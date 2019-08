Jsme za kašpary... Z ČSSD zní zoufalství. A až si přečte noviny, bude to ještě horší

Poslední věcí, kterou zbývá v příběhu dořešit, je jméno nového ministra kultury. Kolář spekuluje, že to nebude ani jedno z těch, o kterých se mluví. Hejtmani Jiří Běhounek a Martin Netolický sami nemají o misi na kultuře zájem a soustředí se na krajské volby v příštím roce. U Netolického by se navíc dal čekat další odpor prezidenta Zemana, o kterém dával hejtman v poslední době opakovaně najevo, jak mu vadí.

Ministerská náměstkyně a členka ČSSD Kateřina Kalistová by byla logickou volbou, kterou prý Hamáčkovi doporučoval prezident Zeman i premiér Babiš. Jenže je prý neoblíbená v ČSSD a její nominaci by neskousli spolustraníci.

Podle Koláře má celkem slušné šance poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. Ten má blízko k Hamáčkovi, ke kultuře si „čichl“ spoluprací s ministrem Staňkem na dvou zákonech. Podporuje jej i prezident Zeman, který jej měl Hamáčkovi doporučovat. V ČSSD má výrazný komunálník řadu odpůrců, kteří by jeho úspěch vnímali jako potvrzení prezidentova triumfu, ale po tříměsíční eskapádě už prý začínají být značně odevzdaní.

Co to znamená pro koaliční vztahy? Z pohledu Andreje Babiše Kolář popsal prezidenta Zemana jako manželku, kterou se vyplatí nedráždit, protože by mohla hodně zavařit. ČSSD je potom nepříliš atraktivní milenkou, kterou potřebuje čas od času, ale nechce se s ní moc ukazovat na veřejnosti, a už vůbec mu nestojí za to, aby kvůli ní šel do konfliktu s manželkou. Babiš si prý dobře uvědomuje, že ČSSD nejspíš po příštích volbách úplně vypadne ze Sněmovny, takže nestojí za nějaké pevnější závazky.

Navíc se mu, jak dodává Kolář, za nafrněnou milenku nabízí méně náladová náhrada. Celkem osm jednotlivých poslanců, kteří by byli ochotni jeho kabinet bez ČSSD podpořit.

A co má tedy nyní ČSSD dělat? Podle článku redaktorů Aktuálně.cz ve straně začíná čím dál hlasitěji zaznívat podpora odchodu z vlády, ačkoliv předseda Jan Hamáček odejít nechce. Proto zastánci odchodu současně mluví o rezignaci předsedy Hamáčka.

Nejhlasitějším kritikem je bývalý první místopředseda strany, exministr vnitra Milan Chovanec. Ten je prý o nezbytnosti odchodu do opozice přesvědčen už dávno. Spoluprací s trestně stíhaným Andrejem Babišem prý ČSSD jen ztrácí voliče. A pokud bude premiér obžalován, bude ta ostuda ještě větší. „Nemluvě o letošním 17. listopadu, kdy bude určitě veřejnost mohutně protestovat proti tomu, že 30 let od pádu komunismu vládneme s podporou komunistů,“ dodává někdejší zástupce Bohuslava Sobotky.

S kritikou se chystá vystoupit i poslanec z Plzeňského kraje Václav Votava, který Chovance nahradil poté, co se vzdal poslaneckého mandátu. Ten straně vyčítá, že nereagovala na porušování Ústavy ze strany prezidenta. „Pak už si může prezident a premiér dovolit cokoliv. Myslím, že to tak vnímá i podstatná část veřejnosti,“ lamentuje. Pak dodává, že on byl proti koalici s ANO už od počátku a že to, kam koalice dospěla, prý jeho názor jen potvrzuje.

Leoš Malina, funkcionář z Pardubic, se chytá za hlavu nad taškařicí kolem výměny ministra kultury, která přinesla ČSSD jen ostudu. „Ať tam bude kdokoliv, nemyslím si, že to pomůže zvýšit preference sociální demokracie. Voliči nás považují za kašpary. Je mi z toho upřímně smutno,“ řekl pro Aktuálně.cz.

Na páteční jednání stranických špiček dorazí i sociální demokraté z Ústeckého kraje. Ti již schválili vlastní usnesení, že působení ČSSD v Babišově vládě je neúspěšné a viníkem je předseda Jan Hamáček, který by měl rezignovat. Ústečané nejsou přímo proti pokračování Babišovy koalice, ale požadují, aby si v ní strana počínala mnohem aktivněji, což předseda Hamáček zjevně nedokáže.

Naposledy se pro odchod ČSSD z vlády vyslovil ve svém nezapomenutelném vystoupení v Událostech, komentářích místopředseda Michal Šmarda. Ten se vzdal kandidatury na ministra kultury se slovy, že ve vládě s člověkem, jako je Andrej Babiš, nebude a sociální demokracii by doporučoval totéž.

„Kdyby to bylo jenom na mně a já se rozhodoval jenom srdcem, tak bych řekl, že máme z vlády velmi rychle odejít,“ řekl pro Aktuálně.cz s tím, že koaliční spolupráce bude v dalších měsících znamenat především snášení schválností Andreje Babiše.

Výsledek pátečního jednání špiček ČSSD je do značné míry nepředvídatelný. Zástupci Ústeckého kraje se chtějí rozhodovat až na základě toho, co spolustraníkům řekne předseda Hamáček. Milan Chovanec si myslí, že Hamáček nakonec pokračování koalice prosadí. A natvrdo dodává, že to bude proto, že řada členů předsednictva strany má svá místa díky koalici a bez ní by skončili.

