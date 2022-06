Jourová: Žádný vládní tarif na elektřinu. Ani státní obchodník. Nakupte s EU

Ruská agrese na Ukrajině dál pokračuje, panují obavy, že ani šest balíků sankcí s Vladimirem Putinem nic nedělá. Tyto teze eurokomisařka Věra Jourová v pořadu Interview ČT24 vyvracela, sankce mají prý na ruskou ekonomiku devastující účinky. A další balíky by měly přijít; nastínila, co je jejich cílem. Hovořila také o tom, jak si Evropa i „naše kotlina“ zajistí na zimu dostatek tepla. Smetla ze stolu záměr na vládní speciální tarif na energie i koncept tzv. státního obchodníka s elektřinou. Nejrychlejší a nejsnadnější by podle jejích slov bylo, kdyby Česko využilo možnost společných nákupů, jak navrhuje Evropská komise. Do eurokomisařky už si rýpl novinář Erik Best.

Česká vláda chce mít do konce srpna speciální tarif na energie pro slabší domácnosti a některé firmy. Nebylo by jednodušší, aby česká vláda přejala doporučení Evropské komise? „Evropská komise státům navrhla celý vějíř opatření, buď si státy tyto návrhy berou, nebo jsou kreativní a hledají řešení, která lépe vyhovují jejich státnímu systému. Sice tu máme společný trh, ale věci týkající se energetiky a elektřiny jsou závislé hodně na státní politice,“ nechtěla zprvu Jourová postup české vlády v této oblasti více hodnotit.

S řešením energetické krize má vládě ČR pomoci nově navržený tzv. státní obchodník s energiemi. Má sloužit především pro nákup plynu, do budoucna možná i dalších energií. Jourová připomíná, že Evropská komise jedním ze svých opatření, která mají zamezit velkým problémům s energiemi v EU, dává možnost dobrovolného společného nákupu energií a dodávek zkapalněného plynu od jiných dodavatelů než je Rusko.

„Očekává se, že jinak by zde mohly být vyšší ceny, pokud by si to dojednávaly jednotlivé státy. Věřím, že si státy dobře propočítávají, jaká varianta je výhodnější a na co si troufnou samy,“ podotkla Jourová s tím, že výhoda velkého nákupu je zde nesporná.

Ve středu bude Jourová jednat v Bruselu se zvláštním zmocněncem vlády ČR pro energetickou bezpečnost Václavem Bartuškou. Předpokládá, že se od něj dozví podrobnosti o vládních opatřeních, která mají zmírnit dopady energetické krize na české domácnosti a na české občany. „Předpokládám, že by mi mohl dát určitou osvětu v této oblasti. Upřímně řečeno, byla bych docela ráda, kdyby Česko využilo možnost těch společných nákupů. Vypadá to jako nejrychlejší a nejsnadnější cesta k tomu, abychom měli levnější energie. Chtěla bych se s ním také bavit o investicích do obnovitelných zdrojů,“ dodala k jejich nadcházející schůzce.

Evropská komise podle ní má přesnou analýzu, co by pro jednotlivé unijní země znamenalo odstřižení od ruského plynu a ropy. Tyto analýzy pak budou hrát podle ní i roli při rozdělování finančních prostředků na investice. Důsledky odstřižení prý napomohou ukončení financování války: „Rusku jsme v minulých letech zaplatili obrovské sumy, které nadále financují válku. Je naprosto zásadní přestat v rozporu, že jednou rukou schvalujeme sankce dopadající na nás samotné, a druhou rukou platíme za ropu a za plyn,“ zdůraznila místopředsedkyně Evropské komise Jourová.

Kdy podle Jourové přijde zákaz dovozu ruského plynu? „Na stole je plán, který schválili lídři, měl by zásadně omezit dovozy plynu do konce roku, kdy se máme zbavit až dvou třetin dodávek. Zbytku pak do roku 2027. Rádi bychom to ale vše urychlili,“ sdělila.

Zákaz dovozu ropy v šestém balíku protiruských sankcí už je, od té doby jsou však ceny velmi proměnlivé. Nehrozí, že tyto sankce skončí nekontrolovatelnou energetickou krizí? „Děláme maximum, abychom krizi zažehnali. Krize je, když průmysl a domácnosti nemají čím topit a produkovat. Když všechna opatření, která navrhujeme, zafungují, tak bychom se měli nejhoršímu vyhnout,“ věří Jourová.

K návrhu sedmého balíku protiruských sankci závěrem v obecné rovině dodala: „Dosavadní sankce měly devastující účinky na ruskou ekonomiku. U každého balíku se zvažuje, jaký bude zpětný ráz na země EU. Co se týká energií, velmi zodpovědně se bude zvažovat, aby měly sankce smysl a aby bolely Putina, nikoliv například Česko a Slovensko do míry nikoli nezbytné. Je cílem Rusko izolovat ekonomicky, zamezit finančním transakcím v obchodování se světem,“ prohlásila Jourová s tím, že je třeba „ucpat všechny penězovody, které by Rusku dál umožňovaly válku financovat.

K jejím slovům už se ironicky vyjádřil novinář Erik Best: „Pokud by se EU skutečně zbavila dvou třetin ruského zemního plynu do konce letošního roku, mohla by Jourová v lednu kandidovat na prezidentku jako hrdinka.“ Jedná se o narážku na rozhovor v MF Dnes, ve kterém Jourová uvedla, že už ji někteří lidé přemlouvají, aby kandidovala na Hrad.

