovat jako osobnost“ také moderátorku Noru Fridrichovou, jejíž pořad 168 hodin byl na obrazovce od roku 2006, nežli se před nedávnem ČT rozhodla, že jej po prázdninové pauze už neobnoví.

Z původně čerstvé a místy satirické publicistiky se za necelých 20 let vysílání tento pořad dle Motala „proměnil do podivného formátu ve stylu ‚co si Fridrichová myslí o světě‘“ a rozhodnutí Součkova vedení by podle něj jen sotva vzbudilo nějakou pozornost, kdyby „nešlo o prominentní a privilegovanou tvář televize“.

Podobně na to má být též další velká tvář veřejnoprávního kanálu – moderátor Václav Moravec. Kolem něj prý „Souček našlapuje opatrně“, ale na místě by dle Motala byly spíše „ráznější kroky“, které by zajistily televizi „větší otevřenost, možnost uplatnění novinářů a novinářek, kteří se přes tyto vyvolené výše nedostanou, a především posílit rozmanitost toho, co lze v televizi vidět a slyšet“.



„Protože za demokratické ideály nelze bojovat autokratickým chováním, ale kritikou, dialogem a neustálou proměnou,“ dodává, že k zajištění, aby byla Česká televize nezávislá „je nutné rozpustit klub privilegovaných“.

Část komentáře Jana Motala sdílel rovněž předseda Rady České televize Pavel Matocha, jenž podotknul, že se tento text „soustředí na Noru Fridrichovou a Václava Moravce, ale má i obecný přesah“.

Že by Česká televize s novým vedením nalezla správný směr, si však nemyslí novinářka a radní ČTK Angelika Bazalová. „No to by bylo sice pěkné (posílit rozmanitost), ale k tomuto cíli současné vedení ČT ani trochu nesměřuje. Spíš naopak. To, co se děje je naopak konsolidace, normalizace a čistky ve vlastních řadách,“ míní.





