Jsme součástí širší hry na daleko větší šachovnici, varuje Vondra. Zabarikádují se Rusové na ambasádě? Připravme se

Vondra se domnívá, že ultimátem dal ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) ruské straně možnost neeskalovat celou situaci. „Ve chvíli, kdy odpověď bude negativní, očekával bych další krok, protože není možné zůstat u toho, co se rozhodla udělat ruská strana. Je pravda, že to, co paralyzuje ambasádu naši v Moskvě, nemůže zůstat neochromena ruská ambasáda u nás,“ zmínil ještě před odpoledním oznámením české strany Vondra.

Česká vláda se totiž následně rozhodla – vzhledem k neodpovědi Ruska – zastropovat počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě. Rozhodnutí o zastropování počtu diplomatů na ruské ambasádě je platné ode dneška, ruská strana má na stažení pracovníků čas do konce května.

Podle něj to, co se nyní odehrává, je studená diplomatická válka. „Česká strana je určitě menší než ruská, nemáme v tomto diplomatickém pokeru silnější karty než Rusko. Musíme spoléhat také na naše spojence, je dobře, že se za nás dneska postavila Severoatlantická aliance. Samozřejmě, že je to důsledné kalkulování, kde ty počty ještě jsou, aniž by se něco eskalovalo, ale zároveň obě strany byly v postavení, že jsou schopné fungovat,“ podotkl Vondra ještě před odpoledním verdiktem.

Umí si Vondra představit, že by se Rusové na ambasádě zabarikádovali? „Ruské asertivní agrese se konají v širším kontextu. Dění na rusko-ukrajinské hranici, osud Navalného ve vězení. Tohle všechno samozřejmě Západ sleduje, hodnotí a také na to reaguje. Čili my jsme tady jako součást nějaké širší hry na daleko větší šachovnici. Myslím si, že musíme být připraveni i na tuto alternativu,“ řekl k zabarikádování Vondra. „Pak bych to jednoduše nějak matematicky dorovnal, aniž by to byla eskalace,“ zmínil.

A co úplné uzavření ruské ambasády v Praze, něco takového může nastat? „Byl by to krok naprosto ojedinělý. Něco, v čem jsme vlastně možná nikdy nebyli. Může nastat všechno, ale myslím si, že je to situace, kterou si snad nepřeje ani jedna ze dvou stran,“ uzavřel.

