Jourová spustila u Moravce o Rusku a období temna. Pak se usmívala, že nacionalisté integraci nezastaví

„Mění se, pane ministře, postoj vlády k sankcím Evropské unie vůči Rusku?“ zeptal se Moravec v úvodu druhé hodiny debaty Tomáše Petříčka. Ministr před kamerami ujistil, že vláda sankce v tuto chvíli podporuje, protože stále přetrvávají důvody, pro které byly uvaleny, ale dá se o nich debatovat „Jsme toho názoru, že Rusko není úplně dobré izolovat,“ řekl Petříček.

Jourová prohlásila, že EU musí vůči ostatním mocnostem zaujmout jasnou pozici. „EU musí být daleko silnější a razantněji vůči těm silným hráčům, ať už je to vůči Rusku, vůči Číně nebo vůči nepředvídatelným Spojeným státům,“ pravila před kamerami Jourová. A že EU jako jeden ze silných ekonomických hráčů si musí hájit své zájmy, musí spolupracovat s dalšími partnery, ale nesmí také přehlížet, jak řekla Jourová, že zejména ze strany Ruska sledujeme snahy o demontáž EU.

Konečná nabídla další pohled. Měli bychom se podle ní zamyslet nad tím, že v EU existuje skupina pro rusko-evropské vztahy, ale tato skupina příliš nefunguje. „Většina z těch členů ruské části nemá přístup do EU, tak jak s nimi chcete jednat,“ kroutila hlavou komunistka. „Já bych si přála, aby ministři zahraničí našli tu odvahu debatovat o tom, co to opravdu přináší, protože my víme, že jsou země, které s Ruskem obchodují a jsou lidé, kteří do Ruska jezdí,“ podotkla dáma.

„Za mě říkám, že sankce jsou podle mě špatně, jsou nefunkční a měli bychom mít odvahu si říci, jak dál,“ žádala Konečná.

„To ale neznamená, že budeme tiše sedět, když bude Rusko porušovat mezinárodní právo, ale máme zájem s Ruskem vést dialog,“ ozval se Petříček. Sankce jsou podle něj dodržovány.

„Běžte to říct českým zemědělcům, o kolik peněz tam přišli, když všichni víme, že to tam Maďaři a Italové stejně vyvážejí,“ rozčílila se Konečná.

Petříček uznal, že by spolu měly členské státy EU více debatovat o táhnutí za jeden provaz.

Jourová konstatovala, že s Ruskem je třeba mluvit. „Já v té komisi v roce 2014, tak já si to pamatuju jako dobu temna, jako dobu ticha. My jsme se shodli na tom, že to není dobře,“ vzpomínala Jourová s tím, že dnes už je situace jiná, dnes už se s Českem zase debatuje, ale EU zachovává vůči Rusku jistou ostražitost.

Moravec poté přehodil tematickou výhybku k návrhu ruských komunistů uznat sovětské okupanty v Československu z roku 1968 za veterány. Petříček dal jasně najevo, že proti této snaze je třeba se ohradit.

Konečná okamžitě vyrazila do protiútoku. „Tady je krásně vidět, jak se odlišně chová pan minstr k Rusku a k Ukrajině. Na Ukrajině už to platí. Tam už to platí i s odkazem k roku 1968,“ uvedla Konečná. „Pro mě je podstatné, že nás ruský ministr zahraničí ujistil v tom, že česko-ruská smlouva platí. Mě jenom prostě překvapila ta protiruská hysterie, které jste věnovali tři hodiny, místo toho, abyste debatovali třeba o důchodech,“ doplnila rozhořčeně komunistka.

Zdůraznila, že v ruském parlamentu platí totéž co v českém, že si každý poslanec může navrhovat cokoliv.

V debatě došlo i na nedávné volby do Evropského parlamentu. Každý z hostů našel na evropských volbách něco pozitivního.

„Pro mě je pozitivní to, že se rozbije ta velká kolice mezi lidovci a socialisty, protože ona nedělala dobrotu,“ prohlásila Konečná. Jourová se v tu chvíli pousmála. Konečná však trvala na svém. V Evropském parlamentu se podle ní bude muset zrodit nová koalice, která bude jiná než koalice stará.

Domnívá se navíc, že nacionalisté, které by rádi spojili italský ministr Matteo Salvini a neúspěšná kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová, nakonec nebudou fungovat jako jednotná frakce. Tito nacionalisté podle ní často nehlasují jednotně a navíc v některých tématech nehlasují v souladu se zájmy České republiky. „Koneckonců byla to francouzská strana Marine Le Penové, která nás podrazila u dvojí kvality potravin,“ připomněla Konečná.

Petříček uvedl, že moc nechápe, jak by mohli spolupracovat nacionalisté, kteří hájí zájmy své země, a to i proti svým možným partnerům. Konečné oponoval, že často zmiňovaná koalice lidovců a socialistů ne vždy fungovala. Nacionalisté však podle Petříčka uspěli méně, než se čekalo. Nejlepší zprávou pro Petříčka je, že volební účast v eurovolbách byla nejvyšší od roku 1994.

Menší úspěch nacionalistů přivítala i Jourová. „Není tam dneska tak velká skupina, která by dokázala paralyzovat evropskou integraci,“ pravila. Ocenila také volební úspěch hnutí ANO, které v Česku vyhrálo. Podle Jourové to dává naději, že ANO zůstane v liberální evropské frakci ALDE. „Hnutí ANO přináší část poslanců a má premiéra, který vyhrál volby, takže se domnívám, že to je siná motivace, aby ANO zůstalo členem,“ uvedla eurokomisařka.

Moravec nakonec věnoval pozornost také příštímu výběru eurokomisaře.

Podle Konečné česká vláda v této věci zaspala. Prý pořádně nevyjednává o resortu, který by nám byl bližší, např. komisaře pro vnitřní trh. Dodala k tomu, že nám v Bruselu nepomáhá ani to, jak se Babiš vyjadřuje o práci evropských auditorů, kteří tvrdí, že Andrej Babiš zůstává jako konečný beneficient dotací, ale jako premiér o jejich přerozdělování jedná na evropské úrovni.

Petříček vyzýval ke všeobecnému utlumení politizace auditů. Klíčovou roli teď podle něj hrají úředníci. Diváky také ujišťoval, že vláda o výběru portfolia pro příštího komisaře či komisařku již jednala.

Jourová debatu uzavřela prohlášením, že spory Andreje Babiše s Evropskou komisí nemusí ohrozit český zájem o post eurokomisaře pro vnitřní trh. „Nevidím jediný důvod, proč bychom neměli být silným hráčem pro takovéto portfollio. Já si myslím, že Komise polyká hořké pilulky z různých stran a že by to mělo nějak omezovat šance kandidátů na ty posty, ... to si nemyslím,“ uvedla eurokomisařka.

autor: mp